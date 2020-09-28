Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Yeni Haber
    şimdi
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei Watch Fit indirimli olarak ön siparişe açıldı

    Huawei'in yeni akıllı saat modeli Huawei Watch Fit, kampanyalı olarak olarak ön satışa sunuldu. Huawei Watch Fit, diğer akıllı saatlerin aksine dikdörtgen dikey ekranıyla dikkat çekiyor.
    20 dk.
    153
    37
    1
    Cep Tel Aksesuarları
    Abone ol
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Huawei’in akıllı bileklik ve akıllı saat karışımı yeni cihazı Huawei Watch Fit, Türkiye’de ön satışa sunuldu. Huawei Watch Fit, 899 TL’ye müşterilerle buluşuyor. Müşteriler 1 TL daha ödeyerek Huawei kablosuz Tripod Sefie Stick cihazına sahip olabiliyor. Ürünü kullandıktan sonra Huawei Online Mağazası’na yorum yazan kullanıcılar, kazanacakları kupon ile Huawei Powerbank’i 1 TL’ye satın alabilecek.

    Huawei Watch Fit satış linki

    Huawei Watch Fit, 1.64 inç büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip. Ekranın çözünürlüğü 280x556 piksel. Ekran 2.D kavisli yapıda. Her zaman açık ekran özelliği bulunuyor. Cihaz 3 farklı renk seçeneğini de Türkiye’deki müşterilere sunuyor. Siyah, pembe ve yeşil renk seçeneğine sahip.

    Huawei Watch Fit indirimli olarak ön siparişe açıldı
    Tam Boyutta Gör

    Huawei Watch Fit’te SpO2 ölçüm özelliği yani kandaki oksijen doygunluğunu ölçüm özelliğine yer verilmiş. Bu sayede vücudun zindeliğini tespit edebiliyoruz. Spor yaparken ne zaman mola vermeniz gerektiğini,

    İlginizi Çekebilir Avatar Huawei Watch Fit tanıtıldı: Bileklik formunda akıllı saat

    Tıpkı Huawei Watch GT modellerinde olduğu gibi bu saatte de Watch Face Store’dan arayüzler indirip kullanabilmek mümkün. 130’dan fazla arayüz seçeneğine yer verilmiş. Ekran büyük olduğu için kıyafetinize göre arayüz seçerek şık görünüm elde edebilirsiniz.

    Huawei Watch Fit indirimli olarak ön siparişe açıldı
    Tam Boyutta Gör

    Kayışla birlikte 34 gram ağırlığa sahip. Hafif yapısına rağmen 10 günlük pil ömrü sunuyor. Firma normal kullanımda 10 gün, yoğun kullanımda 7 gün, GPS açık egzersiz yaparken 10 saat kullanım sunduğunu belirtiyor.

    Huawei Watch Fit, evde egzersiz yapanlar için animasyonlu eğitim videoları içeriyor. Bu sayede egzersiz videoları arama derdine girmeye gerek kalmıyor. Saatte 44 çeşit egzersiz hareketi bulunuyor. Dikey uzun ekran sayesinde animasyonlar büyük bir şekilde gözüküyor. Huawei Watch Fit, 11 farklı sporu ve 85 özel egzersizi takip edip eş zamanlı ölçüm yapıyor. Dahili GPS’i sayesinde egzersiz rotanızı kayıt altında tutup kendini geliştirmek için öneriler sunuyor.

    Huawei Watch Fit indirimli olarak ön siparişe açıldı
    Tam Boyutta Gör

    Firmanın tepe modelinde de kullanılan Huawei TruSeen 4.0 kalp atış sensörüne ve Huawei TruSleep 2.0 uyku izleme teknolojisine yer veriliyor. Ölçümleri yüksek doğrulukla yapıyor. Uyku problemlerinizi tespit edip, daha iyi uyku için öneriler sunuyor. Mobil uygulamadan detaylı rapor alabilmek mümkün.

    Huawei Watch Fit, 899 TL’ye ön siparişe açıldı. Huawei Online Mağazası’ndan 4 Ekim 2020’ye kadar sipariş veren müşterilere 1 TL farkla Huawei Bluetooth Selfie Stick hediye ediliyor. Alışveriş sonrasında yorum yazanlara Huawei PowerBank’i 1 TL’ye alabileceği indirim kuponu tanımlanacak.

    Huawei Watch Fit ön sipariş fırsatları için tıklayın



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Konya’daki ‘dünyanın en büyük’ güneş enerjisi santralinde üretim başladı
    3 sa.
    Koronavirüslü tüm hastalar akıllı bileklikle takip edilecek
    1 gün
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    deniz_sea (Deniz ) 10 dk.
    Amazonda usa de 139dolar görünüyor, yanındakiler ile gerçekten mükemmel fiyat oluyor, ama alırken yanındakilere de ihtiyacı olanlar için...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 20 dk. GÖRÜNTÜLENEN Huawei Watch Fit indirimli olarak ön siparişe açıldı Sonraki TSMC 3 nm’de üretim kapasitesini arttırıyor 1 sa. Microsoft, Yeni Edge’i ayarlarda önermeye başladı 1 sa. BMW'nin ilk elektrikli 'M' modeli i4'ü temel alacak 2 sa. Bilim insanları, Ay yüzeyindeki radyasyon seviyesini ölçtü 2 sa. Yenilikçi dizüstü taşıma çantası ilgi görüyor 3 sa. LinkedIn hikayeler özelliği kullanıma sunuldu 3 sa. Konya’daki ‘dünyanın en büyük’ güneş enerjisi santralinde üretim başladı 4 sa. Hyundai'den 810 beygirlik elektrikli araç prototipi: RM20e 4 sa. TikTok yasağını mahkeme durdurdu 5 sa. Eski Apple çalışanlarının kurduğu Nuvia büyümeye devam ediyor 5 sa. Gökbey'in yerli motoru yıl sonunda 6 sa. Amazon Prime Day indirim tarihleri paylaşıldı 6 sa. Sennheiser’den maliyet odaklı kulaklık modeli 8 sa. Coronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1 milyonu aştı 16 sa. SpaceX, Starship’in yüksek irtifa uçuşu için hedef küçülttü 17 sa. Hidrojen yakıt pilli ve elektrikli dünyanın ilk yolcu uçağı, test uçuşunu başarıyla tamamladı 18 sa. Jaeger-Lecoultre Memovox Timer serisini satışa sundu 18 sa. Yeni nesil Honda araçlarda Türk Telekom'un yerli eCall sistemi bulunacak 19 sa. Metforminin kognitif yetenekler üzerindeki etkisi araştırılıyor 19 sa. Epic Games, Spotify ve bazı uygulama geliştiriciler Apple'a karşı koalisyon oluşturdular Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Huawei'den ABD'ye yanıt: "Türkiye'ye inanıyoruz"
    DonanımHaber
    Efsane Lada Niva'ya Alman dokunuşu: "50. Yıl Özel" versiyon
    DonanımHaber
    Arduino'ya yerli rakip: Deneyap Yazılım Kartı
    DonanımHaber
    RTX 3070 fiyatları gün yüzüne çıktı
    DonanımHaber
    Avatar 2'nin Çekimleri Bitti, Avatar 3'ün de Bitmek Üzere
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation Store Türkiye'de Bazı Oyunların Fiyatları Arttı
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    💰 Dolar=7,83 - Euro=9,15 - Altın=471 | 28 EYLÜL 💰
    DH Forum
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız