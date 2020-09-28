Huawei Watch Fit indirimli olarak ön siparişe açıldı

Tam Boyutta Gör

Huawei’in akıllı bileklik ve akıllı saat karışımı yeni cihazı Huawei Watch Fit, Türkiye’de ön satışa sunuldu. Huawei Watch Fit, 899 TL’ye müşterilerle buluşuyor. Müşteriler 1 TL daha ödeyerek Huawei kablosuz Tripod Sefie Stick cihazına sahip olabiliyor. Ürünü kullandıktan sonra Huawei Online Mağazası’na yorum yazan kullanıcılar, kazanacakları kupon ile Huawei Powerbank’i 1 TL’ye satın alabilecek.

Huawei Watch Fit satış linki

Huawei Watch Fit, 1.64 inç büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip. Ekranın çözünürlüğü 280x556 piksel. Ekran 2.D kavisli yapıda. Her zaman açık ekran özelliği bulunuyor. Cihaz 3 farklı renk seçeneğini de Türkiye’deki müşterilere sunuyor. Siyah, pembe ve yeşil renk seçeneğine sahip.

Tam Boyutta Gör

Huawei Watch Fit’te SpO2 ölçüm özelliği yani kandaki oksijen doygunluğunu ölçüm özelliğine yer verilmiş. Bu sayede vücudun zindeliğini tespit edebiliyoruz. Spor yaparken ne zaman mola vermeniz gerektiğini,

İlginizi Çekebilir

Huawei Watch Fit tanıtıldı: Bileklik formunda akıllı saat

Tıpkı Huawei Watch GT modellerinde olduğu gibi bu saatte de Watch Face Store’dan arayüzler indirip kullanabilmek mümkün. 130’dan fazla arayüz seçeneğine yer verilmiş. Ekran büyük olduğu için kıyafetinize göre arayüz seçerek şık görünüm elde edebilirsiniz.

Tam Boyutta Gör

Kayışla birlikte 34 gram ağırlığa sahip. Hafif yapısına rağmen 10 günlük pil ömrü sunuyor. Firma normal kullanımda 10 gün, yoğun kullanımda 7 gün, GPS açık egzersiz yaparken 10 saat kullanım sunduğunu belirtiyor.

Huawei Watch Fit, evde egzersiz yapanlar için animasyonlu eğitim videoları içeriyor. Bu sayede egzersiz videoları arama derdine girmeye gerek kalmıyor. Saatte 44 çeşit egzersiz hareketi bulunuyor. Dikey uzun ekran sayesinde animasyonlar büyük bir şekilde gözüküyor. Huawei Watch Fit, 11 farklı sporu ve 85 özel egzersizi takip edip eş zamanlı ölçüm yapıyor. Dahili GPS’i sayesinde egzersiz rotanızı kayıt altında tutup kendini geliştirmek için öneriler sunuyor.

Tam Boyutta Gör

Firmanın tepe modelinde de kullanılan Huawei TruSeen 4.0 kalp atış sensörüne ve Huawei TruSleep 2.0 uyku izleme teknolojisine yer veriliyor. Ölçümleri yüksek doğrulukla yapıyor. Uyku problemlerinizi tespit edip, daha iyi uyku için öneriler sunuyor. Mobil uygulamadan detaylı rapor alabilmek mümkün.

Huawei Watch Fit, 899 TL’ye ön siparişe açıldı. Huawei Online Mağazası’ndan 4 Ekim 2020’ye kadar sipariş veren müşterilere 1 TL farkla Huawei Bluetooth Selfie Stick hediye ediliyor. Alışveriş sonrasında yorum yazanlara Huawei PowerBank’i 1 TL’ye alabileceği indirim kuponu tanımlanacak.

Huawei Watch Fit ön sipariş fırsatları için tıklayın

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.