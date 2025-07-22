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    Savunma sanayi sektöründe yerlilik oranı yüzde 83'e ulaştı!

    Türkiye'nin savunma sanayi sektöründeki yerlilik oranı yüzde 83 olarak belirlendi. Dışa bağımlılık önemli ölçüde azalırken 185 ülkeye ihracat yapıldı.               

    Savunma sanayi sektöründe yerlilik oranı yüzde 83'e ulaştı! Tam Boyutta Gör
    Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Türkiye’de savunma sanayinin gelişimi hakkında önemli açıklamalar yaptı. Sektördeki yerlilik oranındaki artış dikkat çekiyor.

    Yerlilik oranında hızlı artış!

    Türkiye’nin savunma sanayideki dışa bağımlılığı tamamen ortadan kalktı. Görgün’ün açıklamalarına göre savunma sanayide yerlilik oranı yüzde 83’e ulaştı. Önceki yıllara baktığımızda yerlilik oranının 2002’de yüzde 20, 2022’de yüzde 73, 2023’te yüzde 80, 2024’te ise yüzde 83’olarak kayıtlara geçtiğini görüyoruz.

    Yerlilik oranı nasıl hesaplanıyor?

    Savunma sanayi sektörünün yerlilik oranı, toplam satışlar (ciro), yurt dışı satışları ve ithalat verileri kullanılarak toplam miktardan yerlilik oranı hesaplanıyor. Bu verilere göre 2024'ün yerlilik oranı yüzde 83 olarak belirlendi.

    2025 yılı yerlilk oranı için yüzde 82 oranı hedeflenmişti. Bu hedef 2024'te aşıldı. Savunma Sanayi Başkanlığı’nın (SSB) açıkladığı hedeflere göre en geç 2028 yılına kadar yerlilik oranı yüzde 85’e yükselecek.

    Türkiye’nin ihracat başarısı büyüyor

    Türkiye’nin savunma sanayi ürünlerini ihraç ettiği ülke sayısı 185’e yükseldi. 2024 yılında 180 farklı ülkeye savunma sanayi ürünlerinin satışı yapıldı. İHA ve SİHA’lar, kara araçları, deniz platformları başta olmak üzere ihraç ettiğimiz ürün çeşidi 230’a çıktı. 2024'te savunma ve havacılık ihracatımız % 29'luk artışla 7 milyar 154 milyon dolara ulaştı ve ihracat rekoru kırıldı.

    Savunma sanayi sektöründe yerlilik oranı yüzde 83'e ulaştı! Tam Boyutta Gör
    Savunma sanayi sektöründe 3 bin 500’ü aşkın firma faaliyet gösteriyor. Bu firmalar 100 bine yaklaşan doğrudan istihdam sağlıyor. 2024’te 20 milyar doların üzerinde ciro elde edildi. 2021 yılında 10,1 milyar dolar olan ciro miktarı günümüzde iki katına yükseldi.

    Savunma sanayi sektöründe çalışanların yaş ortalaması 34. Yaş ortalaması bakımından en genç sektörlerin başında geliyor. Beyaz yakalılarda kadın çalışan oranı savunma sanayisinde yüzde 50’lere geldi.  Görgün, "Şirketlerimiz artık uluslararası sahnede daha görünür. Türkiye, savunmada dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer alacak" dedi.

    Kaynakça https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/savunmada-yerlilik-orani-yuzde-80i-asti-7410174 https://www.ekonomigazetesi.com/sektor-haberleri/savunma-sanayisinde-yerlilik-yuzde-80lerin-uzerine-cikti-54634 https://www.youtube.com/watch?v=dZ9v4CUSq1w
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