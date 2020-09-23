Huawei Watch GT 2 Pro indirimli olarak ön siparişe açıldı

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Huawei’in yeni üst seviye akıllı saat modeli Huawei Watch GT 2 Pro ön siparişe açıldı. Huawei Watch GT 2 Pro’nun fiyatı 2299 TL olarak belirlendi. Ön satış döneminde depozito ödeyerek sipariş veren müşteriler 150 TL indirimli olarak satın alacak. Yani 2149 TL'ye saate sahip olacak. İndirimin yanı sıra Huawei Mini Hoparlör ve Huawei araç şarj cihazı hediye ediliyor. Ön satış kampanyası 4 Ekim 2020’ye kadar devam edecek. Ayrıca alışverişten sonra Huawei Online Mağazası’na yorum yazan müşteriler, kazanacakları kupon ile 1 TL’ye Huawei Band 3e sahibi olabiliyorlar

Huawei Watch GT 2 Pro satış linki

Huawei Watch GT 2 Pro, diğer GT 2 modellerine göre premium tasarım, gelişmiş sensör, gelişmiş spor takibi ve kablosuz şarj özelliğiyle dikkat çekiyor. Saatin AMOLED ekranı 1.39 inç büyüklüğe ve 454x454 piksel çözünürlüğe sahip.

Premium materyal

Huawei Watch GT 2 Pro’da safir cam ve titanyum gövde kullanılıyor. Bu sayede dayanıklılık olarak epey gelişme kat edilmiş. Adrenalin dolu sporlar yaparken saatin çizilmesinin önüne geçiliyor. Saatin bilekliğe temas eden kısmında seramik taban kullanılmış. Bu da konforu artırıyor. Saatin genel tasarımı olarak daha sportif ve daha parlak tasarım tercih edilmiş.

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Golf, kayak, snowboard ve fazlası

Huawei Watch GT 2 Pro’da 100’den fazla spor modu bulunuyor. Seçenekler arasında golf, kayak ve snowboard seçenekleri de bulunuyor. Golf oynarken sopayı tutuş pozisyonunuzu analiz ediyor, salınım hızınızı söylüyor ve oyununuzu geliştirmeniz için önerilerde bulunuyor. Kayak sporu yaparken ortalama hız, maksimum eğim gibi bilgileri kaydediyor. Sürüşünüzün tehlikeli seviyeye ulaşması durumunda uyarıda bulunuyor.

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Saatin SpO2 ölçüm özelliği sayesinde sayesinde kandaki oksijen oranınızı öğrenebilirsiniz. Kandaki oksijen oranınız, ne kadar zinde olduğunuz konusunda fikir verir. Spor yaparken vücudunuzun molaya ihtiyacı olup olmadığını takip edebilirsiniz. Huawei Watch GT 2 Pro’da TruSeen 4.0+ nabız izleme teknolojisi, TruSleep 2.0 uyku takip teknolojileri kullanılıyor. Uyku problemlerinizi tespit edip öneriler sunuyor. HUAWEI Tru Relax teknolojisi sayesinde tüm gün stres takibi yapabilir, nefes egzersizleriyle stres seviyenizi düşürebilirsiniz.

200'den fazla arayüz seçeneği

Huawei Watch GT 2 Pro’yla beraber arayüz seçeneği artmış. 200’den fazla seçenek bulunduğu belirtiliyor. Kullanıcılar ayın evreleri, gelgit zamanı ve takım yıldızı gibi arayüzler seçerek gökyüzü olaylarını kolaylıkla takip edebiliyor. HUAWEI Share OneHop isimli özellik ile Huawei telefonlardaki fotoğrafları kolaylıkla arayüze ekleyebiliyoruz.

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Saatin SIM girişi bulunmuyor ancak Bluetooth bağlantısını kullanarak telefonunuzdaki çağrıları saat üzerinden cevaplayabiliyoruz. Saatin mikrofonunu kullanarak görüşme gerçekleştirebiliyoruz. Çağrıyı reddetme veya sessize alma işlemleri de saat üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca dahili GPS özelliğine de yer veriliyor.

Kablosuz şarj

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Huawei Watch GT 2 Pro, kablosuz şarj özelliğine sahip. Tam şarjla 2 haftaya kadar kullanım sunuyor. 5 dakikalık şarjla 10 saat kullanım süresi vaat ediyor. Huawei Watch GT 2 Pro, siyah ve küllü kahve renk seçenekleriyle 2299 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Ön satış döneminde satın alan kullanıcılar 2149 TL’ye bu saate sahip olabilecek. İndirime ek olarak Huawei Mini Hoparlör ve Huawei araç şarj cihazı hediye edilecek.

Huawei Watch GT 2 Pro’yu detaylı incelemek ve satın almak için:

Huawei Watch GT 2 Pro satış linki

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