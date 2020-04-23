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    Huawei Watch GT2, yeni güncellemeyle artık kandaki oksijen seviyesini izleyebiliyor

    Teknoloji devi Huawei'nin Watch GT2 serisi akıllı saat modeli, kandaki oksijen seviyesinin ölçülebilmesini sağlayan SpO2 özelliğine kavuştu. Bu işlevi de sunan güncelleme kullanıcılara sunuldu.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Huawei Watch GT2, yeni güncellemeyle artık kandaki oksijen seviyesini izleyebiliyor
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    Çinli teknoloji üreticisi Huawei'nin Watch GT2 akıllı saat serisi, kandaki oksijen hacminin ölçülmesine yardımcı olan SpO2 izleme özelliği ile 1.0.6.26 sürümüne güncellendi. Sistem kararlılığını da artıran güncelleme Huawei Health uygulaması üzerinden yüklenebiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Önümüzdeki ay tanıtılacak olan Meizu 17'nin resmi görseli yayınlandı"

    Watch GT2e modeline de gelmesi bekleniyor

    SpO2, bir kişinin kan dolaşımındaki oksijen seviyesinin bir tahminini temsil eder. Sağlıklı bir insanın SpO2 seviyesi 90 ila 100 arasında olması gerektiği ifade edilirken, kandaki düşük oksijen seviyesinin, sağlık üzerinde ciddi etkisi olabilecek hipoksemiye (solunum yetmezliği) neden olabileceği belirtiliyor. Yaşlılar, kalp ve akciğerlerle ilgili hastalıkları olanlar veya daha yüksek irtifada yaşayanlar kandaki düşük oksijen seviyesinden muzdarip durumdalar.

    Huawei Watch GT2, yeni güncellemeyle artık kandaki oksijen seviyesini izleyebiliyor
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    Bu özelliğin ayrıca, yoğun egzersiz seansları sırasında oksijen seviyelerini izlemek için sporcu, spor salonu ve fitness tutkunları için de kullanışlı olacağını söylemek mümkün. Bu işlevi sunan güncellemenin Huawei Watch GT2e modeline gelmesi de bekleniyor. Ancak bu cihazın ne zaman yeni sürüme güncelleneceğine dair bir bilginin olmadığını da söyleyelim.



    https://pocketnow.com/huawei-watch-gt2-is-the-latest-wearable-to-get-the-sp02-feature-update Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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