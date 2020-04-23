Huawei Watch GT2, yeni güncellemeyle artık kandaki oksijen seviyesini izleyebiliyor

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Çinli teknoloji üreticisi Huawei'nin Watch GT2 akıllı saat serisi, kandaki oksijen hacminin ölçülmesine yardımcı olan SpO2 izleme özelliği ile 1.0.6.26 sürümüne güncellendi. Sistem kararlılığını da artıran güncelleme Huawei Health uygulaması üzerinden yüklenebiliyor.

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Watch GT2e modeline de gelmesi bekleniyor

SpO2, bir kişinin kan dolaşımındaki oksijen seviyesinin bir tahminini temsil eder. Sağlıklı bir insanın SpO2 seviyesi 90 ila 100 arasında olması gerektiği ifade edilirken, kandaki düşük oksijen seviyesinin, sağlık üzerinde ciddi etkisi olabilecek hipoksemiye (solunum yetmezliği) neden olabileceği belirtiliyor. Yaşlılar, kalp ve akciğerlerle ilgili hastalıkları olanlar veya daha yüksek irtifada yaşayanlar kandaki düşük oksijen seviyesinden muzdarip durumdalar.

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Bu özelliğin ayrıca, yoğun egzersiz seansları sırasında oksijen seviyelerini izlemek için sporcu, spor salonu ve fitness tutkunları için de kullanışlı olacağını söylemek mümkün. Bu işlevi sunan güncellemenin Huawei Watch GT2e modeline gelmesi de bekleniyor. Ancak bu cihazın ne zaman yeni sürüme güncelleneceğine dair bir bilginin olmadığını da söyleyelim.

https://pocketnow.com/huawei-watch-gt2-is-the-latest-wearable-to-get-the-sp02-feature-update

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