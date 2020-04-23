Önümüzdeki ay tanıtılacak olan Meizu 17'nin resmi görseli yayınlandı

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Meizu, yeni amiral gemisi akıllı telefonun resmi sunumunun yaklaşık iki hafta içinde gerçekleşeceğini söyleyen bir teaser görüntüsü yayınladı. Daha önce 22 Nisan'da tanıtılacağı açıklanan cihazın lansmanı 8 Mayıs'ta yapılacak ve şimdi resmi bir görseli mevcut.

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Merakla beklenen Meizu 17'nin yeni bir görseli paylaşıldı

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Meizu 17'nin güçlü donanım özellikleriyle geleceği uzun bir süredir söyleniyordu. Mevcut bilgilere göre cihaz beşinci nesil mobil ağları destekleyen ve Snapdragon X55 modem ile birlikte çalışan Snapdragon 865 işlemciyi temel alacak. Modifikasyona bağlı olarak cihazın RAM miktarı 8 veya 12GB, depolama kapasitesi ise 128 veya 256GB olacak. 4.500 mAh kapasiteli bir pil ile gelecek olan akıllı telefonun tasarımı ise ilk kez gün yüzüne çıktı.

Fiyatı 560 dolardan başlayacak

Resmi render görselinde de görebileceğiniz gibi, ekranın sağ üst köşesinde tek bir ön kamera için küçük bir delik mevcut. Ayrıca ekrana gömülü bir parmak izi tarayıcının olacağı da, görseldeki parmak izi sembolüyle birlikte kesinleşmiş oldu. 90Hz yenileme hızı sunan 6.5 inçlik Full HD+ bir ekranla geleceği belirtilen Meizu 17'nin yatay olarak konumlandırılmış dört arka kameraya sahip olduğunu görüyoruz. Bu sensörlerin de 65, 8, 5 ve 2 milyon piksele sahip olacakları belirtiliyor.

Android 10 işletim sistemi tabanlı Flyme 8 arayüzü ile gelecek olan Meizu 17'nin 560 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Donanım yapılandırmasına göre fiyatın değişiklik göstereceğini de belirtelim. Akıllı telefonun, Çin dışındaki ülkelerde ne zaman satışa sunulacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

https://www.gizmochina.com/2020/04/23/meizu-17-5gs-official-render-reveals-design-and-color-variants/

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