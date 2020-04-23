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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Önümüzdeki ay tanıtılacak olan Meizu 17'nin resmi görseli yayınlandı

    Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu'nun, çıkışı ertelenen amiral gemisi ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Bu kez bizzat şirket tarafından Meizu 17 5G'nin resmi render görüntüsü paylaşıldı.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Önümüzdeki ay tanıtılacak olan Meizu 17'nin resmi görseli yayınlandı
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    Meizu, yeni amiral gemisi akıllı telefonun resmi sunumunun yaklaşık iki hafta içinde gerçekleşeceğini söyleyen bir teaser görüntüsü yayınladı. Daha önce 22 Nisan'da tanıtılacağı açıklanan cihazın lansmanı 8 Mayıs'ta yapılacak ve şimdi resmi bir görseli mevcut.

    İlginizi Çekebilir Avatar Merakla beklenen Meizu 17'nin yeni bir görseli paylaşıldı

    Ayrıca Bkz. "Realme X50m 5G tanıtıldı: Snapdragon 765G, 120Hz ekran"

    Meizu 17'nin güçlü donanım özellikleriyle geleceği uzun bir süredir söyleniyordu. Mevcut bilgilere göre cihaz beşinci nesil mobil ağları destekleyen ve Snapdragon X55 modem ile birlikte çalışan Snapdragon 865 işlemciyi temel alacak. Modifikasyona bağlı olarak cihazın RAM miktarı 8 veya 12GB, depolama kapasitesi ise 128 veya 256GB olacak. 4.500 mAh kapasiteli bir pil ile gelecek olan akıllı telefonun tasarımı ise ilk kez gün yüzüne çıktı.

    Fiyatı 560 dolardan başlayacak

    Resmi render görselinde de görebileceğiniz gibi, ekranın sağ üst köşesinde tek bir ön kamera için küçük bir delik mevcut. Ayrıca ekrana gömülü bir parmak izi tarayıcının olacağı da, görseldeki parmak izi sembolüyle birlikte kesinleşmiş oldu. 90Hz yenileme hızı sunan 6.5 inçlik Full HD+ bir ekranla geleceği belirtilen Meizu 17'nin yatay olarak konumlandırılmış dört arka kameraya sahip olduğunu görüyoruz. Bu sensörlerin de 65, 8, 5 ve 2 milyon piksele sahip olacakları belirtiliyor.

    Android 10 işletim sistemi tabanlı Flyme 8 arayüzü ile gelecek olan Meizu 17'nin 560 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Donanım yapılandırmasına göre fiyatın değişiklik göstereceğini de belirtelim. Akıllı telefonun, Çin dışındaki ülkelerde ne zaman satışa sunulacağı ise henüz netlik kazanmış değil.



    https://www.gizmochina.com/2020/04/23/meizu-17-5gs-official-render-reveals-design-and-color-variants/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    El Fuego 17 dk.
    Instagram'da Motorola'nın Trump tarafından desteklenen hesapları var. Motorola, cep telefonu olarak Çinli Lenovo çatısı altında olsa dahi; üretim, kalite ve guvenlik standartlarında hala Motorola'ya bağlı. Adamlar NATO ülkelerinin haberleşmesinj, kriptolarını sağlıyorlar. Askere de mi gitmediniz?



    Katlanabilir telefon videoları var. Samsung ezilirken, RAZR ilk günkü kıvamında. Samsung ekranı benek benek, eleman RAZR'ı açıyor cam gibi.





    Suratınız 8 mm köseleye dönmüş. Biraz bakın lan!
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    Musty3535123 23 dk.
    birkaç seneye arka kapak sadece kameralardan oluşacak sanırım..
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    berbatine (Burak Asan) 39 dk.
    Gerçekten de 560 dolar parayı bir kaç yıl sonra yarı fiyatına bile 2. el olarak satamayacağın telefona vermek ne kadar mantıklı bir şey.
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    ergenius (vedat bişkin) 45 dk.
    biz ölelim valla ölelim. Fiyatlari gördükçe kendimi Afrika Kongosunda kabilenin bir kabile elemanı olarak görüyorum
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