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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei Enjoy Z, şirketin en ucuz 5G akıllı telefonu olacak

    Çinli telekomünikasyon devi Huawei yakın bir tarihte Enjoy Z adı verilen yeni akıllı telefon modelini tanıtacak. Gelen bilgiler bu cihazın şirketin en ucuz 5G telefonu olacağı yönünde.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Huawei Enjoy Z, şirketin en ucuz 5G akıllı telefonu olacak
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    Çinli teknoloi üreticisi Huawei, Z Enjoy adlı akıllı telefonun yakında tanıtılacağına işaret eden bir teaser görüntüsünü yayınladı. Görsel cihazın 24 Mayıs Pazar günü çıkacağını gösteriyor.

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    Huawei 5G telefon pazarında ikinci sırada

    Gelecek modelin beşinci nesil mobil iletişim (5G) desteği ile en uygun fiyatlı Huawei akıllı telefon olacağı bildirildi. Fiyatının ise büyük olasılıkla 250 doları aşmayacağı söyleniyor. Ne yazık ki, yaklaşan cihazın teknik özellikleri hakkında bilgi henüz mevcut değil. Ancak yayınlanan görsel, cihazın yanlara doğru eğimli bir ekranla geleceğine işaret ediyor. Ayrıca akıllı telefonun Full HD+ ekran çözünürlük sunacağı bilgisi de mevcut.

    Huawei Enjoy Z, şirketin en ucuz 5G akıllı telefonu olacak
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    Huawei Enjoy Z, ARM Mali-G57MP6 grafik birimi ve 5G modemi birleştiren Kirin 820 5G yonga seti ile gelebilir. Strategy Analytics'e göre, bu yılın ilk çeyreğinde dünya çapında 24.1 milyon 5G akıllı telefon satıldı. Honor markasıyla birlikte Huawei, yaklaşık yüzde 33'lük payı ile lider tedarikçi (Samsung'dan sonra) sıralamasında ikinci sırada yer alıyor. Şirketin uygun fiyatlı 5G akıllı telefonları piyasaya sürmesi ile birlikte, bu pazardaki üstün konumunu sürdüreceği söylenebilir.



    https://www.gizmochina.com/2020/05/18/huawei-enjoy-z-5g-to-debut-on-may-24-as-the-cheapest-5g-ready-huawei-phone/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    justruth 54 dk.
    O kadar 5G hazırlayın ki, kullanmayacağız.
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    Six Feet Under. 2 sa.
    Çinli şirketin yeni çöpü.
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