Huawei yasağı İngiltere’ye pahalıya mal olacak

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ABD’nin geçen yıldan bu yana Huawei üzerinde uyguladığı sıkı ambargolar diğer ülkelere de yayıldı. İngiltere sürpriz bir kararla Huawei ekipmanlarından tamamen kurtulma kararı aldı ancak ağır bir bedelle.

Pahalıya mal olacak

20 yıldan fazla bir süredir telekominükasyon ekipmanları sektöründe faaliyet gösteren Huawei oldukça tecrübeli ve 5G konusunda önemli bir avantaja sahip. Bununla birlikte ABD ve İngiltere gibi ülkeler bu avantajdan kurtulmaya çalışıyor.

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Geçtiğimiz günlerde İngiltere iletişim altyapısında Huawei ekipmanlarının 2027 yılına kadar tamamen temizlenmesini ve 31 Aralık 2020 tarihinden sonra da kesinlikle tedarik yapılmamasını kanuna bağlamıştı.

Yıllar boyunca Huawei’den destek alan İngiltere altyapısı bu karar ile ağır bir darbe alacak. Ülkedeki otoriteler Huawei ekipmanlarını tamamen temizlemenin operatörlere 2 milyar pound civarında bir maliyetinin olacağını düşünüyor. Bu maliyetler elbette kullanıcılara yansıyacak.

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Diğer bir dezavantaj ise Huawei kadar tecrübeli olmayan diğer ekipman sağlayıcılar ile birlikte çalışmak 5G kurulumunu 2 veya 3 yıl geciktirecek. Erken adım atmanın önemli olduğu 5G teknolojilerindeki bu gecikmeler ülkeyi olumsuz etkileyecek.

5G teknolojileri haricinde ticari ilişkilerde de İngiltere zararlı çıkabilir. Çin ile ilişkileri olan pek çok İngiliz firması önümüzdeki dönemde yaptırımlarla karşılaşabilir. Bu da mevcut zarara tuz biber ekebilir.

https://www.gizmochina.com/2020/07/15/huawei-ban-cost-uk-operators-2-billion-delay-5g-2-years/

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