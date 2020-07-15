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    Huawei yasağı İngiltere’ye pahalıya mal olacak

    Huawei ekipmanlarını tamamen temizleme kararı alan İngiltere bu nedenle 5G adaptasyonunda 2-3 yıl kaybedecek. Ayrıca 2 milyar pounda yakında bir maliyet ortaya çıkacak.
    5 sa.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Huawei yasağı İngiltere’ye pahalıya mal olacak
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    ABD’nin geçen yıldan bu yana Huawei üzerinde uyguladığı sıkı ambargolar diğer ülkelere de yayıldı. İngiltere sürpriz bir kararla Huawei ekipmanlarından tamamen kurtulma kararı aldı ancak ağır bir bedelle.

    Pahalıya mal olacak

    20 yıldan fazla bir süredir telekominükasyon ekipmanları sektöründe faaliyet gösteren Huawei oldukça tecrübeli ve 5G konusunda önemli bir avantaja sahip. Bununla birlikte ABD ve İngiltere gibi ülkeler bu avantajdan kurtulmaya çalışıyor.

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    Geçtiğimiz günlerde İngiltere iletişim altyapısında Huawei ekipmanlarının 2027 yılına kadar tamamen temizlenmesini ve 31 Aralık 2020 tarihinden sonra da kesinlikle tedarik yapılmamasını kanuna bağlamıştı.

    Yıllar boyunca Huawei’den destek alan İngiltere altyapısı bu karar ile ağır bir darbe alacak. Ülkedeki otoriteler Huawei ekipmanlarını tamamen temizlemenin operatörlere 2 milyar pound civarında bir maliyetinin olacağını düşünüyor. Bu maliyetler elbette kullanıcılara yansıyacak.

    Huawei yasağı İngiltere’ye pahalıya mal olacak
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    Diğer bir dezavantaj ise Huawei kadar tecrübeli olmayan diğer ekipman sağlayıcılar ile birlikte çalışmak 5G kurulumunu 2 veya 3 yıl geciktirecek. Erken adım atmanın önemli olduğu 5G teknolojilerindeki bu gecikmeler ülkeyi olumsuz etkileyecek.

    5G teknolojileri haricinde ticari ilişkilerde de İngiltere zararlı çıkabilir. Çin ile ilişkileri olan pek çok İngiliz firması önümüzdeki dönemde yaptırımlarla karşılaşabilir. Bu da mevcut zarara tuz biber ekebilir.



    https://www.gizmochina.com/2020/07/15/huawei-ban-cost-uk-operators-2-billion-delay-5g-2-years/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    oly1786 (caner nebi) 4 sa. en beğenilen
    2 milyar pound, İngiltere için çerez parasıdır.
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    labtek38 3 sa.
    Pahalı olsun geç olsun bizim olsun demişler. Bence de doğru karar. Keşke biz de yapabilsek
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    CoreXXX (fatih tat) 30 dk.
    İngiliz ve amerika çok temizmiş gibi davranıyorlar ya ona yanıyorum 😁
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    zero fear 3 sa.
    2 milyar pound İngiltere'ye koyar mı ya
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    alperaktas 3 sa. yeni yorumcu
    ingiltere gibi bir ülke için bu para hiç bir şey
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    labtek38 3 sa.
    Pahalı olsun geç olsun bizim olsun demişler. Bence de doğru karar. Keşke biz de yapabilsek
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    Ekmek arası melemen (Rasim Taşın) 3 sa.
    2 milyar paund İngiltere için çerez değil sakız parası. Ama anlayamadığım bu ulkelerin Huawei ile ne sorunu var onu çözemedim arkadaş.
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    Musty3535123 4 sa.
    veriler ha abd ye gitmiş ha çin e, bize farketmiyor.
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    khytr89 (Hakan ) 4 sa.
    2027 ye kadar zaten cihazlar kullanım ömürlerini doldurmuş olacak ve 6G de yavaş yavaş aktife edilecek yani İngiltere ekonomisini etkileyecek bir şey göremiyorum...
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    oly1786 (caner nebi) 4 sa. en beğenilen
    2 milyar pound, İngiltere için çerez parasıdır.
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