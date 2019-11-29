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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy S10 modelleri, kararlı Android 10 sürümünü almaya başladı

    Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, Galaxy S10 kullanıcılarının uzun süredir bekledikleri haberi duyurdu ve cihazlara kararlı Android 10 sürümünü dağıtmaya başladı.
    12 dk.
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    34
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Galaxy S10 modelleri, kararlı Android 10 sürümünü almaya başladı
    Tam Boyutta Gör

    Samsung, Galaxy S10 serisi için kararlı Android 10 yapısını piyasaya sürdü. Şirket daha önce yayınladığı güncelleme planında, akıllı telefon modellerinin bu yıl Android 10 güncellemesi almayacağını duyurmuştu ve bu gelişme sürpriz olarak nitelendirilebilir.

    Ayrıca Bkz. "Asus ZenFone 5z, Android 10 güncellemesi aldı"

    Şimdilik Almanya'da dağıtılıyor

    Samsung Galaxy S10 modellerine dağıtılmaya başlanan yeni Android sürümü, beta programına katılanlar için yaklaşık 140 MB ve diğer kullanıcılar için ise 2 GB boyutuna yakın. One UI 2.0 ile birlikte gelen güncelleme, Android 10 özellikleri ve Aralık 2019 güvenlik düzeltme eki de barındırıyor.

    Şimdilik Almanya'daki kullanıcılara dağıtıldığı belirtilen güncellemenin, kısa bir süre içinde tüm kullanıcılara ulaşması planlanıyor. Eğer henüz güncelleme bildirimi almadıysanız, manuel olarak kontrol etmek için cihazınızın Ayarlar-Yazılım Güncellemeleri menüsünü kontrol edebilirsiniz.



    https://www.sammobile.com/news/stable-samsung-galaxy-s10-android-10-update-released-in-germany/ Yorum Yaz
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