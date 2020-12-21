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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hubble, devasa Einstein halkasının müthiş görüntüsünü yakaladı

    Hubble Uzay Teleskobu, bugüne kadarki en büyük ve en ilginç Einstein halkasını görüntüledi. Muhteşem fotoğrafı aşağıda görebilirsiniz.
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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    7
    Uzay
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    1

    Hubble, devasa Einstein halkasının müthiş görüntüsünü yakaladı
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    Hubble teleskobu, uzayın en ilginç fenomenlerinden birisi olan Einstein Halkası'nın yeni bir örneğini daha görüntüledi. Yukarıdaki fotoğrafta, uzay-zamanın ve ışığın bükülmesi sonucunda ortaya çıkan GAL-CLUS-022058 isimli objeyi görüyoruz. NASA'lı araştırmacılar, ilginç görüntüsü nedeniyle bu Einstein halkasına 'Erimiş Halka' lakabını vermiş.

    İlginizi Çekebilir Avatar Uzay-zamanı büken galaksiler, 'Einstein Halkası' oluşturdu: İşte inanılmaz görüntü

    'Einstein Halkası', aslında uzayın her yerinde gördüğümüz kütleçekimsel merceklenme fenomenin en büyüleyici sonuçlarından birisi olarak değerlendirilebilir. Yerçekimsel kırılma olarak da bilinen bu ilginç fenomen, en basit anlamda evrenin dev objelerinin (bir galaksi kümesi gibi) devasa kütleçekimleri nedeniyle tıpkı uzay-zamanı büktükleri gibi ışığı bükmesi ve arkalarındaki cisimler için bir mercek görevi görmesi anlamına geliyor.

    Fotoğrafta aslında bir galaksiye bakıyoruz. Galaksi elbette normalde böyle kavisli bir görüntüye sahip değil, ancak etrafındaki inanılmaz kütleçekimsel kuvvetler nedeniyle galaksinin görüntüsü bizlere tamamıyla çarpık bir şekilde ulaşıyor. Yani galaksi kümelerinin kütlesi o kadar inanılmaz seviyelerde ki bu kütle, fotoğrafta da gördüğümüz gibi galaksilerin ışığını büküp bir halka haline getirebiliyor.

    Hubble, devasa Einstein halkasının müthiş görüntüsünü yakaladı
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    Albert Einstein kütleçekimsel merceklenme fenomenini 1912 yılında, henüz genel görelilik kuramını yayınlamadığı zamanlarda öngörmüştü. Ancak Einstein, o zamanların teknolojisini de göz önünde bulundurarak bu durumun asla kanıtlanamayacağını söylemişti. İnsanlığın bu kısa zaman içerisindeki teknolojik gelişimi, Einstein'ın bile beklentilerini aşmayı başardı.

    Kütleçekimsel merceklenme günümüzde astronomide çok önemli bir yere sahip. Astronomlar kütleçekimsel merceklenmenin gücünden faydalanarak milyarlarca ışık yılı uzaklıktaki yıldızları görüntüleyebiliyor. Örneğin NASA'nın 2018 yılında duyurduğu evrenin en uzak yıldızı keşfi, kütleçekimsel merceklenme sayesinde mümkün olmuştu.



    Kaynakça http://www.sci-news.com/astronomy/hubble-molten-ring-09147.html https://www.nasa.gov/image-feature/goddard/2020/hubble-sees-a-molten-ring/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    raxetul (Emrah Urhan) 22 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Clusive
    Bu bedavacılık... Her birimiz bu adamlar kadar olamasak da olmaya çalışırsak toplum ortalaması yükselir ve bu adamlardan günümüzde de bolca çıkar. Benim gördüğüm koca koca proflardan orta okul çocuklarına kadar kimsenin böyle bir çabası yok. Eskiden gençler ortaya bir ürün, bir çalışma kolmay hayalleri kurardı, şimdi youtuber olup zengin olma..

    Ayrıca günümüzde be benzer adamlar çıkmıyor değil.
    Bu bedavacılık... Her birimiz bu adamlar kadar olamasak da olmaya çalışırsak toplum ortalaması yükselir ve bu adamlardan günümüzde de bolca çıkar. Benim gördüğü...
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Yilsev (Yilsev Yildiz) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Einstein'in kafasına ulaşmak diye birşey yok arkadaşlar, zamanında bir araştırma yazısı okumuştum kendisinin beyniyle ilgili normal insanlarda olmayan detaylardan bahsedilmişti. Yani biyolojik birşey bu.

    Tabiki günümüzün dahileri de var, o yıllardan bu güne Einstein'den daha zekileri de gelmiştir ama bu potansiyellerini hangi kulvarlarda kullandıkları önemli. Bu tamamen ilgi alaka meselesi, Blockchain'in mucidinin dahi olmadığını söyleyebilir miyiz?

    Einstein'ı uğraştığı konular bir çoğumuzun ilgi alakasından uzak olduğu için bize ütopik geliyor ancak günümüzün bilim insanları bu çalışmaları devam ettirip üzerine birşeyler ekliyorlar ve gelişen teknolojik imkanlarla birlikte deneyleyebildikleri de oluyor, örneğin CERN.

    Birçok insanın dahi seviyesinde değerlendirilebileceği kulvarlar mutlaka vardır, ancak işte asıl mesele bu kulvarın ilgi alaka ile kesiştiği yeri tespit etmek. O zaman o kişi ortaya birşeyler çıkarabilir.
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    DH Misafiri 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu gün dünyanın önde gelen biliminsanları bile Einstein'nin kafasına ulaşamamışken senin benim gibi normal insanların onun seviyesine ulaşması imkansız gibi birşey :) umarım yanılırım ve sende o seviyeye ulaşırsın :)
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    Clusive 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Keşke beyindekileri aktarmanın bir yolu olsaydı da bu devirde Tesla ve Einstein gibi bilim insanları günümüz teknolojik imkanlarından faydalanabilselerdi... O zamanki imkansızlıklara rağmen çağın ötesine erişebilen insanlar bu isimler..
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    raxetul (Emrah Urhan) 22 sa. ( Mesaj Silindi ) Clusive
    Bu bedavacılık... Her birimiz bu adamlar kadar olamasak da olmaya çalışırsak toplum ortalaması yükselir ve bu adamlardan günümüzde de bolca çıkar. Benim gördüğüm koca koca proflardan orta okul çocuklarına kadar kimsenin böyle bir çabası yok. Eskiden gençler ortaya bir ürün, bir çalışma kolmay hayalleri kurardı, şimdi youtuber olup zengin olma..

    Ayrıca günümüzde be benzer adamlar çıkmıyor değil.
    Yanıtla +4
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    Romeo84 1 gün ( Mesaj Silindi )
    bir türlü Einstein kafasına ulaşamadım. uzay hep ilgimi çekmiştir.
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    darkaura 1 gün ( Mesaj Silindi )
    einstein'i genel olarak insan zekasini taktir etmemek mumkun degil. basit mantik cikarimlarindan matematik hesaplarla daha once hic gorulmedikleri olaylari bu dogrulukda tahmin edebilmek ongorebilmek. saygiyi hak ediyor.
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    Stanislas Xavier (Evren ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Kütleçekimsel merceklenme(gravitational lensing) etkisi bir süpernova patlamasının ışığını dört farklı yerde ve farklı zamanlarda gözlemlememizi bile sağladı. Ayrıntılı video için:
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