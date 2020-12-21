Hubble, devasa Einstein halkasının müthiş görüntüsünü yakaladı

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Hubble teleskobu, uzayın en ilginç fenomenlerinden birisi olan Einstein Halkası'nın yeni bir örneğini daha görüntüledi. Yukarıdaki fotoğrafta, uzay-zamanın ve ışığın bükülmesi sonucunda ortaya çıkan GAL-CLUS-022058 isimli objeyi görüyoruz. NASA'lı araştırmacılar, ilginç görüntüsü nedeniyle bu Einstein halkasına 'Erimiş Halka' lakabını vermiş.

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Uzay-zamanı büken galaksiler, 'Einstein Halkası' oluşturdu: İşte inanılmaz görüntü

'Einstein Halkası', aslında uzayın her yerinde gördüğümüz kütleçekimsel merceklenme fenomenin en büyüleyici sonuçlarından birisi olarak değerlendirilebilir. Yerçekimsel kırılma olarak da bilinen bu ilginç fenomen, en basit anlamda evrenin dev objelerinin (bir galaksi kümesi gibi) devasa kütleçekimleri nedeniyle tıpkı uzay-zamanı büktükleri gibi ışığı bükmesi ve arkalarındaki cisimler için bir mercek görevi görmesi anlamına geliyor.

Fotoğrafta aslında bir galaksiye bakıyoruz. Galaksi elbette normalde böyle kavisli bir görüntüye sahip değil, ancak etrafındaki inanılmaz kütleçekimsel kuvvetler nedeniyle galaksinin görüntüsü bizlere tamamıyla çarpık bir şekilde ulaşıyor. Yani galaksi kümelerinin kütlesi o kadar inanılmaz seviyelerde ki bu kütle, fotoğrafta da gördüğümüz gibi galaksilerin ışığını büküp bir halka haline getirebiliyor.

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Albert Einstein kütleçekimsel merceklenme fenomenini 1912 yılında, henüz genel görelilik kuramını yayınlamadığı zamanlarda öngörmüştü. Ancak Einstein, o zamanların teknolojisini de göz önünde bulundurarak bu durumun asla kanıtlanamayacağını söylemişti. İnsanlığın bu kısa zaman içerisindeki teknolojik gelişimi, Einstein'ın bile beklentilerini aşmayı başardı.

Kütleçekimsel merceklenme günümüzde astronomide çok önemli bir yere sahip. Astronomlar kütleçekimsel merceklenmenin gücünden faydalanarak milyarlarca ışık yılı uzaklıktaki yıldızları görüntüleyebiliyor. Örneğin NASA'nın 2018 yılında duyurduğu evrenin en uzak yıldızı keşfi, kütleçekimsel merceklenme sayesinde mümkün olmuştu.

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