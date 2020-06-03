Hublot’un yeni akıllı saati 5200 dolarlık ‘Big Bang e’ tanıtıldı

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Yeni Hublot marka akıllı saat, Hublot Big Bang e, Google’ın Wear OS işletim sistemini çalıştırır şekilde 5200 dolar fiyatıyla tanıtıldı. Sadece 2018 FIFA Dünya Kupası hakemlerinin kullandığı önceki modele kıyasla çok daha yaygın bulunabileceği ifade edilen akıllı saat, rakipleri TAG Heuer ya da Montblanc gibi markaların modellerine göre daha yüksek bir fiyata sahip.

Hublot firmasının diğer saatlerine benzeyen Big Bang e, titanyum ve siyah seramik (5800 dolar) renk seçeneklerine sahip. Saatin yüksek çözünürlüklü AMOLED ekranı çizilmeye dayanıklı safir kristal ile korunuyor. Fiziksel olarak dönen çerçeve, cihazdaki fonksiyonları tıpkı Samsung Galaxy Watch modelinde olduğu gibi kontrol etmeye yarıyor. Cihaz ayrıca 30 metre derinliğe kadar su geçirmezlik garantisine sahip.

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Wear OS sayesinde Google Play, Google Asistan ve Google Pay gibi özelliklere erişebilen saat, Snapdragon Wear 3100 çipseti, 1GB RAM ve 8GB dâhili depolamayla geliyor. İlginç şekilde, saatte GPS ya da NFC özelliği bulunmuyor ve bu sebeple Google Pay’in varlığı da herhangi bir işe yaramıyor. Cihazın ayrıca batarya kapasitesi 300mAh ve bu bataryayla bir gün yetecek pil ömrü sunmayı vadediyor.

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Hubolt henüz saat için bir satışa sunulma tarihi vermedi fakat hangi bölgelerde satışa sunulacağı açıklandı. Bu bölgeler ABD, Çin, Avrupa, Birleşik Krallık ve ABD.

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