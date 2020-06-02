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    Call of Duty oynayanlara kötü haber: Yeni sezonlar ertelendi!

    Call of Duty serisinden Modern Warfare, Warzone ve Mobile'ın yeni sezonları ABD'deki protestolar sebebiyle ertelendi. Yeni sezonların oyuncularla ne zaman buluşacağı ise bilinmiyor.
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    Oyunlar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Call of Duty oynayanlara kötü haber: Yeni sezonlar ertelendi!
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    ABD'de devam eden protestolar, önce Android 11 etkinliğinin daha sonra ise PlayStation 5 lansmanının ertelenmesinde büyük rol oynamıştı. Şimdi ise Activision'dan Call of Duty serisi için bir açıklama geldi.

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    Activision ve Infinity Ward aldıkları kararla; Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone'un 4. sezonlarını, Call of Duty: Mobile'ın ise 7. sezonunu 'şimdi zamanı değil' diyerek ertelediler. 

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    Yeni sezonlar için yeni tarihler hakkında bir ipucu yok ancak Call of Duty: Modern Warfare'in ve Warzone'un dördüncü sezonunun 3 Haziran'da, Call of Duty: Mobile'ın da 7. sezonun bu hafta yayınlanması planlanıyordu.

    Konuya dair yapılan açıklamada: "Hepimiz Modern Warfare, Warzone ve Call of Duty: Mobile'ın yeni mevsimlerini oynamayı dört gözle beklerken, şimdi zamanı değil. Modern Warfare Sezon 4 ve Call of Duty: Mobile Sezon 7'nin lansmanlarını daha sonraki tarihlere taşıyoruz. Şu anda eşitlik, adalet ve değişim için konuşanların görülüp duyulma zamanı. Biz yanınızdayız." ifadelerine yer verildi.



    https://www.engadget.com/activision-temporarily-pauses-new-call-of-duty-seasons-120133525.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    ti7800 (Temjin O.) 41 dk.
    Şu anda eşitlik, adalet ve değişim için konuşanların görülüp duyulma zamanı. Biz yanınızdayız.

    ? nasıl yani sen yine çıkart Sezon 4'ü sana niye engel olsun ki.
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    ShadowOfSpirit (Meriç Ünal) 8 sa.
    Çokta fifi..giriyoz oynuyoz cikiyoz
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    Bay Robot ( tunc) 14 sa.
    Amerika’da polisin yaptığına görün işte yauv bakın orada nasıl ırkçılık var hebele hübele yapanlar bu protestoların boyutunu görünce ne dedi acaba?



    Pardon iyi oluyor gebersinler amerika bu falan diyorlarmış.
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