Call of Duty oynayanlara kötü haber: Yeni sezonlar ertelendi!

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ABD'de devam eden protestolar, önce Android 11 etkinliğinin daha sonra ise PlayStation 5 lansmanının ertelenmesinde büyük rol oynamıştı. Şimdi ise Activision'dan Call of Duty serisi için bir açıklama geldi.

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Activision ve Infinity Ward aldıkları kararla; Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone'un 4. sezonlarını, Call of Duty: Mobile'ın ise 7. sezonunu 'şimdi zamanı değil' diyerek ertelediler.

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Yeni sezonlar için yeni tarihler hakkında bir ipucu yok ancak Call of Duty: Modern Warfare'in ve Warzone'un dördüncü sezonunun 3 Haziran'da, Call of Duty: Mobile'ın da 7. sezonun bu hafta yayınlanması planlanıyordu.

Konuya dair yapılan açıklamada: "Hepimiz Modern Warfare, Warzone ve Call of Duty: Mobile'ın yeni mevsimlerini oynamayı dört gözle beklerken, şimdi zamanı değil. Modern Warfare Sezon 4 ve Call of Duty: Mobile Sezon 7'nin lansmanlarını daha sonraki tarihlere taşıyoruz. Şu anda eşitlik, adalet ve değişim için konuşanların görülüp duyulma zamanı. Biz yanınızdayız." ifadelerine yer verildi.

https://www.engadget.com/activision-temporarily-pauses-new-call-of-duty-seasons-120133525.html

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