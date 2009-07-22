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HWiNFO uygulamasının 3.10 sürüm numaralı yeni versiyonu çıktı

9 yıl
8,7b
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HWiNFO uygulamasının 3.10 sürüm numaralı yeni versiyonu çıktı
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İşlemci, anakart ve ekran kartları başta olmak üzere sistem komponentleri hakkında bilgi verebilen ve donanım takibine olanak tanıyan HWiNFO yazılımının 3.10 sürüm numaralı yeni versiyonu yayımlandı. Nehalem tabanlı Core i7 işlemciler için entegre bellek kontrolcüsü üzerinden Tcas ve Trtp değerlerinin güncellenediği yeni versiyonda EVGA'nın X58 anakartı için spesifik sensör desteği, Nvidia'nın yeni mobil grafik çözümleri GeForce G 105M ve GeForce GT 220M için destek, ATi R7xx serisi GPU'lar için geliştirilmiş saat hızı ve sensör desteği ile AMD'nin 4 Ağustos'da duyurmayı planladığı RS880 kod adlı yeni yonga seti ve yonga setindeki Radeon HD 4200 IGP'si için geliştirilmiş destek gibi yeniliklere yer veriliyor.

HWiNFO'nun 3.10 sürüm numaralı yeni versiyonu için oldukça uzun olan sürüm notlarına ve uygulamanın kendisine buradan ulaşabilirsiniz.


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