HyperX 20. yılında DH'nin sorularını cevapladı! Türkiye için ne düşünüyorlar?

Kilometre Taşları İle HyperX'in Türkiye'deki 20 Yılı

Kurulduğu günden bu yana her tür oyuncu için oyun çözümleri geliştirmeyi amaçlayan HyperX, 20 yılda dünya çapında olduğu gibi Türkiye'de de üstün konfor, estetik, performans ve güvenilirlik sağlayan ürünlerle oyuncuların yanında oldu.

"We’re All Gamers" sloganıyla ürettiği oyun kulaklıkları, klavyeleri, fareleri, USB mikrofonları ve konsol aksesuarları dünya çapında oyuncuların yanı sıra profesyonel oyuncuların, teknoloji meraklılarının ve hız aşırtmacıların tercihi olan HyperX, Türkiye'nin e-spor tarihine de önemli katkıda bulundu.

HP Inc. şirketinin oyun çevre birimleri ekibi ve oyun ve e-spor alanında marka lideri olan HyperX'in 20 yılına baktığımızda; oyuncuların değişen ihtiyaçlarını dinleyip sürekli olarak daha iyisini sunabilmek için piyasaya sürdüğü son teknoloji ürünlerini ve Türkiye'deki oyun severlerin daha kaliteli, konforlu, eğlenceli oyun deneyimi yaşamasına yardımcı olduğunu görüyoruz.

Oyun Tarihinin Her Dönüm Noktasında Bir HyperX Teknolojisi Var

2002 yılında Kingston Technology tarafından kurulan HyperX'in ilk DDR1 RAM'i aynı yıl satışa sürüldü ve onu HyperX DDR2 izledi.

HyperX teknoloji ürünlerini geliştirmek için yola çıktığında Türkiye'deki oyuncular da farklı bir serüvene başladı. Ülkemizin bilinen ilk e-Spor takımı, 2003 yılında Counter Strike takımı oluşturarak yola çıkan Dark Passage takımı oldu. Dark Passage'ı 2005 yılında Team Turquality e-sport takımı, 2006'da ise HWA e-spor takımı takip etti. Oyuncuların daha kaliteli ve performanslı oyun deneyimi yaşaması için ultra hızlı oyun belleği geliştirme çalışmalarını sürdüren HyperX 2007 yılında DDR3'ü, 2008 yılında ise HyperX DDR2 SODIMM'i çıkardı.

Oyun endüstrisi gelişirken uzun bir yol kat eden HyperX, 2011'de yazılımla otomatik aşırtmayı destekleyen ilk ürün serisi ile piyasa lideri oldu ve 2012'de HyperX Predator geldi. 2013 yılında dünyanın ilk 1 TB USB Flash belleğini üreten HyperX, Q-PAd ile yaptığı işbirliği sonucunda 2014'te HyperX Cloud'u kullanıcılara sundu. Türkiye'nin ilk e-spor takımı Dark Passage takımı Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen Uluslararası Lol Wildcard 2014 Turnuvasında şampiyonluğu elde ederken, HyperX Computex'te DDR3'te dünya satış rekoru kırıyordu.

2015 yılında Beşiktaş Jimnastik Kulübü, bünyesinde e-spor branşı açan dünyanın ilk geleneksel spor kulübü oldu. Teknolojide yeni standartlar belirlemeye devam eden HyperX aynı sene oyunculara özel Cloud II oyun kulaklığını piyasaya sürdü.

The World Championships 2016’nın şampiyonu Türkiye milli CS:GO Takımı olduğunda, HyperX ilk klavyesi HyperX Alloy FPS ile oyuncuların karşısına çıkmış, hatta XBox One için ilk lisanslı kulaklığı geliştirmişti.

2017 yılına geldiğimizde Formula yarışçısı Cem Bölükbaşı, Formula Espor Dünya Şampiyonası'na katılarak dünya beşinciliğini elde etti. HyperX için o dönem ilk oyuncu faresi Pulsefire FPS'yi kullanıcılara sunduğu dönüm noktalarından biriydi. Türkiye'deki e-spor topluluğu için de öyle! Aynı yıl Blizzard tarafından resmi olarak desteklenen Turkey Overwatch Championship gerçekleştirildi. Intel ESL Türkiye Şampiyonası ile, 4-5 Kasım 2017 tarihlerinde Volkswagen Arena'da ilk kez CS:GO, Dota 2 ve FIFA18 için ulusal bir turnuva düzenlenmiş oldu.

2018 yılı Hyperx için ödüller yılıydı

İlk kablosuz kulaklığı Cloud Flight'ı kullanıcılara sunan HyperX, Red Dot ve IF Design ödüllerini aldı ve 5 milyon kulaklık sattı. O yıl BLAST Pro Series, ilk kez İstanbul’da gerçekleşti. Dönemin 5 dev takımı (Astralis, NiP, Virtus.Pro, Cloud9, MiBR) ve ev sahibi olarak Türkiye'yi temsil eden Space Soldiers Ülker Spor Arena'da bir araya geldi.

Yılların e-spor takımı HWA Gaming, 2019 yılında adını İstanbul Wild Cats olarak değiştirdiği dönemde HyperX, ilk mikrofonu HyperX QuadCast'i çıkardı. 2019'da ayrıca HyperX 10 milyon kulaklık ve 1 milyon klavye satışına ulaştı.

HyperX 2020 yılında 30 saatlik pil ömrü ile HyperX Cloud II kablosuz kulaklıkla oyuncuların yanında olurken; FUT Esports, PUBG Mobile World League 2020 Western Division şampiyonluğunu kazandı.

2021 yılında Hyperx, 425 milyon dolar karşılığında Kingston Technology'den HP Inc.'e geçti. Bu sırada; Türkiye League of Legends oyuncusu Armut, takımı Mad Lions ile 2021 İlkbahar ve Yaz Playofflarında birinciliği elde ediyordu.

Riot Games'in 2022 yılında düzenlediği Valorant'ın en üst düzey turnuvası Valorant Champions 2022'nin İstanbul'da yapılacağı açıklandığı sırada HyperX, ilk TWS kulaklığı Cloud MIX Buds'ı çıkartmakla kalmadı, dünyanın 300 saatlik pil ömrüne sahip ilk PC kulaklığı HyperX Cloud Alpha Wireless'ı sunarak oyuncuların ihtiyaçları doğrultusunda teknoloji geliştirmeye kararlı olduğunu gösterdi.

20. yılını kutlayan HyperX, PC, Konsol veya Mobil her tür oyuncu için ödüllü oyun kulaklıkları, klavyeler, içerik oluşturucular için mikrofonlar, fareler ve aksesuarlar tasarlayarak üretmeye devam ediyor. Son yirmi yılda yarattığı marka ile dünya çapında oyuncuların ihtiyaçlarına meydan okuyan ve sınırları zorlayan HyperX, daha sürükleyici oyun deneyimi için daha yüksek kalite ile yoluna devam edecek. Ne de olsa "Hepimiz Oyuncuyuz!"

Tam Boyutta Gör

HyperX 20. yaşını bir etkinlikle ülkemizde de kutladı. Biz de Donanım Haber olarak yöneticilere sorularımızı yönelttik. HP'nin HyperX'i satın alması, yeni yol haritaları ve ürünleri, hepsini sorduk.

1 - Öncelikle HyperX’in güncel durumundan bahsetmek lazım diye düşünüyorum. 2022 yılı nasıl geçiyor? Türkiye’deki mali sonuçlarından memnun musunuz?

Evet, HyperX için 2022 iyi bir yıldı, her kategoride pazar payımızı arttırdık. Tabii ki kolay bir şey değil ama sonuçlardan oldukça memnunuz, gururluyuz.

2 - 2022 biterken 2023 için beklentileriniz nelerdir?

Bir diğer şirkette de olduğu gibi büyüme hızımızı sürdürmeyi amaçlıyoruz. HyperX ürün yelpazesini genişlettikçe sadece Türkiye’de değil global çapta da bir marka ve bir işletme olarak beklentilerimiz artıyor.

3 - 20. yıl dönümünüzü kutluyorsunuz, peki bu konuda neler söylemek istersiniz. Bu yıl dönümü HyperX için nasıl bir geleceğe işaret ediyor?

20 yıl önce, yani 2002’ye gidersek, Kingston Technology yüksek performanslı bellekler üretmeye başlamıştı. PC toplayanları, meraklıları ve oyuncu hedefleyen daha yüksek hızlı ve kapasiteli bellekleri HyperX olarak adlandırmıştık. Marka bellek pazarında büyük bir başarıya ulaştı, Kingston da HyperX’in ürün gamını genişletti ve 2014 yılında HyperX Cloud oyuncu kulaklığıyla ilk çevre birimi ürününlerini ortaya çıkardı. Oradan itibaren HyperX olağan bir seyirle ürün portfolyosunu klavyelerle, sonrasında farelerle, mouse pad, konsol aksesuarları ve mikrofonlarla geliştirdi. İlk mikrofon 2019 yılında lanse edildi ve HyperX’de büyük bir başarıya ulaştı. 20. yıl dönümümüzde yeni bir ürün kategorisi daha ortaya çıkardık, artık HyperX marka monitörlerimiz de olacak.

Bu yıl dönümü süregelen büyüyüşümüzü, markamızın gelişimini ve yıllar içerisinde ürün gamımızın genişlemesiyle önce Kingston şimdi de HP ile azimli yolculuğumuzu simgeliyor.

4 - Birçok meraklı HyperX’in HP tarafından satın alındığını biliyor, peki bu HyperX’in yol haritasını değiştirdi mi yoksa yeni imkanların kapısını mı araladı? İki marka arasında deneyim aktarımı oldu mu?

HP aslına bakarsanız HyperX’in sahip olmadığı bazı kaynaklara sahip ve HyperX de HP’nin sahip olmadığı oyun endüstrisi deneyimine sahip.

Lanse ettiğimiz ürünlerden biri de Armada serisi monitörler. HP’nin monitör tarafında yıllardır yaptığı araştırma ve geliştirme çalışmaları, aynı zamanda uzmanlıkları ve bilgilerinden faydalanarak en talepkar oyunculara yönelik yüksek kalite monitörler ürettik. İlerleyen zamanlarda yeni ürün kategorileri sunup rakiplerinden ayrışan yeni ürünlerimizi mevcut ürün gamımıza ekleyeceğiz.

5 - HyperX Armada oyuncu monitörü serisi HyperX için yeni bir kategorinin başlangıcı, peki hangi başka kategorilerde ürünler göreceğiz? Bizimle paylayaşabileceğiniz bir şeyler var mı?

Elbette yeni kategorilerle karşınızda olacağız ama bekleyip göreceksiniz diyebilirim, HyperX yeni ürünlerle mutlaka karşınızda olacak, umarım sizi de müşterilerimizi de yeni müşterilerimizi de şaşırtırız.

6 - Türkiye’de kaç ürününüz bulunuyor? Yeni ürün duyurusu var mı? Varsa detay paylaşabilir misiniz?

Türkiye pazarında şu an 50’den fazla ürünümüz bulunmakta. Bu yıl sadece Armada monitörler veyahut 300 saat kullanım süresiyle oldukça özel ve eşsiz bir ürün olan Cloud Alpha Wireless ve Cloud Mix Buds gibi ürünler değil birçok başka yeni ürünün lansmanına sizlerle şahit olduk. Yeni bir mikrofonun da lansmanını yaptık, Duocast mikrofonu da piyasaya sürdük, Pulsefire Haste Wireless oyuncu faresi, Alloy Origins 65 klavye ve hem PC hem de telefonda kullanılabilen Cloud Clutch kontrolcüsünü de aynı şekilde. HyperX için için yoğun ama dolu dolu bir yıldı, aynı yolda ilerleyeceğimizi düşünüyoruz.

7 - En çok satan ürününüz nedir?

Cloud II oyuncu kulaklığımız senelerce üst üste en çok satan ürünümüz oldu. Markamız için amiral gemisi haline geldi diyebiliriz ve takipçilerimizin çok büyük bir kısmı bu ürünle bizi takip eder oldu.

8 - Türk oyuncuların satın alma alışkanlıklarını nasıl değerlendiriyorsunuz? İndirim seviyorlar mı?

Düşünülenin aksine Türk oyuncular en yüksek kalite ürünlere daha fazla ilgi gösteriyorlar ve ikinci soruyu da şöyle cevaplayayım, indirimi kim sevmez? Ne zaman indirim yapsak hemen büyük ilgi ve beğeni yakalıyor.

9 - Oyuncu ekipmanlarının fiyatları hakkında neler söylemek istersiniz?

Biz fiyatlandırma aşamasında fiyatına kıyasla en yüksek değeri, performansı sağlayacak bir model kullanıyoruz. HyperX ve HyperX çalışanları olarak iyi oyuncu ekipmanlarınının rahat, kullanışlı ve uzun ömürlü olması gerektiğine inanıyoruz. Ürünlerimizin malzeme kalitesine ve dayanıklılıklarına özellikle kafa yoruyoruz. Lakin bu fiyatların yüksek olması gerektiği anlamına gelmiyor. En uygun fiyatla en yüksek kaliteyi buluşturmak için çaba gösteriyoruz.

10 - Bir çevre ekipmanı alırken nelere dikkat etmek gerekir? Oyuncular için tavsiyeleriniz nelerdir?

Şirketimizin sloganı şu ‘Hepimiz birer oyuncuyuz’ ve bir saat olsun sekiz saat olsun, bir başka platform ya da seviye, hiç fark etmez, oyun günlük hayatımızın bir parçası. Ürünlerimize sahip herkesin bizimle aynı şeyleri düşünmesini, hesap etmesini istiyoruz, o da kalite ve dayanıklılık. Bu hedefle tüketicinin oyun oynarken veyahut bir başka durumda en iyi deneyimi elde etmesini arzuluyoruz.

11 - Pandemi dönemi süresince oyunlara olan ilgi arttı. Bu dönemin doğurduğu sonuçlar hakkında neler düşünüyorsunuz?

Türkiye’de pandemi oyun endüstrisini genel toplamda olumlu etkiledi ve HyperX ürünlere olan talebin piyasanın arzından yüksek olduğunu gördük. Daha fazla insanın evden çalışmaya başlamasına şahitlik ettik. HyperX ekipmanları sadece oyuncular tarafından değil iş hayatı içerisinde veyahut çevrimiçi sosyalleşme alışkanlıkları dolayısıyla kulaklık, fare, klavye ve mikrofon kullanan büyük bir topluluk tarafından da ilgi gördü.

12 - Türkiye piyasasındaki hedefiniz nedir? Burada bir ofisiniz var mı ve operasyonunuzu büyütmeyi düşünüyor musunuz?

Türkiye’deki piyasa payımızı büyütmeye devam etme arzusu içerisindeyiz ve evet şu anki yapının doğal sonucu olarak HP Türkiye genel merkezindeyiz. İhtiyaç halinde operasyonumuzu genişletebiliriz ama bu konu üzerine daha sonra konuşulabilir.

13 - Peki piyasadaki rekabet için ne söylemek istersiniz? Birçok marka var, rekabet tarafında neler olup bitiyor?

Türkiye’deki rekabet ortamı gerçekten çok çetin. Hatrı sayılır rakiplerimizle rekabet etmeyi seviyoruz çünkü bu nitelikli rekabet ortamının piyasaya değer kattığına inanıyoruz. Ayrıca bizi bir şirket ve marka olarak sürekli gelişmeye, evrimleşmeye yönelttiğini, böylece herkesin bütçesine uygun premium diyebileceğimiz ürünleri sunmaya vesile olduğunu düşünüyoruz.

14 - Oyuncu ekipmanlarının geleceği hakkında ne söylemek istersiniz? Metaverse sektörü nasıl etkileyecek?

Oyuncuların sayısı her yıl artmaya devam ediyor, dünya çapında birçok platform üzerinden 1 milyarın üzerinde bir oyuncu kitlesinden bahsediyoruz. Oyun endüstrisi büyüdükçe teknoloji sektörü de büyüyor, arada paralel bir ilişki var. Dolayısıyla HyperX, kullanıcı hangi platformu kullanıyor olursa olsun daha iyi oyun oynamalarını mümkün kılabilecek ürünleri sağlamayı kendine görev biliyor.

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