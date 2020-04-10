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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hyundai Assan'dan Nisan ayına özel "şimdi al 3 ay sonra öde" fırsatı

    Hyundai Assan'ın Nisan ayı boyunca geçerli olacak satış kampanyası kapsamında istediği Hyundai modelini hemen teslim alanlar, kredi taksitlerini 3 ay sonra ödemeye başlayacak.
    5 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Hyundai Assan'dan Nisan ayına özel
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    Koronavirüs nedeniyle zor bir dönemden geçtiğimiz şu günlerde tüketicilere özel fırsatlar sunan Hyundai Assan, Nisan ayı boyunca geçerli olacak satış kampanyasında “şimdi al daha sonra öde” imkanı sunuyor. İstediği Hyundai modelini hemen teslim alan müşteriler, kredi ödemelerini 3 ay sonra ödemeye başlayacaklar.

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    Sağlık çalışanlarına yüzde 2 nakit indirimi

    Ayrıca, Hyundai Assan’ın uygulamaya aldığı özel satış destek aktiviteleri kapsamında tıp doktorları, diş hekimleri, hemşireler, veterinerler, eczacılar, tıbbi sekreterler, özel ve devlet hastanelerinde çalışan kadrolu sağlık personelleri; Elantra, Kona ve Tucson modellerinde geçerli yüzde 2’ye varan nakit indirimi elde edecekler.

    Hyundai Assan'dan Nisan ayına özel
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    Mevcut kampanyalara ek olarak yapılan bu özel satış indiriminden sağlık çalışanlarının birinci dereceden yakınları (eşler, çocuklar, anne ve baba) da faydalanabilecek. Hyundai Assan ayrıca, esnafa ve çiftçilere de destek olmak amacıyla vergi levhalı ve çiftçi belgeli kişilere H100 modelinde yüzde 2 indirim fırsatı sunuyor.

    Garanti sürelerinde değişiklik

    Satış sonrasındaki hizmetlerini de genişleten Hyundai Assan, garanti sürelerinde değişikliğe gidiyor. Yeni hizmet kapsamında, 1 Mart-30 Mayıs 2020 tarihleri arasında garantisi biten binek araçların garanti kapsamındaki ücretsiz onarımı 31 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatılıyor. Bu uygulama, 5yıl/100.000 km olan mekanik garanti uzatımında gerçekleştiriliyor.

    Salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan müşterilerine “Kapınızdaki Servis” uygulamasıyla da hizmet veren Hyundai Assan, bu uygulamasını Nisan ayı boyunca sürdürecek. Evlerden alınarak bakımları yapılan Hyundai marka araçlar, daha sonra ücretsiz dezenfekte edilerek sahibine güvenli bir şekilde teslim edilecek.



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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    yabancı34 (memur34 memur34) 2 sa.
    Ellerinde araç kalmış anlaşılan
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    frudi (ferdi istanbul) 2 sa.
    3 ay sonra ne olacağı meçhul al al da sonra ödeyemezsen ne olacak ?
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    veteriner69 3 sa.
    Nakite % 2 diyor, % 2 indirim. Şaka gibi.
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    yakupyasar1 4 sa. yeni yorumcu
    Hyundai ye yakışan hareket. 3 ay sonra ödenmesi güzel oldu
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    klarkkent (Emre Erdoğan) 4 sa.
    Hyundai modelleri güzel güncellemeler almış, keşke bizim maaşlar da öyle güzel güncellemeler alsa...
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