Hyundai Assan'dan Nisan ayına özel "şimdi al 3 ay sonra öde" fırsatı

Tam Boyutta Gör

Koronavirüs nedeniyle zor bir dönemden geçtiğimiz şu günlerde tüketicilere özel fırsatlar sunan Hyundai Assan, Nisan ayı boyunca geçerli olacak satış kampanyasında “şimdi al daha sonra öde” imkanı sunuyor. İstediği Hyundai modelini hemen teslim alan müşteriler, kredi ödemelerini 3 ay sonra ödemeye başlayacaklar.

İlginizi Çekebilir

Hyundai Assan'dan Kapınızdaki Servis ve ücretsiz dezenfektasyon hizmeti

Sağlık çalışanlarına yüzde 2 nakit indirimi

Ayrıca, Hyundai Assan’ın uygulamaya aldığı özel satış destek aktiviteleri kapsamında tıp doktorları, diş hekimleri, hemşireler, veterinerler, eczacılar, tıbbi sekreterler, özel ve devlet hastanelerinde çalışan kadrolu sağlık personelleri; Elantra, Kona ve Tucson modellerinde geçerli yüzde 2’ye varan nakit indirimi elde edecekler.

Tam Boyutta Gör

Mevcut kampanyalara ek olarak yapılan bu özel satış indiriminden sağlık çalışanlarının birinci dereceden yakınları (eşler, çocuklar, anne ve baba) da faydalanabilecek. Hyundai Assan ayrıca, esnafa ve çiftçilere de destek olmak amacıyla vergi levhalı ve çiftçi belgeli kişilere H100 modelinde yüzde 2 indirim fırsatı sunuyor.

Garanti sürelerinde değişiklik

Satış sonrasındaki hizmetlerini de genişleten Hyundai Assan, garanti sürelerinde değişikliğe gidiyor. Yeni hizmet kapsamında, 1 Mart-30 Mayıs 2020 tarihleri arasında garantisi biten binek araçların garanti kapsamındaki ücretsiz onarımı 31 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatılıyor. Bu uygulama, 5yıl/100.000 km olan mekanik garanti uzatımında gerçekleştiriliyor.

Salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan müşterilerine “Kapınızdaki Servis” uygulamasıyla da hizmet veren Hyundai Assan, bu uygulamasını Nisan ayı boyunca sürdürecek. Evlerden alınarak bakımları yapılan Hyundai marka araçlar, daha sonra ücretsiz dezenfekte edilerek sahibine güvenli bir şekilde teslim edilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.