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    Anlık Bildirim

    Hyundai Ioniq 5 çok yakında Türkiye'de satışa sunulacak

    Eylül ayında Türkiye'de satışa sunulması planlanan Ioniq 5, yenilikçi tasarımı, ultra hızlı şarj, gelişmiş bağlantı ve sürüş yardım özellikleriyle dikkat çekiyor.   
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    Hyundai Ioniq 5 çok yakında Türkiye'de satışa sunulacak
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    Hyundai, Türkiye'deki tamamen elektrikli model sayısını ikiye çıkarmaya hazırlanıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre yeni Hyundai Ioniq 5 çok yakında Türkiye'de satışa sunulacak.

    Hyundai Ioniq 5, şirketin yalnızca elektrikli araç üretmekle görevlendirdiği alt markası Ioniq'in ilk ürünü olarak 2021'de tanıtıldı. Hyundai Motor Grubu’nun yeni platformu Electric-Global Modular Platform E-GMP'yi kullanan model, tasarımı ve özellikleriyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

    Ioniq 5, 4635 mm uzunluğa, 1890 mm genişliğe, 1605 mm yüksekliğe ve yukarıda bahsi geçen platformun verdiği avantajla tam 3000 mm aks mesafesine sahip. Bu sayede kullanıcısına ferah bir yaşam alanı sunan araç 531 litrelik bagaj hacmiyle dikkat çekerken bu alan arka koltukların katlanmasıyla 1600 litreye çıkıyor. Ayrıca ön kaputun altında da 57 litrelik bir depolama alanı bulunuyor.

    Hyundai Ioniq 5 çok yakında Türkiye'de satışa sunulacak

    Elektrikli Ioniq 5, güç aktarma organları tarafında farklı seçeneklere sahip. İlk tanıtıldığında 58 kWsa ve 72.6 kWsa batarya seçenekleri vardı ancak 6 ay önce büyük seçenek güncellendi ve kapasitesi 77,4 kWsa'e çıkarıldı. Bu noktada Ioniq 5'in versiyona göre 507 kilometreye kadar sürüş menziline sahip olduğu belirtiliyor. Ultra hızlı şarj desteğine sahip olan aracın bataryası 18 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80 doluma ulaşıyor. Ancak bunun için 350 kW'lık şarj istasyonu gerek.

    Hyundai Ioniq 5'in detaylı özelliklerine linkteki haberimizden göz atabilirsiniz. Bu yıl dünyada yılın otomobili seçilen Ioniq 5'in ülkemize hangi seçeneklerle geleceği henüz belli değil ancak aynı platformu paylaşan ve benzer özelliklere sahip Kia EV6'nın 2 milyon TL'nin üzerinde fiyat etiketine sahip olduğunu hatırlatmakta fayda var.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

    G
    gokhanw10 1 saat önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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