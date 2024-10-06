Waymo, yeni robotaksiler için Hyundai ile anlaştı

Ioniq 5, Waymo filosuna katılıyor
Waymo'nun 700 aracı aşan mevcut filosu, ABD'deki ilk ticari robotaksi hizmeti olan Waymo One kapsamında, haftada 100 binden fazla ücretli yolculuk gerçekleştiriyor. Bu yeni ortaklık ile birlikte, Hyundai'nin ABD Georgia'da kuracağı “Metaplant America” fabrikasında üretilecek Ioniq 5’ler Waymo'nun sürüş teknolojisiyle donatılacak. Araçların ilk test sürüşlerinin 2025 sonunda başlaması planlanırken, hizmete sunulmaları birkaç yıl içinde gerçekleşecek.
Waymo, geçtiğimiz aylarda 6. nesil sürüş teknolojisini tanıtmıştı. Bu teknoloji, daha az kamera ve sensör kullanarak farklı hava koşullarında da güvenli sürüş sağlayabiliyor. Waymo’nun stratejik işbirliklerinden sorumlu yetkililer, bu ortaklığın ilk aşama olduğunu ve gelecekte Hyundai ile yeni projeler üzerinde de çalışabileceklerini belirtti. Hyundai Motor Kuzey Amerika CEO’su José Muñoz, “Yeni üretim tesisimizdeki ekip, genişlemeye devam eden Waymo One filosu için önemli sayıda araç tahsis etmeye hazır” açıklamasında bulundu.
Hyundai’nin Ioniq 5 modeli halihazırda, Hyundai ve otomotiv tedarikçisi Aptiv ortak girişimi olan Motional tarafından da kullanılıyor. Ancak Hyundai, Waymo ile yaptığı bu anlaşmanın Motional projesini etkilemeyeceğini vurguladı. Waymo, daha önce Chrysler ve Jaguar gibi otomobil üreticileri ile de işbirlikleri yaparak otonom sürüş teknolojisini araçlara entegre etmişti.Kaynakça https://cleantechnica.com/2024/10/04/hyundai-waymo-enter-multi-year-strategic-partnership/ https://www.cnbc.com/2024/10/04/hyundai-waymo-strategic-partnership.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.