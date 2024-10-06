Waymo, yeni robotaksiler için Hyundai ile anlaştı

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Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük otonom sürüş teknolojisi geliştiricilerinden Waymo, Güney Koreli otomotiv devi Hyundai ile uzun vadeli stratejik ortaklığa imza attı. Bu anlaşma kapsamında Hyundai’nin popüler elektrikli aracı Ioniq 5, Waymo’nun robotaksi filosuna katılacak. Waymo’nun 6. nesil otonom sürüş teknolojisinin entegre edileceği Ioniq 5'ler, firmanın ABD'deki otonom taksi hizmetlerinde kullanılacak.

Ioniq 5, Waymo filosuna katılıyor

Waymo'nun 700 aracı aşan mevcut filosu, ABD'deki ilk ticari robotaksi hizmeti olan Waymo One kapsamında, haftada 100 binden fazla ücretli yolculuk gerçekleştiriyor. Bu yeni ortaklık ile birlikte, Hyundai'nin ABD Georgia'da kuracağı “Metaplant America” fabrikasında üretilecek Ioniq 5’ler Waymo'nun sürüş teknolojisiyle donatılacak. Araçların ilk test sürüşlerinin 2025 sonunda başlaması planlanırken, hizmete sunulmaları birkaç yıl içinde gerçekleşecek.

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Waymo, geçtiğimiz aylarda 6. nesil sürüş teknolojisini tanıtmıştı. Bu teknoloji, daha az kamera ve sensör kullanarak farklı hava koşullarında da güvenli sürüş sağlayabiliyor. Waymo’nun stratejik işbirliklerinden sorumlu yetkililer, bu ortaklığın ilk aşama olduğunu ve gelecekte Hyundai ile yeni projeler üzerinde de çalışabileceklerini belirtti. Hyundai Motor Kuzey Amerika CEO’su José Muñoz, “Yeni üretim tesisimizdeki ekip, genişlemeye devam eden Waymo One filosu için önemli sayıda araç tahsis etmeye hazır” açıklamasında bulundu.

Hyundai’nin Ioniq 5 modeli halihazırda, Hyundai ve otomotiv tedarikçisi Aptiv ortak girişimi olan Motional tarafından da kullanılıyor. Ancak Hyundai, Waymo ile yaptığı bu anlaşmanın Motional projesini etkilemeyeceğini vurguladı. Waymo, daha önce Chrysler ve Jaguar gibi otomobil üreticileri ile de işbirlikleri yaparak otonom sürüş teknolojisini araçlara entegre etmişti.

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Waymo, yeni robotaksiler için Hyundai ile anlaştı