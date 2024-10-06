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    Waymo, yeni robotaksiler için Hyundai ile anlaştı

    Sürücüsüz araç şirketi Waymo, otomotiv devi Hyundai ile çok yıllı bir anlaşmaya imza attı. Anlaşma kapsamında Hyundai Ioniq 5 elektrikli araçlar Waymo’nun robotaksilerine dahil olacak.
    Waymo, yeni robotaksiler için Hyundai ile anlaştı Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük otonom sürüş teknolojisi geliştiricilerinden Waymo, Güney Koreli otomotiv devi Hyundai ile uzun vadeli stratejik ortaklığa imza attı. Bu anlaşma kapsamında Hyundai’nin popüler elektrikli aracı Ioniq 5, Waymo’nun robotaksi filosuna katılacak. Waymo’nun 6. nesil otonom sürüş teknolojisinin entegre edileceği Ioniq 5'ler, firmanın ABD'deki otonom taksi hizmetlerinde kullanılacak.

    Ioniq 5, Waymo filosuna katılıyor

    Waymo'nun 700 aracı aşan mevcut filosu, ABD'deki ilk ticari robotaksi hizmeti olan Waymo One kapsamında, haftada 100 binden fazla ücretli yolculuk gerçekleştiriyor. Bu yeni ortaklık ile birlikte, Hyundai'nin ABD Georgia'da kuracağı “Metaplant America” fabrikasında üretilecek Ioniq 5’ler Waymo'nun sürüş teknolojisiyle donatılacak. Araçların ilk test sürüşlerinin 2025 sonunda başlaması planlanırken, hizmete sunulmaları birkaç yıl içinde gerçekleşecek.

    Waymo, geçtiğimiz aylarda 6. nesil sürüş teknolojisini tanıtmıştı. Bu teknoloji, daha az kamera ve sensör kullanarak farklı hava koşullarında da güvenli sürüş sağlayabiliyor. Waymo’nun stratejik işbirliklerinden sorumlu yetkililer, bu ortaklığın ilk aşama olduğunu ve gelecekte Hyundai ile yeni projeler üzerinde de çalışabileceklerini belirtti. Hyundai Motor Kuzey Amerika CEO’su José Muñoz, “Yeni üretim tesisimizdeki ekip, genişlemeye devam eden Waymo One filosu için önemli sayıda araç tahsis etmeye hazır” açıklamasında bulundu.

    Hyundai’nin Ioniq 5 modeli halihazırda, Hyundai ve otomotiv tedarikçisi Aptiv ortak girişimi olan Motional tarafından da kullanılıyor. Ancak Hyundai, Waymo ile yaptığı bu anlaşmanın Motional projesini etkilemeyeceğini vurguladı. Waymo, daha önce Chrysler ve Jaguar gibi otomobil üreticileri ile de işbirlikleri yaparak otonom sürüş teknolojisini araçlara entegre etmişti.

    Kaynakça https://cleantechnica.com/2024/10/04/hyundai-waymo-enter-multi-year-strategic-partnership/ https://www.cnbc.com/2024/10/04/hyundai-waymo-strategic-partnership.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 4 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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