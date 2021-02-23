Elektrikli Hyundai Ioniq 5 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

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Hyundai, yeni elektrikli crossover modeli Ioniq 5 üzerindeki örtüyü nihayet kaldırdı. Ioniq 5, şirketin elektrikli araç markası olarak kurduğu Ioniq'in ilk ürünü olarak karşımızda.

Hyundai 45 konseptinin seri üretim versiyonu olarak tanımlayabileceğimiz Ioniq 5'in gövde tasarımında kendine has detaylar dikkat çekiyor. Oldukça sade tasarlanan araçta göz yoran detaylardan kaçınılmış. Ön bölümde Opel'in yeni Vizor tasarımına benzer bir yerleşim kullanılmış. Bu alanda Parametric Pixel farlar dikkat çekiyor.

Tampondaki keskin hatlar kapılarda da devam ediyor. Ioniq 5'te aerodinamik odaklı 20 inçlik jantların kullanıldığını görüyoruz. Türbin tasarımlı çift tonlu jantların yanı sıra bu alanda kapı içine gömülü kollar dikkat çekiyor. Ioniq 5'in arka bölümünde de aracın daha sportif görünmesini sağlayan bir bagaj spoyleri ve tıpkı öndeki gibi boydan boya uzanan Parametric Pixel stoplar dikkat çekiyor.

Ioniq 5 ilk bakışta bir hatchback gibi görünse de boyutlar bize gerçeği anlatıyor. Zira araç 4635 mm uzunluğa, 1890 mm genişliğe ve 1605 mm yüksekliğe sahip. Aks mesafesi ise 3000 mm olarak açıklandı ki bu şirketin büyük SUV modeli Palisade'inkinden bile 100 mm fazla. Bu sayede sürücü ve yolcuların ferah bir yaşam alanı ve bolca bagaj hacminin tadını çıkarması hedeflenmiş.

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Ioniq 5'in 531 litrelik bagaj hacmi arka koltukların katlanmasıyla 1600 litreye çıkıyor. Arka koltuklar daha pratik bir kullanım için 6:4 oranında katlanabiliyor ve 135 mm kadar ileri kaydırılabiliyor. Ayrıca, Ioniq 5 tamamen elektrikli bir otomobil olduğu için öndeki motor bloğundan kalan alanda da 57 litre (AWD versiyonlarda 24 litre) depolama alanı sunuluyor. Ioniq 5'in şirketin elektrikli araçlar için tasarladığı Electric-Global Modular Platform (E-GMP) üzerine inşa edildiğini de belirtelim.

Gövde tasarımındaki sadece ve akıcı anlayış Ioniq 5'in konforlu kabininde de karşımıza çıkıyor. Sürücünün hemen önünde 12'şer inçlik dijital gösterge ve multimedya ekranları bitişik şekilde yer alıyor. Bunun yanı sıra Hyundai için bir ilki de teşkil eden Ioniq 5'te artırılmış gerçeklik destekli head-up display (AR HUD) de bulunuyor. Baldır desteğine de sahip olan ön koltuklar, yatırıldığında sürücü ve ön yolcu için mükemmel bir dinlenme alanı haline geliyor.

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Ioniq 5'in orta konsolu sürücünün isteği doğrultusunda ileri-geri kaydırılabiliyor. Bu sayede kabinde esneklik sağlanırken, dar bir alana park edildiğinde sürücünün sağdaki kapıdan da rahatlıkla çıkabilmesi hedeflenmiş. Konsol hareket ettiği için vites seçici direksiyonun hemen arkasına konumlandırılmış. 15W kablosuz akıllı telefon şarjı ve USB girişleri de kabindeki diğer özelliklerden. Ayrıca yaşam alanını daha ferah kılmak açısından geniş bir panoramik cam tavana yer verilmiş.

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Motor, batarya ve şarj

Ioniq 5'te güç aktarma organları olarak farklı konfigürasyonlar sunuluyor. Standard Range isimli versiyonda 58 kWh'lık batarya kullanılmış. Bu versiyon dört tekerlekten (AWD) veya arkadan çekişli (2WD) olarak tercih edilebiliyor. AWD versiyonda toplamda 173 kW güç ve 605 Nm tork üreten iki elektrik motoru mevcut. Bu modelin 0-100 km/s hızlanması 6.1 saniye sürüyor. 2WD versiyonda ise 125 kW güç ve 350 Nm tork üreten bir elektrik motoru kullanılmış. Bu versiyonun 0-100 km/s süresi de 8.5 saniye.

Ioniq 5'in 72.6 kWh batarya ile donatılan 'Long Range' isimli versiyonu da mevcut. AWD ve 2WD seçenekleri bu versiyon için de geçerli. Uzun menzilli AWD versiyonda 225 kW güç ve 605 Nm tork üreten elektrik motorları mevcut. Bu modelin 0-100 km/s hızlanması 5.2 saniye. 2WD seçeneğinde ise arkada 160 kW güç ve 350 Nm tork üreten bir elektrik motoru bulunuyor. Bu versiyonun 0-100 km/s değeri de 7.4 saniye olarak açıklandı. Ioniq 5'in sunduğu en uzun menzil 480 kilometre (72.6 kWh batarya + 2WD) olarak karşımıza çıkıyor. Diğer versiyonların menzili henüz açıklanmadı.

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Ioniq 5'in platformu hem 400V hem de 800V şarj altyapılarını destekliyor. 350 kW şarj cihazı ile bataryanın yüzde 10'dan yüzde 80 doluma ulaşması 18 dakika sürüyor. Bu da Ioniq 5 kullanıcılarının sadece 5 dakika şarjla 100 kilometre menzil elde edebileceği anlamına geliyor. Ioniq 5'te ayrıca V2L fonksiyonu da mevcut. Bu da kullanıcıların araçtaki batarya ile bisiklet, scooter veya kamp ekipmanı gibi elektrikli cihazlarını 3.6 kW ile şarj edebilmelerini sağlıyor.

Son olarak, Ioniq 5'te Hyundai SmartSense isimli gelişmiş sürücü asistan sistemi bulunuyor. Söz konusu crossover model, Highway Driving Assist 2 (Otoyol Sürüş Asistanı 2) özelliğine sahip ilk Hyundai modeli olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra ileri çarpışmadan kaçınma yardımcısı, kör nokta çarpışma uyarı sistemi, akıllı hız limiti yardımcısı, sürücü dikkat uyarısı ve uzun far asistanı gibi pek çok özellik bulunuyor.

Ioniq 5 bu yılın ilk yarısında bazı pazarlarda satışa sunulacak. Otomobilin fiyatı ise henüz belli değil.

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