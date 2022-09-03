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Stratejik Vizyon tarafından 200.000 yeni araç sahibine bir anket yapıldı. Önümüzdeki yıllarda tanıtılması beklenen Apple Car, anket sonuçlarına göre oluşturulan listede üçüncü sıraya yerleşerek ilk üçte yer aldı.

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Müşteriler Apple Car'ı tercih etti

Listeye ilk üçte giren Apple Car, henüz piyasaya çıkmamasına rağmen listenin başlarında boy göstermesinden ötürü dikkat çekti. Ankete katılanların yüzde 26'sı gelecekte Apple marka bir aracı kesinlikle düşüneceklerini söyledi. Listenin en başında ise Toyota ve ardından Honda yer almakta.

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Ankette dikkat çeken noktalardan biriyse Tesla sahiplerinin yüzde 50'sinden fazlasının gelecekte bir Apple Car satın almayı kesinlikle düşünecek olması.

Apple'ın Project Titan sürücüsüz araba girişimi planları yıllar içinde gelişti. 2021'in sonunda, Doug Field'ın ayrılmasının ardından teknolojiden sorumlu Başkan Yardımcısı Kevin Lynch'in projenin dizginlerini devraldığı bildirildi. Apple'ın Project Titan için bir dizi farklı seçeneği değerlendirdiği söyleniyor. Ancak çıkan söylentilere göre Apple'ın hedefi, 2025 yılına kadar direksiyonsuz kendi kendini süren bir EV sunmak.

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Araba sahipleri, Tesla yerine Apple Car almayı tercih etti