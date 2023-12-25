Çinli marka Nio'dan ultra lüks model: Nio ET9

Konu elektrikli otomobiller ve batarya teknolojileri olunca adını sıkça andığımız Çinli üretici Nio, yeni modeli ET9'u görücüye çıkardı. Şirket, kısa süre önce Nio Day etkinliğinde tanıttığı yeni amiral gemisi modeliyle piyasadaki en lüks markalara rakip olmayı planlıyor.

Nio ET9, özellikleriyle neler sunuyor❓

Nio ET9, crossover'ları anımsatan yerden yüksekliği ve fastback stili gövdesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 5324 mm uzunluğa, 2016 mm genişliğe, 1620 mm yüksekliğe ve 3250 mm aks mesafesine sahip büyük bir otomobil olan ET9, buna yakışır biçimde 23 inçlik jantlarla donatılmış. Jantların göbeğinde Rolls-Royce stili sabit kapak bulunurken arkada ise aktif spoyler tasarımı göze çarpıyor.

Tam Boyutta Gör Nio, ET9'u yeni teknolojilerle donatmış. Markanın iddiasına göre dünyada ilk olarak 900V elektrik mimarisine sahip olan model, 600 kW'a kadar hızlı şarj desteğiyle öne çıkıyor. Nio'nun kendi geliştirdiği 292 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip büyük silindirik 46105 hücrelerden oluşan bataryanın kapasitesi 120 kWsa. Ultra hızlı şarj desteğine sahip olan bataryanın 5 dakika şarjla 255 km menzil sunduğu belirtiliyor.

Nio ET9'da iki elektrik motoru bulunuyor. Öndeki motor 180 kW, arkadaki ise 340 kW azami güç sunuyor. Bu sayede toplamda ortaya 520 kW (697 hp) maksimum güç çıkıyor. Otomobilde Nio'nun gelişmiş sürüş asistan teknolojilerine özel olarak 5 nm üretim teknolojisiyle geliştirdiği NX9031 isimli çip bulunuyor.Qualcomm 8295 yonga seti, ADAM 2.0 adı verilen süper bilgi işlem platformu ve SkyOS işletim sistemi üzerinde çalışan ekranlar da ET9'un teknolojileri arasında.

Tam Boyutta Gör ET9'da gelişmiş sürüş asistanlarına yardımcı olan üç Lidar bulunuyor. Bunlar diğer Nio modellerinden de alışıldığı üzere ön cam üzerine ve iki yana konumlandırılmış. İç mekanda 3.2 metrenin üzerindeki aks mesafesinin sağladığı ferah ve lüks yaşam alanı hemen göze çarpıyor. Konsolun merkezinde 15.6 inçlik bir ekranın yanı sıra arka yolcular için de 14.6 inçlik iki ekran yer alıyor. Ayrıca arkadaki yolcuların çeşitli fonksiyonları kontrol edebileceği 8 inçlik küçük bir ekran daha mevcut.

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Son derece lüks iki koltuğun bulunduğu arka tarafta katlanır masalar ve mini buzdolabı bulunuyor. Bunun yanı sıra, arka koltuklar 45 dereceye kadar yatırılabiliyor. Otomobilde üst seviye konfor sağlamak adına Sky Ride isimli akıllı şasi sistemi bulunuyor. Kontrollerin mekanik bağlantılar yerine kablolarla elektronik olarak yapıldığı bu sistemde arka tekerlekleri 8.3 dereceye kadar açılandırabilen arka aks yönlendirme ve tamamen aktif entegre hidrolik süspansiyon görev yapıyor.

Nio ET9 şimdiden ön siparişe açılmış olsa da teslimatlar 2025'in ilk çeyreğinde başlayacak. Otomobilin fiyatı 800.000 Yuan yani 113 bin dolardan başlıyor.

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Çinli marka Nio'dan ultra lüks model: Nio ET9