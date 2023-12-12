Hyundai ve Kia, kendinden zincirli lastik teknolojisi geliştirdi

Lastiğin içinde bulunan şekil hafızalı alaşım çubuklar düğmeye basıldığında elektrik sinyaliyle şekil değiştirip dışarı itilerek karda tekerleklerin yol tutuşuna yardımcı oluyor. Böylelikle sürücüleri zincir takma zahmetinden kurtarmış oluyor.
Hyundai, şekil hafızalı alaşımı kullanmalarının sebebini elektrik akımı uygulanmadığında orjinal şekline dönebilmesi olarak açıklıyor. Normal kullanım sırasında lastikteki oluklarda gizlenen alaşım, yol ile temas etmiyor.
Güney Koreli otomobil üreticileri, hem Güney Kore'de hem de ABD'de teknolojinin patentini almak için başvuruda bulundu. Gelecekte lastiklerin seri üretimini yapmayı düşünüyorlar. Ancak sistemin daha da gelişmesi, dayanıklılık ve performans testlerini geçmesi gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.