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    Hyundai ve Kia, kendinden zincirli lastik teknolojisi geliştirdi

    Hyundai ve Kia kışın lastiklere takılan zincirlere alternatif bir çözüm geliştirdi. Lastiğe gömülü çubuklara sahip tekerlekler ihtiyaç duyulduğunda çubuğu dışarı çıkararak zincir görevi görüyor.
    Hyundai ve Kia, kendinden zincirli lastik teknolojisi geliştirdi Tam Boyutta Gör
    Hyundai ve Kia, kışın lastiklere takılan zincirlere alternatif bir çözüm geliştirdi. Lastiğin içine gömülü alaşım çubuklara sahip yenilikçi tekerlekler ihtiyaç duyulduğunda çubuğu dışarı çıkararak karlı yollarda zincirlerin görevini yerine getirebiliyor.

    Lastiğin içinde bulunan şekil hafızalı alaşım çubuklar düğmeye basıldığında elektrik sinyaliyle şekil değiştirip dışarı itilerek karda tekerleklerin yol tutuşuna yardımcı oluyor. Böylelikle sürücüleri zincir takma zahmetinden kurtarmış oluyor.

    Hyundai, şekil hafızalı alaşımı kullanmalarının sebebini elektrik akımı uygulanmadığında orjinal şekline dönebilmesi olarak açıklıyor. Normal kullanım sırasında lastikteki oluklarda gizlenen alaşım, yol ile temas etmiyor.

    Güney Koreli otomobil üreticileri, hem Güney Kore'de hem de ABD'de teknolojinin patentini almak için başvuruda bulundu. Gelecekte lastiklerin seri üretimini yapmayı düşünüyorlar. Ancak sistemin daha da gelişmesi, dayanıklılık ve performans testlerini geçmesi gerekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 6 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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