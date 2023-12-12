Tam Boyutta Gör Hyundai ve Kia, kışın lastiklere takılan zincirlere alternatif bir çözüm geliştirdi. Lastiğin içine gömülü alaşım çubuklara sahip yenilikçi tekerlekler ihtiyaç duyulduğunda çubuğu dışarı çıkararak karlı yollarda zincirlerin görevini yerine getirebiliyor.

Lastiğin içinde bulunan şekil hafızalı alaşım çubuklar düğmeye basıldığında elektrik sinyaliyle şekil değiştirip dışarı itilerek karda tekerleklerin yol tutuşuna yardımcı oluyor. Böylelikle sürücüleri zincir takma zahmetinden kurtarmış oluyor.

Hyundai, şekil hafızalı alaşımı kullanmalarının sebebini elektrik akımı uygulanmadığında orjinal şekline dönebilmesi olarak açıklıyor. Normal kullanım sırasında lastikteki oluklarda gizlenen alaşım, yol ile temas etmiyor.

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Güney Koreli otomobil üreticileri, hem Güney Kore'de hem de ABD'de teknolojinin patentini almak için başvuruda bulundu. Gelecekte lastiklerin seri üretimini yapmayı düşünüyorlar. Ancak sistemin daha da gelişmesi, dayanıklılık ve performans testlerini geçmesi gerekiyor.

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Hyundai ve Kia, kendinden zincirli lastik teknolojisi geliştirdi