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    Anlık Bildirim

    Huawei, Mercedes ve Audi ile akıllı otomobillerde ortak olmak istiyor

    Çinli teknoloji devi Huawei, akıllı otomobil teknolojileriyle hızlı bir büyüme içinde. Huawei, firmanın akıllı otomobil birimine yatırım yapma konusunda ise Audi ve Mercedes ile görüşüyor.
    Huawei’den Mercedes ve Audi’ye otomobillerde otaklık çağrısı Tam Boyutta Gör
    Akıllı otomobil teknolojileriyle hızlı bir büyüme içinde olan Huawei, aktarılanlara göre Mercedes Benz ve Volkswagen’in altında bulunan Audi'ye akıllı otomobil yazılım ve bileşenleri firmasında küçük hisseler satın almakla ilgilenip ilgilenmediklerini sordu. Huawei bu hamleyle açıkça ortaklıklarını Çinli markaların ötesine genişletmeyi amaçladığını gösteriyor.

    Huawei'den Mercedes ve Audi'ye sinyal

    2019'dan bu yana ABD yaptırımlarının hedefinde olan Huawei, yabancı yatırımcıların varlığının işletmeyi potansiyel jeopolitik gerilimlerden korumaya yardımcı olacağını umuyor. Çinli teknoloji devi geçtiğimiz ay, akıllı elektrikli araçlar için yazılım ve bileşenlerin baskın tedarikçisi olmayı amaçlayan Intelligent Automotive Solution (IAS) iş birimini bünyesinden ayıracağını açıkladı. Bu birimin 28 milyar ila 35 milyar dolar arasında bir değere sahip olacağı söyleniyor.

    Reuters’in haberine göre Huawei geçtiğimiz haftalarda Mercedes ile ön görüşmeler yaptı. Alman otomobil markasına %3 ila %5 arasında bir hisse teklif edildiği ve teklifin müzakere edileceği belirtiliyor. Öte yandan Mercedes’in yazılım konusunu dış tedarikçiler yerine kendi sorumluluğunda tutmak istediği ve bu nedenle de teklifle pek ilgilenmediği söyleniyor.

    Audi'nin Huawei'nin teklifine olan ilgisi belirsiz olsa iki firmanın otonom sürüş teknolojileri geliştirmek üzere bir ortaklık planladığı ifade ediliyor. Bu teknolojiler 2025'ten itibaren Çin pazarına yönelik araçlarda kullanılacak ve Alman otomobil üreticisinin FAW Group ile girişimi tarafından inşa edilecek. Huawei'nin akıllı otomobil işlerini yöneten Richard Yu, Nisan ayında bir forumda yaptığı konuşmada, ABD yaptırımları nedeniyle Avrupalı, ABD'li ve Japon şirketlerin akıllı çözümler için ana tedarikçi olarak Huawei'yi seçmelerinin zor olduğunu söylemişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Beiti2ol 5 saat önce

    @ccguven sizden âlâ istilacı yok...

    D
    DH Misafiri 6 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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