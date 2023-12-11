Huawei, Mercedes ve Audi ile akıllı otomobillerde ortak olmak istiyor

Huawei'den Mercedes ve Audi'ye sinyal
2019'dan bu yana ABD yaptırımlarının hedefinde olan Huawei, yabancı yatırımcıların varlığının işletmeyi potansiyel jeopolitik gerilimlerden korumaya yardımcı olacağını umuyor. Çinli teknoloji devi geçtiğimiz ay, akıllı elektrikli araçlar için yazılım ve bileşenlerin baskın tedarikçisi olmayı amaçlayan Intelligent Automotive Solution (IAS) iş birimini bünyesinden ayıracağını açıkladı. Bu birimin 28 milyar ila 35 milyar dolar arasında bir değere sahip olacağı söyleniyor.
Reuters’in haberine göre Huawei geçtiğimiz haftalarda Mercedes ile ön görüşmeler yaptı. Alman otomobil markasına %3 ila %5 arasında bir hisse teklif edildiği ve teklifin müzakere edileceği belirtiliyor. Öte yandan Mercedes’in yazılım konusunu dış tedarikçiler yerine kendi sorumluluğunda tutmak istediği ve bu nedenle de teklifle pek ilgilenmediği söyleniyor.
Audi'nin Huawei'nin teklifine olan ilgisi belirsiz olsa iki firmanın otonom sürüş teknolojileri geliştirmek üzere bir ortaklık planladığı ifade ediliyor. Bu teknolojiler 2025'ten itibaren Çin pazarına yönelik araçlarda kullanılacak ve Alman otomobil üreticisinin FAW Group ile girişimi tarafından inşa edilecek. Huawei'nin akıllı otomobil işlerini yöneten Richard Yu, Nisan ayında bir forumda yaptığı konuşmada, ABD yaptırımları nedeniyle Avrupalı, ABD'li ve Japon şirketlerin akıllı çözümler için ana tedarikçi olarak Huawei'yi seçmelerinin zor olduğunu söylemişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden âlâ istilacı yok...
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.