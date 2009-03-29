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I-O Data, netbook'lar için hazırladığı harici DVD yazıcısını duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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I-O Data, netbook'lar için hazırladığı harici DVD yazıcısını duyurdu
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Geçtiğimiz yılın ikinci yarısına damga vuran ve pazar araştırmaları yapan ABI Research firmasının son çalışmasına göre bu yıl sonuna kadar 35 milyon adet satması öngörülen netbook'lar ilgilinizi çekiyor fakat optik sürücüye sahip olmamaları canınızı sıkıyorsa I-O Data firması tarafından hazırlanan ince tasarımlı harici DVD yazıcısı dikkatinizi çekebilir.

Farklı ihtiyaçlar için çok sayıda çözüme ve oldukça geniş bir ürün gamına sahip olan I-O Data'nın DVRP-U8XLE2 kod adlı harici DVD yazıcısı 138 x 143 x 21 mm boyutlarında ve 380 gram ağırlığında olan yazıcı kullanılacak sistemlere USB 2.0 arabirimi üzerinden bağlanıyor. DVD'leri ve CD'leri yazıp okuyabilen sürücünün hız değerleri ise şu şekilde.

I-O Data'nın açıklamasına göre ince tasarımlı harici DVD yazıcısı, DVD-R/+R SL ve DVD+RW medyaları 8x, DVD-R/+R DL ve DVD-RW medyaları 6x ayrıca CD-R ve CD-RW medyaları da 24x hızında kayıt edebiliyor. 1 yıllık garanti ile kullanıma sunulacağı belirtilen netbook odaklı sürücünün yurt dışı satış fiyatı 87$ olarak belirlenmiş.


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max975 10 yıl
yani bunu evde kullanabilirsin...
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sertacaygun 10 yıl
Al adam gibi bi' dizüstü, kullan , benim görüşüm.
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St Batuhan 10 yıl
güzelde her sey fiyat biraz fazla gibi gözüktü ban :( 50-60 dolar daha iyi olurdu ;)
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sirkumsali 10 yıl
ya lazım bana ama fiyatları çok bu haricilerin.ne yapcamı şaştım valla
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