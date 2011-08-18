IBM, DARPA ve üniversite araştırmacılarından oluşan ekip insan beyni gibi çalışan bilgisayar yongası prototipini tamamladı

Bilgisayarların ve robotların insan gibi düşünüp karar vermesi hayali bugüne kadar pek çok projeye ve ürüne şekil verdi. İnsana yakın hareket sergileyen robotlar veya üstün yapay zekaya sahip bilgisayar uygulamaları günümüzde oldukça ilgi görse de asla bir insana benzeyemedi.





Bilgisayar dünyasının son 65 yılına şekil veren IBM insan beyni ile birebir benzeşen bir bilgisayar yongası üretmeye kararlı. Firma, ABD Savunma ajansı DARPA ve 4 büyük üniversiteden araştırmacıların yardımıyla insan beynini birebir taklit eden bir deneysel bilgisayar yongasının prototipinin tamamlandığını duyurdu. IBM bu yongaya kavramsal işlem yongası adını vermiş.





Yonganın üretilmesindeki hedef insan beyninin yapabildiği hissetme, algılama, etkileşim ve tanıma gibi aktiviteleri simüle edebilme. Projenin yürütücüsü IBM Almaden Araştırma Merkezi üyelerinden Dharmendra Modha. Projenin adı ise Nöromorfik Plastik Ölçeklenebilir Elektronik Sistemler-SyNAPSE.





Prototipin insan beynine benzeyen parçalardan oluşuyor. Nöronlar olarak ise dijital işlemciler kullanılıyor. İki nöronun birleştiği yer olan sinapsisler öğrenme ve hafıza için kullanılırken sinir hücresi uzantıları aksonlar yonganın parçalarını birleştiriyor. Deneysel yonganın işlemcileri şu an 10Hz hızında işlem yapabiliyor. Bu hız günümüz işlemcilerinin hızından daha yavaş.





Proje ekibi bu prototipin insan beyni gibi fonksiyonları olan bilgisayar yongalarına kapı açacağına inanıyor. İlaç sanayiinden tıbba, hükümet kullanımına kadar pek çok alanda büyük etkiler yapabilecek.