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IBM, DARPA ve üniversite araştırmacılarından oluşan ekip insan beyni gibi çalışan bilgisayar yongası prototipini tamamladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Bilgisayarların ve robotların insan gibi düşünüp karar vermesi hayali bugüne kadar pek çok projeye ve ürüne şekil verdi. İnsana yakın hareket sergileyen robotlar veya üstün yapay zekaya sahip bilgisayar uygulamaları günümüzde oldukça ilgi görse de asla bir insana benzeyemedi.

Bilgisayar dünyasının son 65 yılına şekil veren IBM insan beyni ile birebir benzeşen bir bilgisayar yongası üretmeye kararlı. Firma, ABD Savunma ajansı DARPA ve 4 büyük üniversiteden araştırmacıların yardımıyla insan beynini birebir taklit eden bir deneysel bilgisayar yongasının prototipinin tamamlandığını duyurdu. IBM bu yongaya kavramsal işlem yongası adını vermiş.

Yonganın üretilmesindeki hedef insan beyninin yapabildiği hissetme, algılama, etkileşim ve tanıma gibi aktiviteleri simüle edebilme. Projenin yürütücüsü IBM Almaden Araştırma Merkezi üyelerinden Dharmendra Modha. Projenin adı ise Nöromorfik Plastik Ölçeklenebilir Elektronik Sistemler-SyNAPSE.

Prototipin insan beynine benzeyen parçalardan oluşuyor. Nöronlar olarak ise dijital işlemciler kullanılıyor. İki nöronun birleştiği yer olan sinapsisler öğrenme ve hafıza için kullanılırken sinir hücresi uzantıları aksonlar yonganın parçalarını birleştiriyor. Deneysel yonganın işlemcileri şu an 10Hz hızında işlem yapabiliyor. Bu hız günümüz işlemcilerinin hızından daha yavaş.

Proje ekibi bu prototipin insan beyni gibi fonksiyonları olan bilgisayar yongalarına kapı açacağına inanıyor. İlaç sanayiinden tıbba, hükümet kullanımına kadar pek çok alanda büyük etkiler yapabilecek.

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escapethelife 8 yıl en beğenilen
kerokeso
10 hz mi? bari mhz olsaymış.

işlemciler ilk çıktığında 3 ghz dan piyasaya çıkmıştı zaten
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Foxbat 8 yıl
Bilgisayarların düşünebilmesi tehlikeli değildir bilakis insanlığa oldukça faydalı olacaktır.

AMA!

Asıl tehlike yapay zekanın "benlik" kazanmasıdır. Hele bir de şapşalın teki duyguları simüle etmeyi başarırsa işte o zaman hapı yutarız. Düşünen robot mesele çıkarmaz ama eğer bir benlik oluşturursa varoluş amacını sorgulamaya ve insanlara hizmet etmeyi kölelik olarak görürse işte o zaman "Terminatörlerin İntikamı" filmini en önden izleriz!
Bilgisayarların düşünebilmesi tehlikeli değildir bilakis insanlığa oldukça faydalı olacaktır.AMA!Asıl tehlike yapay zekanın "benlik" kaz...
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ATOM ANT 7 yıl
Foxbat
Bilgisayarların düşünebilmesi tehlikeli değildir bilakis insanlığa oldukça faydalı olacaktır. AMA! Asıl tehlike yapay zekanın benlik kazanmasıdır. Hele bir de şapşalın teki duyguları simüle etmeyi başarırsa işte o zaman hapı yutarız. Düşünen robot mesele çıkarmaz ama eğer bir benlik oluşturursa varoluş amacını sorgulamaya ve insanlara hizmet etmeyi kölelik olarak görürse işte o zaman Terminatörlerin İntikamı filmini en önden izleriz!

Ruh olmadan zor sadece filmlerde olur
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DH Misafiri 8 yıl
Kasmayın yahu izleyin şu videoyu
youtube.com/...
Daha eğlenceli düşünün
Bilinç is eviriting
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IceGlory 8 yıl
Bir tarafta Allah'ın şaheseri insan beyni diğer tarafta sebeplere en çok tesir edebilen insanoğlunun yaptıklarının Allah'ın yarattıkları yanında ne kadar aciz kaldığı gerçeği...

İnsan vucudunun tüm sistemleriye süper bir makine olduğunu insalık ne zaman kavrayacak merak ediyorum?Bu makineyi çalıştıranında Allah olduğunu?Şimdilik bu süper makinelere yerleştirilmiş ve ebediyyen var olacak Ruhlarız...Ve bu çalışan makinenin 10'da 1 ine bile malik değiliz...Şu an ki beden makinelerimiz geçici...2. yaradılışta Cenab-ı Hak kullarına istidatları ölçüsünde yeni beden makineleri verecek...

İnsan mekanik maddesel beden ile Ruh'un birleşimi bir varlıktır...Bedenin mahiyetini az çok bilsekte ruhun mahiyeti hakkında çok az şey biliyoruz.Madde kördür,sağırdır,dilsizdir,hissizdir,koku alamazdır...Gören,hisseden,duyan,kokan,tadan ruhtur...Fakat bu alemde
ruh bedenin gücü doğrultusunda görür,hisseder,koku alır,duyar vs...Yani Allah(Allah'u A'lem) bu alemde duyularımıza beyinlerimizin gücü doğrultusunda bir algı vermiş.Görmek için göze ihtiyaç olmayan ruh bu alemde Allah'ın kurduğu nörolojik görme sistemi sınırında görür.
Ölüm denilen hadise beden makinesi ile insan ruhunun bir birinden ayrılmasıdır...Dolayısıyla eskiden bedenin görmesiyle sınırlı olan insan ruhu ölümle birlikte göze ihtiyaç duymadan görmeye başlar...Dolayısıyla ölümden sonra daha önce Dünya hayatında kendi mekanik bedeniyle sınırlı olan görme kapasitesini aşar ve göremediği alemleri temaşaa eder.

Tüm sebepler sadece bir perdedir...Heyecanlanan ruhtur fakat beden makinesinde etkileri yaratılır...Allah yaşayan tüm kullarının kalplerini attırıyor.Ve bunu insan vucudunda yarattığı sebepler zinciri ile yapıyor...Sebepler perde olmasaydı hikmetli yaradılış -haşa- Allah'a verilecekti...
Konuşmak isteyen ve konuşan ruhtur...Ruh Allah demek ister...Allah beyinde beden makinesinin "Allah" diyebilmesi için gerekli sebepleri yaratır...Sistem çalışır ve kul Allah'ın izniyle "Allah" diyebilir.Beden makinesinde veyahut mekanik aksamlarda oluşan bir hasar sonucu insan konuşamayabilir.Çünkü ruhun kapasitesi (Allah'u A'lem)insanın mekanik bedeniyle sınırlıdır...Ve bu sınırı kaldırabilecekde yalnız Allah'tır...Zira Resulullah Miraç'ta zamanın ve mekanın dışına çıkmış ve Meleklerin Peygamberi olan Hz.Cebrail'in bile gidemediği yerlere Allah'ın izniyle gitmiştir.

Geliştirilecek mekanik robotlar ruhsuz olacağına göre hiçbir zaman özgür irade sahibi olamayacak olan teneke yığınları olacaklardır...Çünkü ruhtan yoksun mekanik beyinleri yalnız olasılıkların seçeceği tercihi yapacak ve susadığı zaman bu seferde su içmeyeyim diyemeyecektir.(siz şarj deyin su yerine
)

İnsan Allah'ın sonsuz ilim ve kudretinin bir sonucu.Ve bir çok latifelerden oluşur...İnsanoğlu bu latifeleri Allah'ın istediği doğrultuda kullanmakla mükelleftir...Bunun nasıl olacağını insanoğlu tarih boyunca hak Peygamberlerden öğrenmişlerdir...Hakikat yalnız akıl ve kalbin ifrat ve tefrite düşmeden doğru dürüst harmanlanmasıyla bulunabilir.Zira Resulullah'a daha inen ilk ayetlerde Allah "Hayır,gerçekten insan azar" meal olarak diyerek insanın ne denli bir potansiyelde yaratıldığını açıkca öğretiyor bize...


Bakalım Cenab-ı Hak ilminden ne kadarını insanlığa öğretecek bu alemde...

İnsandaki ülfet ne yazık ki insanın gözünü karartır uyanmazsa...

Sonra çevresindeki şaheserleri görmeyip 10HZ'lik aletlere hayretle bakar...

Bide üstüne bu şaheserleri görmeyen,hissetmeyen,duymayan,işitmeyen,tatmayan tabiata vererek kendisini dipsiz bir kuyuya bırakır...

Halbuki tabiat bir matbaadır...Allah bu matbaada istediği şeyleri dokur...Galaksileri yaratır,yıldızları patlatır,bedenlerimizi annelerimizin karnında kurduğu sistemle yaratır...Evet öyle bir yaratmıştırki binalar kendi kendine uzamaz fakat Allah'ın yarattığı canlılar büyürler...

Yani demek istediğim ülfet durumundan kurtulup biraz Allah'ın yarattığı şaheserleri inceleyelim...Bu tarz uğraşlar ise insan oğlunun yararına olacaksa desteklenmeli...

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sertacarslan 8 yıl
Habere konu olan proje bilimsel bir proje hiç şüphesiz, ama haberin kendisi tamamen çöp.
Vurucu paragraf;
"Prototipin insan beynine benzeyen parçalardan oluşuyor. Nöronlar olarak ise dijital işlemciler kullanılıyor. İki nöronun birleştiği yer olan sinapsisler öğrenme ve hafıza için kullanılırken sinir hücresi uzantıları aksonlar yonganın parçalarını birleştiriyor. Deneysel yonganın işlemcileri şu an 10Hz hızında işlem yapabiliyor. Bu hız günümüz işlemcilerinin hızından daha yavaş."
Bilimle ilgili bir haber bir edebiyatçı tarafından bir tiyatrocuya anlatılıyor sanki...
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DH Misafiri 8 yıl
canerpense
Orijinalden alıntı: svstrgmr
Orijinalden alıntı: Foxbat Bilgisayarların düşünebilmesi tehlikeli değildir bilakis insanlığa oldukça faydalı olacaktır. AMA! Asıl tehlike yapay zekanın benlik kazanmasıdır. Hele bir de şapşalın teki duyguları simüle etmeyi başarırsa işte o zaman hapı yutarız. Düşünen robot mesele çıkarmaz ama eğer bir benlik oluşturursa varoluş amacını sorgulamaya ve insanlara hizmet etmeyi kölelik olarak görürse işte o zaman Terminatörlerin İntikamı filmini en önden izleriz!
duygular ruh ile ilgilidir o tehlikenin gerçekleşeceğini zannetmiyorum kartal göz diye bir film vardı buna benzer... ama sonuçta programlama sözkonusu olduğu için şizofrenik yapay zekalar olacaktır
Duygular ruhla ilgili değildir, ne kadar ruh hali desekte. Beyninizde hipotalamus denen merkez beynin algıladığı çeşitli çevresel tepkilere göre nöro-hormon üretmekte ve duyguların sinir sistemi ve endokrin sistem üzerinde oluşmasını sağlayan hormonların üretilmesini tetiklemektedir. Algıladığınız herşey beyniniz tarafından algılanmaktadır, duygular dahil olmak üzere. Yani biyo-kimyasal bir işlemci ile algılıyoruz bizde gerçeklik dediğimiz kavramı. Eğer mantığı ve öğrenmeyi bir elektronik devre üzerinde işleyebilir hale getirirlerse, hangi duyguyu simüle ettiğinde hangi tepkiyi vermesi gerektiğini öğrenebilir. Skynetin oluşmaması için bu tarz yapay zekaya sahip bir sistemin, kendi varlığının farkında olmaması yapılması gereken en önemli şeydir. 10hz hızının saniyede 10 ayrı döngü (bu işlemci için mantıksal hesaplama öğrenme vb.) olduğunuda unutmamak lazım

Evet beynimizde bütün duygularimizin ve bütün düsünsel faliyetlerimizin bir karsiligi var ama bunlar zahiri olarak ele alindiginda dogada gördügümüz kimyasal reaksiyon veya elektriksel akimlardan farkli bir sey degildir. Burada bilimin asla yanitlayamayacagi feslefi bir soru ortaya cikmaktadir bilincimizin kaynagi nedir? Bu soruya materyalist bir bakis acisi ile yorumlamak imkansizdir dogada bes duyu organimizla algiladigimiz her sey beynimize sadece elektriksel sinyaller olarak iletilmektedir yani disarisi bombos her sey bilincimizde var oluyor hatta disariyi bilincimiz var ediyor. Buna ragmen bir gün aglayan bir robot görecegimden hic süphem yok o gün ona bakip sadece bos bos gülümseyecegim ve bana ayak yapma seni metal yigini ruhsuz sey diyecegim...
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Besiktask34 8 yıl
sakin olun , neden hep elalem yapar sonucuda bizi gerer_?
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met@lrock 8 yıl
Desenize dijital kölelik dönemi başlıyor.
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Klasör.:X:. 8 yıl
Sanırım haber biraz çarpıtılmış.Burada insan beyni gibi çalışan diye başlık var.Yani sadece çalışma prensibi nörenlara benzetilmiş o kadar.Birazda habere yorum katılmış.Gerçek anlamda insan beyni gibi düşünen öngörüsü olan bir robot yada işlemci yapılamabilmesi imkansızdır.Şimdiye kadar yapılan robotlara bakarsak hep belli çerçevede tepkiler veren sadece önceden verilen komutları yapabilen sıradan ilgi çekici aletlerden öteye geçememişdir.
Robotların yorumlarda bahsedildiği üzere bir benlik kazanması olası bile değildir.Şunu kabul etmeliyiz ki insan beyni mükemmel bir organ niteliğindedir.Ve bu teknolojik gelişmlerelin asıl kaynağı bu organdır.İnsana has olan öngörme yeteneğide bu gelişmeyi sağlamıştır.

edit:







edit2: http://www.izlesene.com/video/asimo-hondayi-rezil-etti/321536

en azından heralde merdiven çıkabilen bir robot yapabilirler

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devrimdoga 8 yıl
Filmlerden yola çıkarak robotları insanları yok edecek kadar geliştirmeyeceklerini akıl ederler heralde.
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senihcan 8 yıl
sleepnir
alito şimdi ben bu yongaya Türk usulü naber ne var ne yok desem mal gibi kalıp cozutur mu cozutmaz mı onu söyleyin siz bana?
Mavi ekran verir bence.

Ne mavi ekranı işte her ölüpte geri hayata dönen insanların verdiği tepkiyi verir:D Mavi bir ışık gördümmm:D:D
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SiR MaNiaC 8 yıl
Apple da IBM ile dalga geçsin :) ne hale geldik bu "fandikler" yüzünden.
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alpa07 8 yıl
biz onu seneler önce ypatık.(K.Sunal bir filmi vardı)
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