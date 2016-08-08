IBM Watson yapay zeka platformu, lösemi tanısı koyabiliyor

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Yıllardır yapay zeka teknolojilerine yapılan yatırımlar, yavaş yavaş meyvesini vermeye başlıyor. Son gelişmeler, büyük potansiyeli de gözler önüne seriyor.'in yapay zeka konusundaki öncü örneklerinden birisi olan, geçmiş dönemlerde bilgi yarışmasında yarışmak veya sanal muavinlik yapmak gibi önemli işlere imza atmıştı. Şimdi ise tıp konusunda önemli bir adım attı.Tokyo Üniversitesi ile yapılan ortak bir çalışma kapsamında,, 60 yaşlarındaki kadın bir hastaya nadir görülen bir lösemi tanısı koydu. İşin ilginç tarafı, doktorların bu hastaya yanlış bir tanı koymuş olmalarıydı. Watson, hastanın değer değişimlerini yaklaşık 20 milyon araştırma raporu ile karşılaştırarak bu sonuca ulaştı. Üstelik bunu yapması sadece 10 dakika sürdü. Watson ayrıca, başka bir hasta için de yine nadir görülen bir lösemi tanısı koymayı başardı.Doktorların bu tür karşılaştırma yapabilmesi için uzun süreler gerekiyor. Bu bakımdan yapay zeka, kritik tanılarda hayat kurtarabilir.Elbette bu noktada karşılaştırma yapabilecek doğrulukta verilerin elde edilmiş olması şart. Diğer türlü yapay zekanın da yanılma payı artmaya başlıyor. Bu da, kritik konularda büyük bir risk oluşturabiliyor