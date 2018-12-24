IBM, sağlığınızı takip eden tırnak sensörü geliştirdi

Teknoloji Editörü
Kavrama gücünüz aslında sağlığınız için çok şey söyleyebilir. Örneğin bilişsel yeteneklerinizin ve hatta kalbinizin sağlığının bir göstergesi olarak kullanılması mümkündür. IBM, tırnağa takılarak insanların kavrama gücünü test edebilecek bir sensör geliştirdiğini duyurdu.
Başka alanlarda da kullanılabilirBu sensör temel olarak tırnağınıza takılıyor ve nesneleri tutup kavradığınızda, bir dizi zorlanma ölçer kullanarak tırnağınızın ne kadar deforme olduğunu belirliyor. Bu bilgiler daha sonra işleniyor ve makine öğrenimi ve yapay zeka kullanılarak Parkinson gibi sağlık sorunlarınızın olup olmadığı tespit ediliyor.
IBM araştırmacılarının konuyla ilgili açıklaması ise şu şekilde: "Tırnaklarımızın, kavrama, tutma ve hatta parmaklarımızı esnetme ve genişletme için kullandığımız zaman kalıplaşmış şekillerde deforme olduğu ortaya çıkıyor. Bu deformasyon genellikle tek basamaklı mikron düzenindedir ve çıplak gözle görülemez. Ancak, gerginlik ölçer sensörleriyle kolayca tespit edilebilir."Sensör başlangıç olarak Parkinson'u teşhis etmeye yardımcı olmak için geliştirildiyse de, araştırmacılar potansiyel olarak başka alanlarda da kullanılabileceğini ifade ediyorlar.
https://www.ibm.com/blogs/research/2018/12/fingernail-sensors/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle