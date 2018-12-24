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IBM, sağlığınızı takip eden tırnak sensörü geliştirdi

IBM kavrama gücünüzü test eden ve gün içinde yaptığınız eylemleri analiz ederek sağlık sorunlarınızın olup olmadığını tespit eden bir tırnak sensörü geliştirdiğini duyurdu.
4 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Kavrama gücünüz aslında sağlığınız için çok şey söyleyebilir. Örneğin bilişsel yeteneklerinizin ve hatta kalbinizin sağlığının bir göstergesi olarak kullanılması mümkündür. IBM, tırnağa takılarak insanların kavrama gücünü test edebilecek bir sensör geliştirdiğini duyurdu.

Başka alanlarda da kullanılabilir

Bu sensör temel olarak tırnağınıza takılıyor ve nesneleri tutup kavradığınızda, bir dizi zorlanma ölçer kullanarak tırnağınızın ne kadar deforme olduğunu belirliyor. Bu bilgiler daha sonra işleniyor ve makine öğrenimi ve yapay zeka kullanılarak Parkinson gibi sağlık sorunlarınızın olup olmadığı tespit ediliyor.

IBM araştırmacılarının konuyla ilgili açıklaması ise şu şekilde: "Tırnaklarımızın, kavrama, tutma ve hatta parmaklarımızı esnetme ve genişletme için kullandığımız zaman kalıplaşmış şekillerde deforme olduğu ortaya çıkıyor. Bu deformasyon genellikle tek basamaklı mikron düzenindedir ve çıplak gözle görülemez. Ancak, gerginlik ölçer sensörleriyle kolayca tespit edilebilir."
Sensör başlangıç olarak Parkinson'u teşhis etmeye yardımcı olmak için geliştirildiyse de, araştırmacılar potansiyel olarak başka alanlarda da kullanılabileceğini ifade ediyorlar.

https://www.ibm.com/blogs/research/2018/12/fingernail-sensors/ Yorum Yaz
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Emin KOÇ 4 ay
Sensörler alanında teknoloji gözle görülebilir ilerleme içerisinde her gün güzel haberler çıkıyor keşke bizde ülkemizden yeni sensör patentleri haberleri duysak.
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Sercan.S 4 ay
pil teknolojisi hala çok geri,acıhta ona ağırlık verseler misice olur
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sniper23 4 ay Sercan.S
Pil elektro-kimyaya giriyor yani pek teknoloji sayılmaz.
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