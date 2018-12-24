IBM, sağlığınızı takip eden tırnak sensörü geliştirdi

Kavrama gücünüz aslında sağlığınız için çok şey söyleyebilir. Örneğin bilişsel yeteneklerinizin ve hatta kalbinizin sağlığının bir göstergesi olarak kullanılması mümkündür. IBM, tırnağa takılarak insanların kavrama gücünü test edebilecek bir sensör geliştirdiğini duyurdu.

Başka alanlarda da kullanılabilir

IBM araştırmacılarının konuyla ilgili açıklaması ise şu şekilde: "Tırnaklarımızın, kavrama, tutma ve hatta parmaklarımızı esnetme ve genişletme için kullandığımız zaman kalıplaşmış şekillerde deforme olduğu ortaya çıkıyor. Bu deformasyon genellikle tek basamaklı mikron düzenindedir ve çıplak gözle görülemez. Ancak, gerginlik ölçer sensörleriyle kolayca tespit edilebilir."

https://www.ibm.com/blogs/research/2018/12/fingernail-sensors/

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Bu sensör temel olarakve nesneleri tutup kavradığınızda, bir dizikullanarak tırnağınızın ne kadarolduğunu belirliyor. Bu bilgiler daha sonra işleniyor vevekullanılarakgibi sağlık sorunlarınızın olup olmadığı tespit ediliyor.Sensör başlangıç olarak Parkinson'u teşhis etmeyeolmak için geliştirildiyse de, araştırmacılar potansiyel olarakkullanılabileceğini ifade ediyorlar.