iCloud 300 milyon kullanıcıya ulaştı, iWorks artık web tabanlı





Apple'ın başta iOS ve Mac OS X olma üzere pek çok yeniliği teknoloji dünyası ile tanıştırdığı WWDC 2013 etkinliğinde iCloud ve iWorks ile ilgili de önemli bilgiler verildi.





Apple'ın en hızlı büyüyen bulut depolama platformu olarak tanımladığı iCloud, bugüne kadar kullanıcı sayısını toplamda 300 milyona çıkardı. Facebook'un bu rakama ulaşması 5 yıl sürmüştü.





Ayrıca Game Center'da 240 milyon aktif kullanıcı, 800 milyar iMessage ve 7.4 trilyon anlık bildirim rakamları da paylaşıldı.





Etkinlikte öne çıkan diğer bir gelişme ise iWorks verimlilik uygulamasının iCloud ile entegre olması oldu. Böylece PC ve Mac üzerinden tarayıcı içerisinde iWorks uygulamalarını düzenlemek ve kaydetmek mümkün hale geldi. Bu imkan şimdilik sadece geliştiricilere açıkken, ilerleyen aylarda tüm iCloud kullanıcılarının kullanımına sunulacak.

http://www.phonearena.com/news/iCloud-hits-300-million-subscribers-iWorks-now-web-based_id43900