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iCloud için iWork, geliştiricilerin kullanımına sunuldu

5 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iCloud için iWork, geliştiricilerin kullanımına sunuldu
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WWDC 2013 etkinliğinde Apple'ın tanıttığı önemli yeniliklerden biri olan "iWork for iCloud" bugünden itibaren geliştiricilerin hizmetine sunuldu.

Şimdilik beta olarak beta.icloud.com adresinden kullanıma sunulan iWork for iCloud ile herhangi bir ek yazılıma ihtiyaç duymadan kullanıcılar internet tarayıcıları (Safari, Chrome ya da IE) üzerinden PC ya da Mac olduğu farketmeksizin, Pages, Numbers ve Keynote'u kullanabilecekler. Özellikle Mac ve iOS tarafında sunulan birçok özelliğe iWork for iCloud'un da sahip olduğunu hatırlatalım.

Eğer Apple'ın geliştirici programına kayıtlı bir geliştiriciyseniz beta.icloud.com adresine girerek iWork for iCloud'u kullanmaya başlayabilirsiniz.


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SHERQUAN 5 yıl
Sonunda. Hayırlı olsun.
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