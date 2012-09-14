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iControlPad 2, dokunmatik cihazlarda kontrol sorununa çözüm bulmayı hedefliyor

6 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Dokunmatik cihazlarda oyun oynamak isteyenlerin en büyük problemi, ekran üzerindeki kontrollerin görüntüyü engellemesi oluyor. Nispeten küçük ekranlı modellerde daha çok yaşanan bu sorun için piyasada pek çok aksesuar bulunuyor.

Geçen yıl iControlPad ile iOS cihazlarında en iyi oyun deneyimini sunmayı hedefleyen Product 3 LLC firması, yeni projeleri iControlpad 2 ile daha büyük bir kesime hitap etmeyi planlıyor.

Kickstarter üzerinde bağış toplamaya başlayan firma, açık kaynak olarak geliştireceği yazılım ile mobil cihazlar haricinde, Raspberry Pi gibi geliştirici kartları, USB bellek şeklinde bilgisayarlar, robotlar, set üstü kutular gibi Bluetooth uyumlu her cihazda iControlPad 2 kontrol imkanı sunacak.

Entegre batarya ile 12-14 saat arası kullanım süresi sunan aparat, dual analog kontroller haricinde eski modelden farklı olarak 5 sıralı bir QWERTY klavyeyi de gövdeye dahil etmiş. Bu şekilde daha fazla cihazda kullanım imkanı ortaya çıkıyor. Boyutu ise 3.5 inçlik bir akıllı telefon ile hemen hemen aynı.

Telefon tutacağı ise 180 derece dönerek, aparatı telefonun altına doğru kaydırmanızı sağlıyor. Proje an itibariyle hacimli üretime hazır olarak bekliyor. Bir ay içerisinde 150 000 dolar toplaması gereken proje, 17 000 doları geçmiş durumda. 69$ ve üzeri bağışlarda yeni kontrol aparatı destekçilere kısa süre içerisinde gönderilecek.

http://www.kickstarter.com/projects/1703567677/icontrolpad-2-the-open-source-controller Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Dışkı 6 yıl
... iControlPad ile iOS cihazlarında...
Bu da apple a özel olursa şaşırmam
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Esposito Bandolero 6 yıl
ucuz olursa alınabilir tabi
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crashday 6 yıl
fiyatının 100Tl'den az olması lazım,aksi takdirde ps3 kolu daha mantıklı.
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Verticall 6 yıl
Android için tam böyle birşey arıyordum. Fiyat ucuz olursa alırım bir tane
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