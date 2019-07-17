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ID-Cooling düşük profilli soğutucusu IS-50X’i duyurdu

Henüz piyasada yeni fakat ürettiği çözümlerle hızla yayılmayı başaran ID-Cooling kompakt sistemler için geliştirdiği soğutucusunu duyurdu. Soğutucunun detayları haberimizde.
21 dk. (Son Güncelleme: 21 dk.)
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Soğutucular / Fanlar
Metehan Göktaş
Yazar
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Computex 2013’te yaptıkları duyuruyla ID-Cooling’i kuran küçük ekip kısa bir süre içerisinde hızla başarılı çözümlere imza atarak donanım dünyasında yayılmayı başardı. ID-Cooling’in son çözümü kısıtlı hacime sahip sistemleri hedef alıyor.
IS-50X düşük profilli yapısına rağmen 130 watt gibi bir termal yükün üstesinden gelebiliyor. Bunu 75 mm yükseklikte ve 5 adet 6 mm’lik nikel kaplama bakır ısı borularıyla gerçekleştiren soğutucunun soğutucu bloğu ise 122 mmx120 mm ebatlarına sahip.

Kompakt yapıya sahip 

Ram modüllerine engel olmamak için oldukça sert bir şekilde kıvrılan ‘’C’’ harfine benzer formdaki soğutucunun bakır ısı boruları işlemci ile direkt temas halinde. İşlemci ile temas eden yüzeyi yine nikel kaplı olan çözümde bu sayede uzun vadede oluşabilecek korozyonların önüne geçilmiş.
ID-Cooling düşük profilli soğutucusu IS-50X’i duyurdu
Tam Boyutta Gör

15 mm kalınlığındaki 120 mm fanı 53.6 CFM havayı 1.36 mmH2O basınçla itebilen modelin fanı bunu 600-1600 RPM aralığında 13.8-30.2 dB gürültü düzeyinde sağlıyor. Toplamda 385 gram ağırlığa sahip düşük profil soğutma çözümü Intel tarafında LGA1151/1150/1155/1156 ile uyumluyken AMD cephesinde ise AM2’den AM4’e kadar ve FM1/2 soketleriyle de kullanılabiliyor.

https://www.techpowerup.com/257386/id-cooling-rolls-out-the-is-50x-low-profile-cpu-cooler-capable-of-handling-130w-tdp Yorum Yaz
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