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AMD RX 5700 XT ile 2.2 GHz üzerine çıkıldı

AMD’nin henüz geçtiğimiz haftalarda satıuşa sunduğu kartı RX 5700 XT kullanıcıların eline geçtikçe ilgi çekici denemelerde yapılmaya başlandı. Onlardan birisi de Igor’sLAB’ın denemesi oldu.
2 sa.
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Ekran Kartı
Metehan Göktaş
Yazar
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AMD RDNA mimarisini temel alan RX 5700 serisi kartlarını geçtiğimiz haftalarda satışa sundu. Şimdilik yalnızca stok soğutmalı modellerine erişim bulunan kart önümüzdeki ağustos ayında özelleştirilmiş tasarımlarla da karşımıza çıkacak. Buna karşın bir kullanıcı stok kartla şimdiden yüksek frekanslara ulaşmayı başarmış. Bunun için hızaşırtmacı kartının soğutucu bloğunu özelleştirilmiş bir sıvı soğutma kitiyle değiştirdiğini de ekleyelim.

Normalde 1605 MHz’den 1905 MHz’e kadar uzanabilen kartın 2150 MHz’lik frekans limiti bulunuyor. Peki Igor Wallossek bunu aşmayı nasıl başarmış? Normalde ekran kartının sürücüsü PowerPlay tablosunu kartın BIOS’undan bir kere okuduktan sonra bu bilgiyi Windows kayıt defterine hızlı bir şekilde ulaşabilmek adına kaydeder.

2.2 GHz üzerinde GPU frekansı 

SoftPowerPlay Tablosu adı verilen bu kısayolu modifiye eden Wallossek böylelikle RX 5700XT’nin sınırını manipüle edebilmiş. Hızaşırtmacı sonrasında ise soluğu 2.2 GHz'in üzerinde almış.
Öncelikle DDU programıyla Windows kayıt defterini hazırlayan hızaşırtmacı bu sayed kolaylıkla istediği yeni güç hedefini içeren kayıt dosyasını kayıt defterine işleyebilmiş. Tabi bunca değişikliği geri almak da mümkün.
Kayıt defterini temizleyen dosya aracılığıyla her şeyi başlangıçtaki haline de döndürebiliyorsunuz. Son olarak tüm bunları uygulamadan önce Wallossek’in risklerin kendi üstünüzde olduğu uyarısını da kabul etmeniz gerekli.

https://www.techpowerup.com/257393/rx-5700-xt-navi-crosses-2-2-ghz-thanks-to-custom-softpowerplay-table-registry-mod?cp=2#comments Yorum Yaz
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