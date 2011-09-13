IDC: ABD çapında tablet ve akıllı telefonlar internet kullanımında PC'leri 2015'de geçecek

Akıllı telefon ve tablet modellerinin sürekli artması ve genişbant internet sayesinde aynı masaüstü tarayıcı deneyimini sunması nedeniyle insanlar mobil cihazlardan daha çok internete girmeye başladı. Mobil internet bağlantısı ile heryerden anında bilgiye ulaşabilme bunu tetikleyen en büyük etken. Araştırma şirketi IDC'nin son raporu da bunu gözler önüne seriyor.





IDC'nin raporuna göre ABD sınırları içerisinde tablet ve akıllı telefon kullanıcıları 2015 yılında mobil cihazlarından PC gibi kablolu bağlantı cihazlarından girdiklerinden daha fazla internete giriyor olacak. Batı Avrupa ve Japonya da yine bu trendde ABD'yi takip edecek.





Tahminlere göre 2010 yılında 2 milyar olan internet kullanıcısı 2015'de 2.7 milyara yükselecek. İnternet üzerinden ticarete harcanan para 708 milyar dolardan 1285 milyar dolara çıkacak.





Online reklamcılık da büyük bir yükselişin eşiğinde. 2010 yılında 70 milyar dolar olan hacim 2015 yılında 138 milyar dolar olacak.





IDC Medya ve Eğlence araştırmaları başkan yardımcısı Karsten Weide insanların her geçen gün daha farklı mobil cihazlarla internete girdiğini ve internetin farklı bir mecraya doğru gittiğini belirtiyor.





IDC firması 47 yıldır IT profesyonellerine analiz çözümleri sunuyor. 1000'den fazla IDC analisti 110 farklı ülkede teknoloji ve endüstri trendleri ile ilgili küresel, bölgesel ve yerel konularda farklı tecrübeler geliştiriyor.