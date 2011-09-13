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IDC: ABD çapında tablet ve akıllı telefonlar internet kullanımında PC'leri 2015'de geçecek

7 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon ve tablet modellerinin sürekli artması ve genişbant internet sayesinde aynı masaüstü tarayıcı deneyimini sunması nedeniyle insanlar mobil cihazlardan daha çok internete girmeye başladı. Mobil internet bağlantısı ile heryerden anında bilgiye ulaşabilme bunu tetikleyen en büyük etken. Araştırma şirketi IDC'nin son raporu da bunu gözler önüne seriyor.

IDC'nin raporuna göre ABD sınırları içerisinde tablet ve akıllı telefon kullanıcıları 2015 yılında mobil cihazlarından PC gibi kablolu bağlantı cihazlarından girdiklerinden daha fazla internete giriyor olacak. Batı Avrupa ve Japonya da yine bu trendde ABD'yi takip edecek.

Tahminlere göre 2010 yılında 2 milyar olan internet kullanıcısı 2015'de 2.7 milyara yükselecek. İnternet üzerinden ticarete harcanan para 708 milyar dolardan 1285 milyar dolara çıkacak.

Online reklamcılık da büyük bir yükselişin eşiğinde. 2010 yılında 70 milyar dolar olan hacim 2015 yılında 138 milyar dolar olacak.

IDC Medya ve Eğlence araştırmaları başkan yardımcısı Karsten Weide insanların her geçen gün daha farklı mobil cihazlarla internete girdiğini ve internetin farklı bir mecraya doğru gittiğini belirtiyor.

IDC firması 47 yıldır IT profesyonellerine analiz çözümleri sunuyor. 1000'den fazla IDC analisti 110 farklı ülkede teknoloji ve endüstri trendleri ile ilgili küresel, bölgesel ve yerel konularda farklı tecrübeler geliştiriyor.

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cgdincer 7 yıl
hiç bir zaman öyle birşey olamayacak. sizde olmadık şeyleri haber yapıp duruyorsunuz. masaüstünde dev ekranda internete girmenin film izlemenin keyfini hiç biri veremez...
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haybora 7 yıl
kim kimi geçerse geçsin masaüstünden aldığım keyfi hiçbirinden alamıyorum..
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darkaura 7 yıl
ne 2015mis. butun tahminler koklu degisimleri bu yila adresliyor. 2015de bir cesit singularity mi olacak ne.
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Scott. 7 yıl
Belliydi zaten böyle olucağı masaüstü bilgisayarlar oyun dışında bir işe yaramıor.O da laptopların fiyatı yüksek diye.aynı seviyede aynı fiyatta olsa masaüstüde toplanmaz
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oktay7272 7 yıl
Aslında Mobil cihazlar ve tabletler PC leri geçmiyor geçemezde esasen mobil cihazlar ve tabletler Pc özelliklerini alarak şekilleniyor ve gitgide birer PC oluyorlar .
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Bl00dyHell 7 yıl
Mobil cihazlar altın çağını yaşıyor
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