IDC: Android tabletler üçüncü çeyrekte yükselişe geçti





IDC, tablet piyasası hakkında yeni bir araştırma gerçekleştirerek tablet pazarındaki firmaların pazar paylarını kamuoyuyla paylaştı.





Söz konusu araştırmada tablet piyasasının hakimi iPad'in pazar payının 2012'nin üçüncü çeyreğinde %15'ten fazla gerilediği ortaya çıkarken,tablet %50.4'lük pazar payıyla liderliğini sürdürmeye devam etti. iPad'in pazar payında yaşanan bu kaybı ise, Amazon ve Samsung paylaştı. Tablet pazarında bir yıl içerisinde %325'lik büyüme gösterdiği gözlenen Samsung, ikinci çeyreğe göre %115'lik bir büyüme gösterdi. Tablet pazarından ikinci sıraya yükselen Şirket, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğindeki %6.5'lik pazar payını da %18.4'e yükseltti.





Kindle Fire HD ile birlikte Apple'ın pazar payından çalmayı başaran Amazon ise, %9'luk pazar payı ile üçüncü sıraya yerleşti. Nexus 7 ile tablet pazarında etkisini arttırmayı planlayan Google'ın Asus'la dördüncü sıraya yerleştiği görülürken, beşinci sırada da Lenovo yer aldı.





Tablet pazarında Samsung'un etkinliğinin artmasının nedenlerinden biri olarak farklı boyutlarda tablet üretmesi gösterildi. Apple cephesinde iPad Mini'nin şirketin hem lehine hemde aleyhine etki yapabileceğine değinilirken, dördüncü çeyreğin cihaz için önemli bir satış potansiyeli bulundurduğunda değinildi. Ayrıca, iPad Mini'nin fiyatlandırmasının Android tabletlere avantaj sağladığı da ifade edildi.









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