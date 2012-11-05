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IDC: Android tabletler üçüncü çeyrekte yükselişe geçti

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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IDC, tablet piyasası hakkında yeni bir araştırma gerçekleştirerek tablet pazarındaki firmaların pazar paylarını kamuoyuyla paylaştı.

Söz konusu araştırmada tablet piyasasının hakimi iPad'in pazar payının 2012'nin üçüncü çeyreğinde %15'ten fazla gerilediği ortaya çıkarken,tablet %50.4'lük pazar payıyla liderliğini sürdürmeye devam etti. iPad'in pazar payında yaşanan bu kaybı ise, Amazon ve Samsung paylaştı. Tablet pazarında bir yıl içerisinde %325'lik büyüme gösterdiği gözlenen Samsung, ikinci çeyreğe göre %115'lik bir büyüme gösterdi. Tablet pazarından ikinci sıraya yükselen Şirket, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğindeki %6.5'lik pazar payını da %18.4'e yükseltti.

Kindle Fire HD ile birlikte Apple'ın pazar payından çalmayı başaran Amazon ise, %9'luk pazar payı ile üçüncü sıraya yerleşti. Nexus 7 ile tablet pazarında etkisini arttırmayı planlayan Google'ın Asus'la dördüncü sıraya yerleştiği görülürken, beşinci sırada da Lenovo yer aldı. 

Tablet pazarında Samsung'un etkinliğinin artmasının nedenlerinden biri olarak farklı boyutlarda tablet üretmesi gösterildi. Apple cephesinde iPad Mini'nin şirketin hem lehine hemde aleyhine etki yapabileceğine değinilirken, dördüncü çeyreğin cihaz için önemli bir satış potansiyeli bulundurduğunda değinildi. Ayrıca, iPad Mini'nin fiyatlandırmasının Android tabletlere avantaj sağladığı da ifade edildi.



https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS23772412 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Potansiyel TROLL 6 yıl
teşekkürler
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selomax 6 yıl
yaşasın özgürlük diyorum mesajim iletilmistir
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osmanefeozkan 6 yıl
DHH editörü bu resmi subliminal mesaj olsun diye mi koydunuz
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*GameOver* 6 yıl osmanefeozkan
osmanefeozkan

DHH editörü bu resmi subliminal mesaj olsun diye mi koydunuz



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e-mcani 6 yıl
asus türkiye'den "yetkililer" bu sayfaları ziyaret ediyormu bilmiyorum (sanmıyorum) ama, acaba şu türkiye pazarına ne zaman önem verecekler... sözde nexus 7 gelecekti... turktelekomla geldi ama keşke gelmez olaydı (o fiyatlarla), üstelik üretimi durdurulan 8gb'lık modeli... teknoloji mağazalarında vs... ne zaman göreceğiz bu cihazları (16gb ve 32gb'lık modelleri)... ya da görebilecekmiyiz (akla ve mantığa uygun fiyatlarla)...
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Zeith 6 yıl
En öndeki iPad mini mi?
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