İETT, ülkemizin ilk güneş enerjili toplu taşıma otobüsünü geliştirdi

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Havanın kirlenmesi adına toplu taşıma araçlarının neden olduğu etki oldukça büyük ve hükümetler bunlara karşı çözüm arayışında. Ülkemizde de bir süredir kullanılan doğalgazlı otobüslerden sonra şimdi sıra güneş enerjili otobüslerde.
İETT bu amaçla Türkiye'nin ilk güneş panelli şehir içi toplu taşıma aracını ürettiğini duyurdu. Geçtiğimiz yıl üzerinde çim bahçesi olan BOTOBÜS'ü geliştiren İETT, güneş panelleri ile enerji tasarruflu ve çevreye duyarlı toplu taşıma yapmayı amaçlıyor.
Tavanının 15 adet güneş paneli ile kaplandığı otobüste önemli oranda akü tasarrufu sağlanıyor. Araç içi led ekranlar, İstanbulkartları okuttuğumuz validatör cihazları, anons sistemi, wifi ve şarj hizmeti, aydınlatma ve kameraların güneş enerjisi ile çalışıyor.
Ayrıca yenilenebilir enerji ürettiği için karbondioksit salınımı gerçekleşmiyor ve küresel ısınmaya sebep olmuyor. Azotoksit, kükürtoksit ve uçucu kül salınımları da yapmıyor. Güneş panelleri şu anda bir otobüste pilot olarak uygulanıyor. İETT ilerleyen aylarda daha fazla otobüste güneş panelleri kullanmayı hedefliyor.
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Aradaki fark biri hazır alıyor. Diğeri üretiyor. Hazır alım niye haber olsun ki?
Maliyet düşükçe ceplerine kar kaldı bilet fiyatı hiç inmedi sabit kalmadı yükseldi.
Gökten inen yağmur suyuna zam yaptıkları gibi....
maliyet sıfır bile olsa kazık her zaman girecek o yüzden çoluk çocuk yapmıyorum.
Güneş enerjisiymiş !!! Benzin varda ne oluyor ? !!!
Sen insanı rahat yaşatmıyorsun elin milletin boğazında !!! Oranın orantına bir bak devlet !!!
1nci dünya savaşının öcünümü alıyorsunuz 5tl benzin 3.92tl su düşük asgari ücret yüksek vergi... daha %25 kdv diye yutturdukları 1999da konan geçici deprem vergisi bile ötv adını almışken... kimse kimseyi kandırmasın küfürü basarım !!!!
Hiç bir şey yapmayın !!! istemez !!! Ne istiyorsun diye soran bile yok !!!
iskiye mail atıyorum su 4tlydi biz 3.90 indirdik diyor... zam yapmadık diyor.
2006pdf halka açık veride 160tl
2015pdf halka açık veride 3.90tl
Yalancının ta ..... .... iettmiş sen git önce bilet fiyatını indir !!!
Umarım zamanla daha yüksek kapasiteli güneş hücrelerini kullanır, şehir hatları vapurlarında da ufak rüzgar türbinleri kullanılması yönünde İDO'ya vizyon sağlar, İETT duraklarının üstüne de dayanıklı, hafif, yüksek verimli güneş panelleri koyarlar.
Tebrikler.
Koskoca araç hareket ederken zaten kendi dinamosunu çeviriyor, dinamonun yükü de o büyüklükte bir araç motoru için çok fazla değil. Aracın üzerine binlerce liralık güneş paneli masrafı yapıp güneş enerjili toplu taşıma aracı demek çok da mantıklı değil. Birkaç da rüzgar gülü eklesinler o zaman, araç gideren oluşan rüzgardan zaten oldukça enerji üretir. Gösteriş değil daha kullanışlı yerlerde kullansınlar isterim.
Tamam bir amacı var, bir işe yarıyor ama birileri bu otobüslerin güneş paneli takılmadan önce ve takıldıktan sonraki yakıt istatistiklerini paylaşmadan gerçekten ne kadar verimli olduklarını anlayamayacağız. Ama maliyetleri düşünüldüğünde de hiç verimli olmadıklarına eminim...
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