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İETT, ülkemizin ilk güneş enerjili toplu taşıma otobüsünü geliştirdi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Alternatif Enerji
Ekrem71
Haber Editörü
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İETT, ülkemizin ilk güneş enerjili toplu taşıma otobüsünü geliştirdi

Havanın kirlenmesi adına toplu taşıma araçlarının neden olduğu etki oldukça büyük ve hükümetler bunlara karşı çözüm arayışında. Ülkemizde de bir süredir kullanılan doğalgazlı otobüslerden sonra şimdi sıra güneş enerjili otobüslerde.

İETT bu amaçla Türkiye'nin ilk güneş panelli şehir içi toplu taşıma aracını ürettiğini duyurdu. Geçtiğimiz yıl üzerinde çim bahçesi olan BOTOBÜS'ü geliştiren İETT, güneş panelleri ile enerji tasarruflu ve çevreye duyarlı toplu taşıma yapmayı amaçlıyor. 

Tavanının 15 adet güneş paneli ile kaplandığı otobüste önemli oranda akü tasarrufu sağlanıyor. Araç içi led ekranlar, İstanbulkartları okuttuğumuz validatör cihazları, anons sistemi, wifi ve şarj hizmeti, aydınlatma ve kameraların güneş enerjisi ile çalışıyor. 

Ayrıca yenilenebilir enerji ürettiği için karbondioksit salınımı gerçekleşmiyor ve küresel ısınmaya sebep olmuyor. Azotoksit, kükürtoksit ve uçucu kül salınımları da yapmıyor. Güneş panelleri şu anda bir otobüste pilot olarak uygulanıyor. İETT ilerleyen aylarda daha fazla otobüste güneş panelleri kullanmayı hedefliyor.  

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Tsunami41 4 yıl en beğenilen
Hesap yapıldığında daha net ortaya çıkar ama motorun o panellerin ağırlığını taşımak için kullandığı yakıt panellerin ürettiği enerjiye denk olurmuş gibi duruyor. Çünkü güneş panelleri gölgelenmeden çok fazla etkilenir ve üretimleri çok düşer. İstanbul gibi yüksek binaların bol olduğu yerlerde güneş panellerinden verim beklemek biraz hayal olur...
Hesap yapıldığında daha net ortaya çıkar ama motorun o panellerin ağırlığını taşımak için kullandığı yakıt panellerin ürettiği enerjiye denk olurmuş gibi duruy...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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DigitalKral 4 yıl
DH Misafiri
Keşke İzmirin %100 elektrikli otobüslerini de haber yapsaydınız...http://www.izmir.bel.tr/HaberDetay/14634/tr

Aradaki fark biri hazır alıyor. Diğeri üretiyor. Hazır alım niye haber olsun ki?
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DH Misafiri 4 yıl
Eskiden benzin vardı sonra dizel oldu sonra doğal gaza geçildi sonra güneş enerjisi ama otobüs bileti fiyatı hep kazık kaldı...
Maliyet düşükçe ceplerine kar kaldı bilet fiyatı hiç inmedi sabit kalmadı yükseldi.
Gökten inen yağmur suyuna zam yaptıkları gibi....
maliyet sıfır bile olsa kazık her zaman girecek o yüzden çoluk çocuk yapmıyorum.
Güneş enerjisiymiş !!! Benzin varda ne oluyor ? !!!
Sen insanı rahat yaşatmıyorsun elin milletin boğazında !!! Oranın orantına bir bak devlet !!!
1nci dünya savaşının öcünümü alıyorsunuz 5tl benzin 3.92tl su düşük asgari ücret yüksek vergi... daha %25 kdv diye yutturdukları 1999da konan geçici deprem vergisi bile ötv adını almışken... kimse kimseyi kandırmasın küfürü basarım !!!!
Hiç bir şey yapmayın !!! istemez !!! Ne istiyorsun diye soran bile yok !!!
iskiye mail atıyorum su 4tlydi biz 3.90 indirdik diyor... zam yapmadık diyor.
2006pdf halka açık veride 160tl
2015pdf halka açık veride 3.90tl
Yalancının ta ..... .... iettmiş sen git önce bilet fiyatını indir !!!
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THUGGER 4 yıl
Cook mantikli israfin onune gececek sonucta.
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barisg 4 yıl
IETT'ye helal olsun. Ancak, çalışmalar halen çok yetersiz seviyede olsa da bir kamu kurumundan böyle vizyoner bir çalışma gelmesi çok sevindirici. Umarım diğer kamu kurumlarına da örnek olur. Bu iş mutlaka işini seven, ülkesini seven, yaşadığı yere değer katmayı amaçlayan ve çocuklarına daha temiz ve yaşanılabilir bir dünya bırakmak isteyen bir arkadaşın eseridir. Kendisini tebrik ediyorum.

Umarım zamanla daha yüksek kapasiteli güneş hücrelerini kullanır, şehir hatları vapurlarında da ufak rüzgar türbinleri kullanılması yönünde İDO'ya vizyon sağlar, İETT duraklarının üstüne de dayanıklı, hafif, yüksek verimli güneş panelleri koyarlar.

Tebrikler.
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DH Misafiri 4 yıl
işte bu türkiyenin bir dünya ülkesi olduğunun kanıtı bundan sonraki adım yağmur suyunda yüzebilen otobüsler dalga geçmiyorum yaa öyle kinayeli baköayın 100 yıl sonra madenlere yaşam odası bile yaparız bu hızla
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DH Misafiri 4 yıl
Keşke İzmir'in %100 elektrikli otobüslerini de haber yapsaydınız... izmir.bel.tr/...
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Tsunami41 4 yıl en beğenilen
Hesap yapıldığında daha net ortaya çıkar ama motorun o panellerin ağırlığını taşımak için kullandığı yakıt panellerin ürettiği enerjiye denk olurmuş gibi duruyor. Çünkü güneş panelleri gölgelenmeden çok fazla etkilenir ve üretimleri çok düşer. İstanbul gibi yüksek binaların bol olduğu yerlerde güneş panellerinden verim beklemek biraz hayal olur...
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sis651 4 yıl
Tamam, haberi duyup Türkiye'de de güneş enerjisi için bir şeyler yapıldığını görmek güzel. Ancak daha işe yarar, daha verimli yerlerde kullansak bunları? Kapalı havada yağışlı havalarda sistem ne kadar enerji üretecek? Yolcular karanlıkta mı kalacak? Sanmıyorum, yine muhtemelen otobüsün dinamosuna bir bağlantısı vardır.

Koskoca araç hareket ederken zaten kendi dinamosunu çeviriyor, dinamonun yükü de o büyüklükte bir araç motoru için çok fazla değil. Aracın üzerine binlerce liralık güneş paneli masrafı yapıp güneş enerjili toplu taşıma aracı demek çok da mantıklı değil. Birkaç da rüzgar gülü eklesinler o zaman, araç gideren oluşan rüzgardan zaten oldukça enerji üretir. Gösteriş değil daha kullanışlı yerlerde kullansınlar isterim.
Tamam bir amacı var, bir işe yarıyor ama birileri bu otobüslerin güneş paneli takılmadan önce ve takıldıktan sonraki yakıt istatistiklerini paylaşmadan gerçekten ne kadar verimli olduklarını anlayamayacağız. Ama maliyetleri düşünüldüğünde de hiç verimli olmadıklarına eminim...
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aycibin 4 yıl
ter kokusunu da enerjiye çevirebilirlerse her otobüs 2-3 otobüslük enerji üretebilir!
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ozmenakif 4 yıl
İETT için büyük, insanlık için küçük bir adım...
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kadirirdem 4 yıl
çok sevindiğim bir gelişme oldu bu her otobüsler ve toplu taşıma araçlarında olsun Ankara'ya İzmir'e de gelsin sonra tüm illere...
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