İETT, ülkemizin ilk güneş enerjili toplu taşıma otobüsünü geliştirdi

Havanın kirlenmesi adına toplu taşıma araçlarının neden olduğu etki oldukça büyük ve hükümetler bunlara karşı çözüm arayışında. Ülkemizde de bir süredir kullanılan doğalgazlı otobüslerden sonra şimdi sıra güneş enerjili otobüslerde.





İETT bu amaçla Türkiye'nin ilk güneş panelli şehir içi toplu taşıma aracını ürettiğini duyurdu. Geçtiğimiz yıl üzerinde çim bahçesi olan BOTOBÜS'ü geliştiren İETT, güneş panelleri ile enerji tasarruflu ve çevreye duyarlı toplu taşıma yapmayı amaçlıyor.





Tavanının 15 adet güneş paneli ile kaplandığı otobüste önemli oranda akü tasarrufu sağlanıyor. Araç içi led ekranlar, İstanbulkartları okuttuğumuz validatör cihazları, anons sistemi, wifi ve şarj hizmeti, aydınlatma ve kameraların güneş enerjisi ile çalışıyor.





Ayrıca yenilenebilir enerji ürettiği için karbondioksit salınımı gerçekleşmiyor ve küresel ısınmaya sebep olmuyor. Azotoksit, kükürtoksit ve uçucu kül salınımları da yapmıyor. Güneş panelleri şu anda bir otobüste pilot olarak uygulanıyor. İETT ilerleyen aylarda daha fazla otobüste güneş panelleri kullanmayı hedefliyor.