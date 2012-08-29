IFA 2012: ASUS, 15 inç ekrana sahip Zenbook U500VZ Ultrabook modelini duyurdu





ASUS, 15 inç ekrana sahip ilk Ultrabook modelini IFA 2012 kapsamında resmen duyurdu. Zenbook serisine mensup U500VZ, ekran özellikleri hususunda diğer ultrabook'ların bir adım önünde yer alacak.

En kalın noktası 19.7mm olan yeni Zenbook, 15 inç büyüklüğünde parlama yapmayan Full HD IPS ekranı sayesinde numerik tuş takımı içeren arkadan aydınlatmalı bir klavye ile geliyor. Intel'ın dört çekirdekli üçüncü nesil Core i7 Ivy Bridge işlemcisi ve Kepler mimarili NVIDIA GT650 GPU'nun güç verdiği bilgisayar, çift SSD ile 512GB'a kadar çıkabilen kapasitesiyle üstün bir performans sunacak. Ayrıca 128GB SSD ve 500GB HDD seçeneği de mevcut olacak.

Kendine özgü alüminyum kasası ve arka kısmındaki farklı metal tasarımıyla yüksek taşınabilirlik ve büyük ekran deneyimini bir araya getiren Zenbook U500VZ'nin fiyat ve çıkış tarihi bilgisi henüz açıklanmadı. Diğer detayların Windows 8 yayınlandıktan sonra gün yüzünme çıkması bekleniyor.