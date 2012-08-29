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IFA 2012: ASUS, 15 inç ekrana sahip Zenbook U500VZ Ultrabook modelini duyurdu

6 yıl
2,3b
1
13
Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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ASUS, 15 inç ekrana sahip ilk Ultrabook modelini IFA 2012 kapsamında resmen duyurdu. Zenbook serisine mensup U500VZ, ekran özellikleri hususunda diğer ultrabook'ların bir adım önünde yer alacak.
En kalın noktası 19.7mm olan yeni Zenbook, 15 inç büyüklüğünde parlama yapmayan Full HD IPS ekranı sayesinde numerik tuş takımı içeren arkadan aydınlatmalı bir klavye ile geliyor. Intel'ın dört çekirdekli üçüncü nesil Core i7 Ivy Bridge işlemcisi ve Kepler mimarili NVIDIA GT650 GPU'nun güç verdiği bilgisayar, çift SSD ile 512GB'a kadar çıkabilen kapasitesiyle üstün bir performans sunacak. Ayrıca 128GB SSD ve 500GB HDD seçeneği de mevcut olacak.
Kendine özgü alüminyum kasası ve arka kısmındaki farklı metal tasarımıyla yüksek taşınabilirlik ve büyük ekran deneyimini bir araya getiren Zenbook U500VZ'nin fiyat ve çıkış tarihi bilgisi henüz açıklanmadı. Diğer detayların Windows 8 yayınlandıktan sonra gün yüzünme çıkması bekleniyor.

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DH Misafiri 5 yıl
Ekranı yansıma önleyici değil. Baya bildiğiniz ayna gibi.
Isınma sorunu yok. Üst sınır 105 derece ama en iyi oyunlarda en yüksek 85 dereceyi buluyor. Sadece klavye ile ekran arası ısınıyor o da çok abartılı değil.
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digitaLartist 6 yıl
Asus kitlesi belli kalitesini yakalamış süper gerçekten canliradyodinle.com.tr/...
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DH Misafiri 6 yıl
Asus Herzaman güzel işler yapmıştır.Tebrikler radyodinlet.net/...
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savasserter 6 yıl
Dokunmatik ekran nerde! Ah ahh.
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karavahset 6 yıl
Süpermiş.Fiyatı uygun olursa ( 2300 TL gibi makul bir fiyat :D ) alınır.
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itachi237 6 yıl
acaba bir ultrabook'u o işlemci ve ekran kartıyla kaç derece sıcaklıkta tutmayı hedefliyorlar? ultrabooklar'a baba gibi fanlardanda takmazsın zaten aliminyum gövde dokunamazsın bile bilgisayara.yerde yok o bilgisayarda bil kaç mah olabilir ki ? oişlemci ve ekran kartını ne kadar besliyebilir? büyük ihtimal ikiside (işlemci ve ekran kartı) underclock edilmiş olarak gelicek.15 inç ekranda full hd'ye ne gerek var ? o ıps ekran iyi pilde çeker. bakalım görcez.
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yc#1 6 yıl itachi237
itachi237

acaba bir ultrabook'u o işlemci ve ekran kartıyla kaç derece sıcaklıkta tutmayı hedefliyorlar? ultrabooklar'a baba gibi fanlardanda takmazsın zaten aliminyum gövde dokunamazsın bile bilgisayara.yerde yok o bilgisayarda bil kaç mah olabilir ki ? oişlemci ve ekran kartını ne kadar besliyebilir? büyük ihtimal ikiside (işlemci ve ekran kartı) underclock edilmiş olarak gelicek.15 inç ekranda full hd'ye ne gerek var ? o ıps ekran iyi pilde çeker. bakalım görcez.

İyi tasarlanmış bir soğutma sistemiyle makinen ılık bir şekilde çalışması sağlanabilir. Neticede yeni nesil 15" MacBook Pro'nun donanımı da pek farklı değil.
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yc#1 6 yıl
@ShotgunPadre
Evet, 45W TDP'Ye sahip dört çekirdekli işlemcilerle birlikte 35W TDP'ye sahip çift çekirdekli işlemci seçeneği sunulursa bataryası daha uzun süre dayanan, daha hesaplı ve daha serin bir alt model pek çok kişi için daha cazip olacaktır. Neticede herkesin 4 çekirdeğe ihtiyaca yok.
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ShotgunPadre 6 yıl
i7 büyük hata, zaten gt650m oldukça ısındıracak ve i5 de yeterli performansı sunacağı için i7 saçma duruyor. ayrıca alüminyumun ısı iletimi nedeniyle yeni doğan çocuklar soba sıcak yerine u500vz sıcak şeklinde şartlı reflekslerini oluşturacaktır. bekleyelim öğrenelim
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greenk 6 yıl
Bıktım artık bu teknolojiden ben aynı şeyler şu özellikler yok şu yok bu. Arkadaş bir firmada çıkıp demiyor ki tüm bu özelliklerin yanında fiyatı en uygun benim cihazım.
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mansurmarsak 6 yıl
Asus yapınca yapıyor ya :D
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