IFA 2012: ASUS, Windows 8'li tabletlerini Vivo Tab ve Vivo Tab RT olarak yeniden tanıttı

ASUS, Computex 2012'de duyurduğu Tablet 810 ve Tablet 600 modellerini Latince'de yaşamak anlamına gelen Vivo kelimesiyle yeniden adlandırdı. Teknik özelliklerinde bir değişiklik yapılmayan Windows 8'li bilgisayarlar, detaylı bir şekilde Almanya'da sergilendi.

1366 x 768 piksel çözünürlüklü Super IPS+ ekran, yüksek dayanıklılığa ve gelişmiş renk netliğine sahip Corning Fit Glass ve ASUS'un TruVivid teknolojisiyle destekleniyor. Yeni nesil Clover Trail kod adlı Intel Atom işlemci, 2GB RAM, 64GB eMMC hafıza ve 11.6 inçlik çoklu dokunmatik destekli panelin eşlik ettiği Vivo Tab, Windows 8 işletim sistemi sayesinde gerçek dizüstü bilgisayar ve tablet deneyimini bir arada sunacak, Wacom sayısallaştırıcı stylus teknolojisi ile kolayca yazı-çizim işlemlerinin yerine getirilebilmesini sağlayacak.

ASUS'un ödüllü dizüstülerinde de kullanılan SonicMaster teknolojisi, Vivo Tab'in oldukça etkileyici bir ses deneyimi yaşatabilmesini sağlayacak. 8.7mm kalınlığında ve 675 gram ağırlığındaki tablet-dizüstü melezi, yüksek kalitede çekim yapabilen 8MP arka, 2MP ön kamera ve NFC çipiyle donatılmış. İki USB portuyla gelen QWERTY klavye standı, yapısında ihtiva ettiği ikinci batarya ile tabletin uzun süre kullanılabilmesini mümkün kılıyor.

ARM destekli Windows RT sürümünün yüklü olduğu Vivo Tab RT ise; NVIDIA'nın dört işlemci ve 12 GPU'ya sahip Tegra 3 çipsetinden gücünü alıyor. Dizüstü bilgisayardan çok tablet kategorisinde konumlanacak olan cihaza 2GB RAM, 32GB eMMC, 10.1 inç büyüklüğünde ekran, NFC çipi ve Vivo Tab'deki kamera, ses özellikleri ve tek USB portlu klavye standı eşlik edecek. 8.3mm olarak tasarlanan Vivo Tab RT, yaklaşık 520 gram ağırlığında. Taşınılabilirliği daha yüksek olan tablet, kullanıcısına Windows 8 uygulamaları, oyunları ve diğer içeriklerini tecrübe etme fırsatı sunacak. Fakat tam manasıyla Windows 8'li bir bilgisayar için sunulan yazılımsal desteğe sahip olmayacak.

26 Ekim'de Windows 8 sürümlerinin resmen yayınlanmasının ardından teknoloji mağazalarında boy gösterecek olan Vivo Tab ve Vivo Tab RT, klavye standından ayrı bir şekilde satılacak. İsteyen tüketiciler ek pil ve bağlantı girişlerine sahip bu aksesuarı paket halinde veyahut ayrı olarak edinebilecek. Tabletlerin tanıtım videolarını aşağıdan izleyebilirsiniz.