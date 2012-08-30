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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

IFA 2012: ASUS, Windows 8'li tabletlerini Vivo Tab ve Vivo Tab RT olarak yeniden tanıttı

6 yıl
3,1b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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IFA 2012: ASUS, Windows 8'li tabletlerini Vivo Tab ve Vivo Tab RT olarak yeniden tanıttı
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ASUS, Computex 2012'de duyurduğu Tablet 810 ve Tablet 600 modellerini Latince'de yaşamak anlamına gelen Vivo kelimesiyle yeniden adlandırdı. Teknik özelliklerinde bir değişiklik yapılmayan Windows 8'li bilgisayarlar, detaylı bir şekilde Almanya'da sergilendi.
1366 x 768 piksel çözünürlüklü Super IPS+ ekran, yüksek dayanıklılığa ve gelişmiş renk netliğine sahip Corning Fit Glass ve ASUS'un TruVivid teknolojisiyle destekleniyor. Yeni nesil Clover Trail kod adlı Intel Atom işlemci, 2GB RAM, 64GB eMMC hafıza ve 11.6 inçlik çoklu dokunmatik destekli panelin eşlik ettiği Vivo Tab, Windows 8 işletim sistemi sayesinde gerçek dizüstü bilgisayar ve tablet deneyimini bir arada sunacak, Wacom sayısallaştırıcı stylus teknolojisi ile kolayca yazı-çizim işlemlerinin yerine getirilebilmesini sağlayacak.
IFA 2012: ASUS, Windows 8'li tabletlerini Vivo Tab ve Vivo Tab RT olarak yeniden tanıttı
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ASUS'un ödüllü dizüstülerinde de kullanılan SonicMaster teknolojisi, Vivo Tab'in oldukça etkileyici bir ses deneyimi yaşatabilmesini sağlayacak. 8.7mm kalınlığında ve 675 gram ağırlığındaki tablet-dizüstü melezi, yüksek kalitede çekim yapabilen 8MP arka, 2MP ön kamera ve NFC çipiyle donatılmış. İki USB portuyla gelen QWERTY klavye standı, yapısında ihtiva ettiği ikinci batarya ile tabletin uzun süre kullanılabilmesini mümkün kılıyor.
IFA 2012: ASUS, Windows 8'li tabletlerini Vivo Tab ve Vivo Tab RT olarak yeniden tanıttı
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ARM destekli Windows RT sürümünün yüklü olduğu Vivo Tab RT ise; NVIDIA'nın dört işlemci ve 12 GPU'ya sahip Tegra 3 çipsetinden gücünü alıyor. Dizüstü bilgisayardan çok tablet kategorisinde konumlanacak olan cihaza 2GB RAM, 32GB eMMC, 10.1 inç büyüklüğünde ekran, NFC çipi ve Vivo Tab'deki kamera, ses özellikleri ve tek USB portlu klavye standı eşlik edecek. 8.3mm olarak tasarlanan Vivo Tab RT, yaklaşık 520 gram ağırlığında. Taşınılabilirliği daha yüksek olan tablet, kullanıcısına Windows 8 uygulamaları, oyunları ve diğer içeriklerini tecrübe etme fırsatı sunacak. Fakat tam manasıyla Windows 8'li bir bilgisayar için sunulan yazılımsal desteğe sahip olmayacak.
IFA 2012: ASUS, Windows 8'li tabletlerini Vivo Tab ve Vivo Tab RT olarak yeniden tanıttı
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26 Ekim'de Windows 8 sürümlerinin resmen yayınlanmasının ardından teknoloji mağazalarında boy gösterecek olan Vivo Tab ve Vivo Tab RT, klavye standından ayrı bir şekilde satılacak. İsteyen tüketiciler ek pil ve bağlantı girişlerine sahip bu aksesuarı paket halinde veyahut ayrı olarak edinebilecek. Tabletlerin tanıtım videolarını aşağıdan izleyebilirsiniz.
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E_Aydin35 6 yıl
Çok iyi bir seçenek, Asus tarafından çok satılacağına inanıyorum. Gerek işlemci, gerek belleği ve hafızası ile donanım olarak üst seviye bir tablet. Yazılımda aynı şekilde eşlik ediyor tableti, ve gerçekten Notebook kullanırcasına bir his vericekdir belkide bir Netbook. :)
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JohnRambo55 6 yıl
Beni şaşırtan ve çok beğendiğim şey klavye oldu. Klavyede ek pil olması gerçekten müthiş. Zeka konuşuyor mu desem, yoksa tecrübe mi ?..
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savasserter 6 yıl
Her yapılan tablet pc aynı. anakart işlemci vs ekranın arkasında, klavye ise dock görevini görüyor. Yani tüm fonksiyonlar ekranda.
Yahu tersi olmuyormu bunun! Bütün fonksiyonlar klavyede işlemci hdd vs ama ekran sökülebilir ve dokunmatik. Ekranda batarya ve wifi olacak kasaya bağlı değilken ekran görüntüyü wifi üzerinde kasadan alacak. Bu özellik yeni televizyonalarda var.
Ben tablet pc istemiyorum, ekranı sökülebilir i5 yada i7 işlemcili laptop istiyorum. Canım istediğinde sökecem ekranı oturacam koltuğa, elimde sökülmüş ekran ama gerçek laptop performansıyla buz gibi ve sessiz olarak laptopu tablet gibi kullanmaya devam edicem. Yok ofismi lazım, photoshop mu kullanıcam klavye faremi gerekli; takacam ekranı yerine kullanmaya devam!
Koy çantaya işe, okula, tatile götür ister sök ister tak her yerde her şekilde aynı performans elini altında. Laptopu kasası çok mu ses yapıyor at öteki odaya sök ekranı kullan!
Bilen varmı, varmı böyle bir laptop? varsa hemen yarın alıcam.
Benim işimi tegra, atom yada ulv işlemcili bir cihaz görmez, illaki i5 i7 işlemci olacak. Orta yada üst seviye ekran kartı, mutlaka ssd, 14 yada 15 inch ekran olacak. Bunlara sahip yüzlerce dizüstü var piyasada.
Yazdıkça aklıma geliyor , bu aletin aynı yöntemle masaüstü bilgisayara bağlandığını düşünün... Masaüstü performansı evin ofisin her yerinde.
Birde bu sistemin aynı anda çoklu kullanıcı destelediğini düşünün... Tek kasa, evdeki çoluğa çocuğa anaya babaya birer kuru ekran çoklu uzak masaüstü kullanır gibi; pehh tasarrufa bak... 7" 10" 15" ekranlar hangisini kullanmak istersen.
Donanım üreticileri duyun sesimi duyunnn..
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Volkie94 6 yıl
Bana kalırsa Microsoft'un Surface modelleri daha başarılı. Windows 8 tablet alınacaksa Surface modelleri tercih edilmeli.
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HTC Specialist 6 yıl
İşte hibrit modelin lideri...
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DH Misafiri 6 yıl
donanımsa donanım, yazılımsa yazılım, bunun yanı sıra işlevsellik, harici donanım uyumu, yüksek yazılım uyumluluğu... ipad'in helvasını yemeye bekleriz arkadaşlar.
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janparey 6 yıl
Herkes ağzının suyu akarak bekliyor bu tabletleri fakat fiyatlardan hiç haber yok.Sizce i3,i5,i7 olan dokunmatik ips ekranlı yüksek çözünürlüklü incecik tablet laptop melezi bu cihazlar yüzde kaçımızın bütçesine hitap edecek?O hitap edenlerin de yüzde kaçı bu ürünleri tercih etmek isteyecek?
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Tora 6 yıl
ULV Core i5 olmadan gözüme görünmesin yeni Windows 8 Pro tabletler. Büyük bir iştahla bekliyorum güçlü bir adayı.
Samsung ATIV Pro o açıdan iyi donanımlara sahip.
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fnldstntn 6 yıl Tora
Tora

ULV Core i5 olmadan gözüme görünmesin yeni Windows 8 Pro tabletler. Büyük bir iştahla bekliyorum güçlü bir adayı.
Samsung ATIV Pro o açıdan iyi donanımlara sahip.


Microsoftun surface pro tabletinde i5 var sanırım ve ifa da tanıtılan sony nin 20 inc lik bir tabletindede i5 ve i7 seçenekleri var...
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SystemApps 6 yıl
Teknolojinin en homojen şekilde fonsiyonellikle karışmış halleri bunlar.Alsana tablet alsana dizüstü alsana windows...
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fnldstntn 6 yıl
Fiyat konusunda bilgi yokmu?
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