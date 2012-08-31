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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

IFA 2012: HP, Spectre XT TouchSmart ve Envy TouchSmart Ultrabook 4 modellerini sergiledi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,2b
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9
Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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IFA 2012: HP, Spectre XT TouchSmart ve Envy TouchSmart Ultrabook 4 modellerini sergiledi
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HP, hibrit PC modeliyle birlikte yeni ultrabook'larını da IFA 2012 kapsamında resmen tanıttı. Spectre XT ve Envy serisine mensup iki bilgisayar, Microsoft'un yeni Windows 8 işletim sistemiyle birlikte piyasaya sürülecek
15.6 inç büyüklüğünde Full HD (1920 x 1080 piksel) çoklu dokunmatik destekli IPS paneli sayesinde fiyatı 1,400$'ı bulan Spectre XT TouchSmart, HP'nin yüksek hızda veri aktarımı sağlayan Thunderbolt teknolojisine sahip ilk bilgisayarı olacak. Intel tarafından geliştirilen bu portun yanı sıra iki USB 3.0, bir USB 2.0 ve tam boyutlu HDMI'ı da yapısında ihtiva ediyor.
Üçüncü nesil Intel Core Ivy Bridge işlemcinin güç verdiği ultrabook, 17.9mm kalınlığında ve 2.16kg ağırlığında. Ekranı köşeden köşeye kaplayan dayanıklı cam, tamamı metal kasası ve cam Touchpad'i ile oldukça etkileyici görünen aygıt, kapalı dahi olsa USB Boost teknolojisi sayesinde USB üzerinden telefon, medya oynatıcı gibi cihazları hızlıca şarj edebilecek.
Beats Audio ses teknolojisinin de dahil olduğu daha birçok HP yazılımı ve hizmetinin eşlik ettiği Spectre XT TouchSmart, Aralık ayında Amerika başta olmak üzere belirli ülkelerde satışa sunulacak. Yüksek çözünürlüklü geniş dokunmatik ekran ve ön yüklü gelen Adobe'un Photoshop Elements 10 ile Premiere Elements 10 yazılımlar sebebiyle fiyatı bir hayli yükselen bilgisayar, ultrabook segmentinin en tepesine kurulacak. 
IFA 2012: HP, Spectre XT TouchSmart ve Envy TouchSmart Ultrabook 4 modellerini sergiledi
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IFA 2012: HP, Spectre XT TouchSmart ve Envy TouchSmart Ultrabook 4 modellerini sergiledi
Tam Boyutta Gör
IFA 2012: HP, Spectre XT TouchSmart ve Envy TouchSmart Ultrabook 4 modellerini sergiledi
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Duyurusu gerçekleştirilen son HP bilgisayarı Envy TouchSmart Ultrabook 4, 14 inç büyüklüğünde 1366 x 768 piksel HD dokunmatik bir ekran ve Spectre XT'dekine benzer göz alıcı metal tasarımla geliyor. 23mm kalınlığında ve 2.16 kilogram ağırlığında dizayn edilen Windows 8'li çözümü isteğe bağlı olarak 2GB belleğe sahip AMD ekran kartıyla birlikte edinmek mümkün.
Yine Intel Ivy Bridge işlemcinin kullanıldığı dokunmatik dizüstünde, arkadan aydınlatmalı klavye, Beats Audio ve çeşitli SSD hafıza seçenekleri mevcut olacak. 8 saate kadar çıkan pil ömrüyle Envy TouchSmart Ultrabook 4'ün gerek grafik performansı gerekse kullanım süresi bakımından oldukça iyi olduğunu ifade edebiliriz. Fiyat ve çıkış tarihi bilgisi verilmeyen bilgisayar hakkında yeni detayların Windows 8'in resmi çıkışının ardından açıklanması bekleniyor.
IFA 2012: HP, Spectre XT TouchSmart ve Envy TouchSmart Ultrabook 4 modellerini sergiledi
Tam Boyutta Gör
IFA 2012: HP, Spectre XT TouchSmart ve Envy TouchSmart Ultrabook 4 modellerini sergiledi
Tam Boyutta Gör
IFA 2012: HP, Spectre XT TouchSmart ve Envy TouchSmart Ultrabook 4 modellerini sergiledi
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IFA 2012: HP, Spectre XT TouchSmart ve Envy TouchSmart Ultrabook 4 modellerini sergiledi
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DH Misafiri 6 yıl
2 hafta oldu alalı herhangi bi sıkıntısına rastlamadım,sandığımın aksine hafif bir ultrabook,dengeli bir ağırlığı var hp coolsense işe yarıyor gerçekten, acma kapama düğmesinin olduğu bölge ısınıyor biraz bılgısayarın tumune yaymıyor ama memnunum acıkcası :)
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nurettinaz 7 yıl
Hyatımda HP kadar uyduruk ama bi o kadar da çok satan bir şirket görmedim.
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DH Misafiri 7 yıl
Bence dokunmatik olması güzel kullanılır mı dokunmatik o kadar bilmem ama uygulama geliştirecekler için çok güzel bir şey bence 15.6" yerine 14" çıtasız ekran olsaydı dadından yenmezdi ağırlık için sırt çantası öneriyorum 2.5 kg kadar sorun yok yada ben ameleliğe alıştım 14" harici GPU i5 veya i7 işlemci ultrabook estetik ve taşınabilirliği elbette güzel olurdu bunun yerine samsung 14" boyutundaki NP530U4C öneririm ama onda da dokunmatik panel yok
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xufusong0309 7 yıl
Elimi klavye farenin üzerinden kaldıracağım da... Dokunarak iş yapacağım da ohoo....
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aspirin_00 7 yıl
toshibanın 15.6 ekranlı ultrabooklarını bekliyorum hp tasarım olark güzel yapmış dış kasası metal olması sanırım 2 kiloyu alması doğal plastik olsa en fazla 1.5 kg olurdu..
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Hobar 7 yıl
Ekranı çıkıyor olsa neyse ama standart dizüstülerde dokunmatik ekran pek kullanışlı değil. Elimi klavye farenin üzerinden kaldıracağım da... Dokunarak iş yapacağım da ohoo....
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erci501 7 yıl
Spectre XT de harici ekran kartı olsa tadından yenmez.
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khaos 7 yıl
Hp kimi kandırıyor?2 kg ağırlığında ultrabook'mu olur intel'in ultrabook standartlarına firmalar pek aldırış etmiyor galiba!
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