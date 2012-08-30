IFA 2012: Samsung ATIV Smart PC, Smart PC Pro ve Tab modelleri duyuruldu





Samsung, Latince'de hayat anlamına gelen VITA kelimesini ters kullanarak isimlendirdiği yeni Windows'lu mobil cihaz serisi ATIV'e mensup tablet ve tablet-dizüstü melezlerini duyurdu. Smart PC, Smart PC Pro ve Tab modelleri, Microsoft'un yeni ekosistemindeki önemli segmentlerde konumlanacak.

Sıradan tablet kategorisinde değerlendirilen ATIV Tab, Windows RT işletim sistemi ve Office Home and Student 2013 RT versiyonunu içeriyor. 10.1 inç büyüklüğünde 1366 x 768 piksel LCD ekran, 1.5GHz hızında çift çekirdekli, Adreno 225 GPU'lu Qualcomm APQ8060A çipset, 2GB RAM, 32/64GB dahili hafıza, 64GB'a kadar microSD desteği, 5MP arka, 1.9MP ön kamera, Bluetooth 4.0, Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, Channel Bonding ile 108Mbps hız, NFC çipi, micro HDMI, S-GPS ve 8,200mAh pile sahip tablet, çeşitli kurumsal güvenlik çözümlerini de destekliyor.

8.9mm kalınlığında ve 570 gram ağırlığında tasarlanan GT-P8510 ATIV Tab, 699€ düzeyinden yılın son üç ayında satışa çıkacak.

Windows RT'li bir diğer cihaz ise; tablet-dizüstü melezi olan ATIV Smart PC/Series 5. 11.6 inç büyüklüğünde 1366 x 768 piksel 400 nit parlaklıklı PLS ekranın kullanıldığı cihaz, on parmağa kadar çoklu dokunmatik desteği, 1024 hassasiyet seviyesine sahip ikinci nesil S Pen teknolojisi ve S Pen uyumlu çeşitli uygulamalarla birlikte geliyor.

Yeni nesil çift çekirdekli Intel Atom Clover Trail işlemci, 2GB LPDDR2 RAM, 128GB eMMC hafıza, 8MP arka, 2MP ön kamera, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 4.0, 3G/4G LTE, USB 2.0 portu, (2 adet klavye üzerinde standı üzerinde), mHDMI, microSD desteği, 31Wh pil, 13.5 saat pil ömrü, 9.9mm kalınlık (klavye ile 19.9mm) ve 750 gram ağırlığındaki (klavye ile .1.48kg) Smart PC'nin yalnızca mistik mavi renk seçeneği mevcut olacak. Satışının 26 Ekim sonrasında başlayacağı biliniyor. Fiyatının 649$ olacağı, klavye ile birlikte 749$'dan alıcı bulacağı aktarılıyor.

Güney Koreli üretici tarafından ATIV serisinin ilk dalgası kapsamında tanıtılan son cihaz Smart PC'nin daha güçlü bir versiyonu olan Smart PC Pro oldu. Surface for Windows RT ve Surface for Windows 8 Pro ilişkisine benzer şekilde Smart PC Pro da Intel Atom yerine üçüncü nesil Intel Core i5 Ivy Bridge işlemciyle güçlendirilmiş, 11.6 inç büyüklüğünde SuperBright Full HD 1920 x 1080 piksel ekranla donatılmış.

Tablet-dizüstü hibritine 4GB RAM, 256GB'a kadar SSD desteği, 5MP arka, 2MP ön kamera, USB 3.0 portu, Bluetooth 4.0, Wi-Fi b/g/n, mHDMI, microSD desteği, S Pen, 47Wh pilin eşlik ediyor. Sıradan bir dizüstüyle hemen hemen aynı özelliklere, hatta taşınabilirlik konusunda daha avantajlı fonksiyonlara sahip olan Smart PC Pro, Series 7 olarak da adlandırılıyor. 8 saat pil ömrü vaat eden bilgisayar, klavyesiz 11.89mm ve 884 gram. 81 tuş, iki USB 2.0 portu ve Touchpad'in mevcut olduğu klavye ile kalınlık 21.89mm'ye ve ağırlık ise; 1.6 kilograma ulaşıyor.

Siyah renkli Smart PC Pro, 4G ve 3G iletişim teknolojisini destekleyen versiyonlarıyla 26 Ekim'de satışa çıkacak. 128GB SSD'li sürümün 1,119$ fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

http://www.samsungmobilepress.com/2012/08/29/Samsung-Ready-to-Go-With-Windows-8-and-Windows-Phone-8