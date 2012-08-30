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IFA 2012: Samsung ATIV Smart PC, Smart PC Pro ve Tab modelleri duyuruldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,9b
1
33
Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
IFA 2012: Samsung ATIV Smart PC, Smart PC Pro ve Tab modelleri duyuruldu
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Samsung, Latince'de hayat anlamına gelen VITA kelimesini ters kullanarak isimlendirdiği yeni Windows'lu mobil cihaz serisi ATIV'e mensup tablet ve tablet-dizüstü melezlerini duyurdu. Smart PC, Smart PC Pro ve Tab modelleri, Microsoft'un yeni ekosistemindeki önemli segmentlerde konumlanacak.
Sıradan tablet kategorisinde değerlendirilen ATIV Tab, Windows RT işletim sistemi ve Office Home and Student 2013 RT versiyonunu içeriyor. 10.1 inç büyüklüğünde 1366 x 768 piksel LCD ekran, 1.5GHz hızında çift çekirdekli, Adreno 225 GPU'lu Qualcomm APQ8060A çipset, 2GB RAM, 32/64GB dahili hafıza, 64GB'a kadar microSD desteği, 5MP arka, 1.9MP ön kamera, Bluetooth 4.0, Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, Channel Bonding ile 108Mbps hız, NFC çipi, micro HDMI, S-GPS ve 8,200mAh pile sahip tablet, çeşitli kurumsal güvenlik çözümlerini de destekliyor.
8.9mm kalınlığında ve 570 gram ağırlığında tasarlanan GT-P8510 ATIV Tab, 699€ düzeyinden yılın son üç ayında satışa çıkacak. 
Windows RT'li bir diğer cihaz ise; tablet-dizüstü melezi olan ATIV Smart PC/Series 5. 11.6 inç büyüklüğünde 1366 x 768 piksel 400 nit parlaklıklı PLS ekranın kullanıldığı cihaz, on parmağa kadar çoklu dokunmatik desteği, 1024 hassasiyet seviyesine sahip ikinci nesil S Pen teknolojisi ve S Pen uyumlu çeşitli uygulamalarla birlikte geliyor. 
Yeni nesil çift çekirdekli Intel Atom Clover Trail işlemci, 2GB LPDDR2 RAM, 128GB eMMC hafıza, 8MP arka, 2MP ön kamera, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 4.0, 3G/4G LTE, USB 2.0 portu, (2 adet klavye üzerinde standı üzerinde), mHDMI, microSD desteği, 31Wh pil, 13.5 saat pil ömrü, 9.9mm kalınlık (klavye ile 19.9mm) ve 750 gram ağırlığındaki (klavye ile .1.48kg) Smart PC'nin yalnızca mistik mavi renk seçeneği mevcut olacak. Satışının 26 Ekim sonrasında başlayacağı biliniyor. Fiyatının 649$ olacağı, klavye ile birlikte 749$'dan alıcı bulacağı aktarılıyor. 
IFA 2012: Samsung ATIV Smart PC, Smart PC Pro ve Tab modelleri duyuruldu
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IFA 2012: Samsung ATIV Smart PC, Smart PC Pro ve Tab modelleri duyuruldu
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IFA 2012: Samsung ATIV Smart PC, Smart PC Pro ve Tab modelleri duyuruldu
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Güney Koreli üretici tarafından ATIV serisinin ilk dalgası kapsamında tanıtılan son cihaz Smart PC'nin daha güçlü bir versiyonu olan Smart PC Pro oldu. Surface for Windows RT ve Surface for Windows 8 Pro ilişkisine benzer şekilde Smart PC Pro da Intel Atom yerine üçüncü nesil Intel Core i5 Ivy Bridge işlemciyle güçlendirilmiş, 11.6 inç büyüklüğünde SuperBright Full HD 1920 x 1080 piksel ekranla donatılmış.
Tablet-dizüstü hibritine 4GB RAM, 256GB'a kadar SSD desteği, 5MP arka, 2MP ön kamera, USB 3.0 portu, Bluetooth 4.0, Wi-Fi b/g/n, mHDMI, microSD desteği, S Pen, 47Wh pilin eşlik ediyor. Sıradan bir dizüstüyle hemen hemen aynı özelliklere, hatta taşınabilirlik konusunda daha avantajlı fonksiyonlara sahip olan Smart PC Pro, Series 7 olarak da adlandırılıyor. 8 saat pil ömrü vaat eden bilgisayar, klavyesiz 11.89mm ve 884 gram. 81 tuş, iki USB 2.0 portu ve Touchpad'in mevcut olduğu klavye ile kalınlık 21.89mm'ye ve ağırlık ise; 1.6 kilograma ulaşıyor.
Siyah renkli Smart PC Pro, 4G ve 3G iletişim teknolojisini destekleyen versiyonlarıyla 26 Ekim'de satışa çıkacak. 128GB SSD'li sürümün 1,119$ fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.  
IFA 2012: Samsung ATIV Smart PC, Smart PC Pro ve Tab modelleri duyuruldu
Tam Boyutta Gör
IFA 2012: Samsung ATIV Smart PC, Smart PC Pro ve Tab modelleri duyuruldu
Tam Boyutta Gör
IFA 2012: Samsung ATIV Smart PC, Smart PC Pro ve Tab modelleri duyuruldu
Tam Boyutta Gör
IFA 2012: Samsung ATIV Smart PC, Smart PC Pro ve Tab modelleri duyuruldu
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http://www.samsungmobilepress.com/2012/08/29/Samsung-Ready-to-Go-With-Windows-8-and-Windows-Phone-8 Yorum Yaz
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dirokzan 7 yıl en beğenilen
artık lafa hacet kalmıyor adamlar tam anlamıyla mükemmel cihazlar ortaya koymuş durumda.
donanım desen on numara yazılım desen on numara tabi fiyatlar uçuk olmazsa ne ala.
tablet mi ,ultrabook mu,notebook mu ... galiba bunlardan birini alan hepsine sahip olmuş olacak.
sihirli bir değnek olacaktı ki fiyatlandırma/vergi konularında biz de adam gibi bir hale gelecektik.
resmen devletin halkını soyduğu bir ülkede yaşıyoruz.yazıktır,günahtır bizim insanımız da adam gibi faydalanmalı bunca teknolojiden,yeniliklerden ama nerdee kime söylüyorsunuz ki adamlar biryerlerine doldurmakla meşgul kimin umurunda pehh!!!!
artık lafa hacet kalmıyor adamlar tam anlamıyla mükemmel cihazlar ortaya koymuş durumda.donanım desen on numara yazılım desen on numara tabi fiyatlar uçuk o...
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THEDONANIM 7 yıl







Windows 8 ile birlikte adamlar hem tablet , hem pc rahatlığı sunuyolar artık. bir an önce bu teknoloji gelirse artık laptoplar da yavaş yavaş tarih olacak. çünkü hem laptop, hem pc rahatlığı + tablet özellikli olacak. yani istersen laptop gibi kullan , istersen de çıkar ekranı al eline götür istediğin yere. SÜPER !! :)

bu arada pro versiyonunda ekran full hd yani 1920*1080
, 128 GB SSD ve de CORE i5 işlemci var oha samsung ohaaa


artık laptoplar gidici bu altler çoğalacaktır iyice
Windows 8 ile birlikte adamlar hem tablet , hem pc rahatlığı sunuyolar artık. bir an önce bu teknol...
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DH Misafiri 7 yıl
Surface 200 dolar olacak diyorlar bence samsungun 1000 dolardan fazla fiyata satması saçma olur
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megaoutletcomtr 6 yıl
arkadaşlar selam

SAMSUNG ATIV 32 GB. TAB GT-P8510 WINDOWS 8 TABLET
ile ilgilenen arkadaşlara yardımcı olmak isteriz.

ürün 2 Yıl garantilidir.

megaoutlet.com.tr/...

Peşin Fiyatına taksit seçeneklerini görmek için sitemizden taksit seçenekleri segmesinden detaylara bakabilirsiniz.


Kolay Gelsin,
www.megaoutlet.com.tr
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khaos 7 yıl
Teşvik vs hepsi hikaye bir araştırın bakalım samsung neden çek cumhuriyetine yatırım yaptı önceliği hangi ülkeydi de olmadı? vw doğuş gurubunun tüm çabalarına rağmen neden ülkemizde üretim yapmıyor? vestel neden lcd modüllerini üretmek istedide izin alamadı? haber.gazetevatan.com/...
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ethan 7 yıl khaos
khaos
Teşvik vs hepsi hikaye bir araştırın bakalım samsung neden çek cumhuriyetine yatırım yaptı önceliği hangi ülkeydi de olmadı? vw doğuş gurubunun tüm çabalarına rağmen neden ülkemizde üretim yapmıyor? vestel neden lcd modüllerini üretmek istedide izin alamadı? haber.gazetevatan.com/...

Haber 2006 yilina ait. Hala durum boyle mi? Bilmedigimden soruyorum
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dirokzan 7 yıl
ethan
dirokzanartık lafa hacet kalmıyor adamlar tam anlamıyla mükemmel cihazlar ortaya koymuş durumda.donanım desen on numara yazılım desen on numara tabi fiyatlar uçuk olmazsa ne ala.tablet mi ,ultrabook mu,notebook mu ... galiba bunlardan birini alan hepsine sahip olmuş olacak.sihirli bir değnek olacaktı ki fiyatlandırma/vergi konularında biz de adam gibi bir hale gelecektik.resmen devletin halkını soyduğu bir ülkede yaşıyoruz.yazıktır,günahtır bizim insanımız da adam gibi faydalanmalı bunca teknolojiden,yeniliklerden ama nerdee kime söylüyorsunuz ki adamlar biryerlerine doldurmakla meşgul kimin umurunda pehh!!!!
O vergilerin sadece devlete gelir getirme vazifesi yok. Asil onemli gorevi ithalati azaltma gorevi. Boylece ithalat lhracat dengesi saglanmaya calisiliyor. Buna bagli olarak da cari denge saglanmaya calisiliyor. Eger bu vergiler olmazsa, bu teknolojileri uretemedigimiz icin ithal ettigimizden, cari acik olusacak ve her zaman bahsedilen sikintilar ortaya cikacaktir. Sonra bu cihazlari alma hayali icinde olan kisiler issiz kalacak ve birakin bu cihazlari almayi, aksam birsey yiyip yiyemeyecegini dusunecektir. Oyle her firsatta vergilere atip tutmadan once buraz daha dusunun!!!

pardon ama umarım milyonlarca dolar kazanan insanların asgari ücretli kadar vergi ödediği konusundan haberdarsınızdır.söyleyin o zaman devleti ayakta tutan hangi vergiler?
kdv,ötv bilmem ne..
bunların hepsi dolaylı vergiler zaten bahsi geçen ürünlerin fiyatlarını fahiş hale getiren en önemli sebeblerin başında geliyorlar.
aslında mantığınızı anlayabiliyorum pırlantaya vergi yok
ama milletin gıdasına,temel tüketim ürünlerine maşallah vergiden geçilmiyor.
biz zaten bu teknolojileri üretemiyoruz çünkü devletimizin geleceğimizle ilgili maalesef ki adam gibi planları yok.
bilmem kaç üniversite var bu ülkede ve ne yazık ki bilim adına arge adına devletimizin bir politikası yok
bu da küresel dünyada ,üretim ve tüketimin bu kadar fazla olduğu dünya da bizi bu hallere düşürüyor.
gelir vs. üzerinden alınan vergileri saymıyorum siz yapabiliyorsanız dolaylı vergilerden devletin yılda milletten aldığı vergileri hesaplayın bakalım nasıl bir sonuç çıkıyor...
ayrıca vergiyle cari açık dengelenmez bu bir çözüm değil.üretimle ,ihracatla,paranızın değer kazanmasıyla azaltabilirsiniz.
öyle bir mantık yürütmüşsünüz ki devletin bizden daha fazla vergi alması gerekiyor diyorsunuz neredeyse.belki siz fiyatı ne olursa olsun alabiliyorsunuz lakin bir çok insan kolaylıkla sahip olamıyor bir çok şeye...
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ethan 7 yıl dirokzan
dirokzan
ethan
Orijinalden alıntı: dirokzanartık lafa hacet kalmıyor adamlar tam anlamıyla mükemmel cihazlar ortaya koymuş durumda.donanım desen on numara yazılım desen on numara tabi fiyatlar uçuk olmazsa ne ala.tablet mi ,ultrabook mu,notebook mu ... galiba bunlardan birini alan hepsine sahip olmuş olacak.sihirli bir değnek olacaktı ki fiyatlandırma/vergi konularında biz de adam gibi bir hale gelecektik.resmen devletin halkını soyduğu bir ülkede yaşıyoruz.yazıktır,günahtır bizim insanımız da adam gibi faydalanmalı bunca teknolojiden,yeniliklerden ama nerdee kime söylüyorsunuz ki adamlar biryerlerine doldurmakla meşgul kimin umurunda pehh!!!!
O vergilerin sadece devlete gelir getirme vazifesi yok. Asil onemli gorevi ithalati azaltma gorevi. Boylece ithalat lhracat dengesi saglanmaya calisiliyor. Buna bagli olarak da cari denge saglanmaya calisiliyor. Eger bu vergiler olmazsa, bu teknolojileri uretemedigimiz icin ithal ettigimizden, cari acik olusacak ve her zaman bahsedilen sikintilar ortaya cikacaktir. Sonra bu cihazlari alma hayali icinde olan kisiler issiz kalacak ve birakin bu cihazlari almayi, aksam birsey yiyip yiyemeyecegini dusunecektir. Oyle her firsatta vergilere atip tutmadan once buraz daha dusunun!!!

pardon ama umarım milyonlarca dolar kazanan insanların asgari ücretli kadar vergi ödediği konusundan haberdarsınızdır.söyleyin o zaman devleti ayakta tutan hangi vergiler?
kdv,ötv bilmem ne..
bunların hepsi dolaylı vergiler zaten bahsi geçen ürünlerin fiyatlarını fahiş hale getiren en önemli sebeblerin başında geliyorlar.
aslında mantığınızı anlayabiliyorum pırlantaya vergi yok
ama milletin gıdasına,temel tüketim ürünlerine maşallah vergiden geçilmiyor.
biz zaten bu teknolojileri üretemiyoruz çünkü devletimizin geleceğimizle ilgili maalesef ki adam gibi planları yok.
bilmem kaç üniversite var bu ülkede ve ne yazık ki bilim adına arge adına devletimizin bir politikası yok
bu da küresel dünyada ,üretim ve tüketimin bu kadar fazla olduğu dünya da bizi bu hallere düşürüyor.
gelir vs. üzerinden alınan vergileri saymıyorum siz yapabiliyorsanız dolaylı vergilerden devletin yılda milletten aldığı vergileri hesaplayın bakalım nasıl bir sonuç çıkıyor...
ayrıca vergiyle cari açık dengelenmez bu bir çözüm değil.üretimle ,ihracatla,paranızın değer kazanmasıyla azaltabilirsiniz.
öyle bir mantık yürütmüşsünüz ki devletin bizden daha fazla vergi alması gerekiyor diyorsunuz neredeyse.belki siz fiyatı ne olursa olsun alabiliyorsunuz lakin bir çok insan kolaylıkla sahip olamıyor bir çok şeye...

Vergilerle cari acik sorununa care aramak kisa vadede uygulanan bir cozumdur. Sizin dedikleriniz ise uzun vadede uygulanan cozumlerdir. Bunlar da uygulanmaya calisiliyor su anda. Son aciklanan tesvik paketi mesela.

Bunlari dusunmeden alacak kadar zengin degilim. Ama alabilirim de. Yine de almiyorum. Cunku elimdeki imkanlari optimum sekilde kullanmaya calisiyorum. Neden alamiyorum diye de vergileri suclamiyorum. Cunku ucuza almak bana faydali olabilir ama ulkeme toplamda zararli diye dusunuyorum
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mutercim 7 yıl
ethan
O vergilerin sadece devlete gelir getirme vazifesi yok. Asil onemli gorevi ithalati azaltma gorevi. Boylece ithalat lhracat dengesi saglanmaya calisiliyor. Buna bagli olarak da cari denge saglanmaya calisiliyor. Eger bu vergiler olmazsa, bu teknolojileri uretemedigimiz icin ithal ettigimizden, cari acik olusacak ve her zaman bahsedilen sikintilar ortaya cikacaktir. Sonra bu cihazlari alma hayali icinde olan kisiler issiz kalacak ve birakin bu cihazlari almayi, aksam birsey yiyip yiyemeyecegini dusunecektir. Oyle her firsatta vergilere atip tutmadan once buraz daha dusunun!!!

O zaman gerekli yatırımı yaptırmak için teşvikleri ya da desteği verirsin, yandaşlarının cebini doldurmayı bırakıp biraz memleketin geleceği için yatırım yaparsın. Bu işi yapacak olan biz değiliz, hükümet gerekli imkanı sağlayacak ki yatırım yapılsın. Bir memlekette yatırım yapmak karlı değilse kimse yapmaz, o yüzden herkes Çin'e taşınıyor. Bakın son günlerde konuşulan bu yarı iletken yonga üreticisi TSMC Tayvan devletinin yüzde 21 ortaklığı ile kurulmuştu; şimdi adamlar paraya para demiyor, dünyanın en zengin şirketlerinden biri. Demek ki bu iş öyle vergiye yüklenmekle olmuyor, önce vergi verecek endüstrileri ülkeye çekeceksin.
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ethan 7 yıl mutercim
mutercim
ethan
O vergilerin sadece devlete gelir getirme vazifesi yok. Asil onemli gorevi ithalati azaltma gorevi. Boylece ithalat lhracat dengesi saglanmaya calisiliyor. Buna bagli olarak da cari denge saglanmaya calisiliyor. Eger bu vergiler olmazsa, bu teknolojileri uretemedigimiz icin ithal ettigimizden, cari acik olusacak ve her zaman bahsedilen sikintilar ortaya cikacaktir. Sonra bu cihazlari alma hayali icinde olan kisiler issiz kalacak ve birakin bu cihazlari almayi, aksam birsey yiyip yiyemeyecegini dusunecektir. Oyle her firsatta vergilere atip tutmadan once buraz daha dusunun!!!

O zaman gerekli yatırımı yaptırmak için teşvikleri ya da desteği verirsin, yandaşlarının cebini doldurmayı bırakıp biraz memleketin geleceği için yatırım yaparsın. Bu işi yapacak olan biz değiliz, hükümet gerekli imkanı sağlayacak ki yatırım yapılsın. Bir memlekette yatırım yapmak karlı değilse kimse yapmaz, o yüzden herkes Çin'e taşınıyor. Bakın son günlerde konuşulan bu yarı iletken yonga üreticisi TSMC Tayvan devletinin yüzde 21 ortaklığı ile kurulmuştu; şimdi adamlar paraya para demiyor, dünyanın en zengin şirketlerinden biri. Demek ki bu iş öyle vergiye yüklenmekle olmuyor, önce vergi verecek endüstrileri ülkeye çekeceksin.

Devlet tesvik veriyor. Su an benim yasadigim yer yeni tesvik sistemine gore 5. bolgede ve yeni fabrikalar aciliyor. Organize sanayiye yeni bir ilac fabrikasi acildi. Yuzde 30 kapasite ile calisiyor ve 60 kisi istihdam ediyor kapasitesini artirinca istihdam da artacak. Organize snayi bolgesi bostu. Umarim boylece dolar.

Mesela boyle yerlere yatirim yaparak iyi kar elde edebilirsiniz ve bunun icin de "yandas" olmaniza gerek yok. Burdaki osb zaten bos. Yani rekabet yok. Yandas olmadan da fabrika kurabilirsiniz yani:)
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erci501 7 yıl
Akşamki tanıtımda yeni nesil 9 serisi pc lerde tanıtılmıştı sanki onunla ilgili bir haber varmı?
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Virtual Reality 7 yıl
Daha 4 gün önce aşağıdaki başlıkta şunları söylemiştim. forum.donanimhaber.com/...
Sanırım Smart PC Pro ile hayallerim gerçekleşiyor. Beni aşağıdaki angaryalardan kurtaracak bilgisayar bu olmalı, aferin lan Samsung, aferin lan Microsoft
4 gün önce tam tamına bunları demiştim.
Ya harbiden ekranı ana bilgisayardan çıkartıp özgürce kullanmak çok hoş olur. Masanın üstünde duran notebook umu alayım yatağın üstüne uzanayım da biraz takılıyım desem.
Şunlar başımdan geçiyor.
1-) Ethernet kablosunu çıkarıyorum.
2-) Elektrik kablosunu çıkarıyorum
3-) Mouse kablosunu çıkarıyorum.
4-) Tv kartının kablosunu çıkarıyorum.
5-) Harici harddiskin kablosunu çıkarıyorum.
6-) Yazıcının kablosunu çıkarıyorum.
7-) TV ye giden VGA kabloyu çıkarıyorum
ve inanın bu kablo sök tak işini hemen hemen her gün yapıyorum. Çünkü çok oturunca sırtım ağrıyor. Yatağa uzanıp kullanmak daha iyi oluyor.
Eğer böyle ekranı şak diye sökeceğim bir notebook piyasaya sürerlerse harika olur. Bunca kabloyu sök taktan kurtulurum.
Asus Transformer varda tablet kırması bir şey bana hakiki bilgisayardan sökülen bir ekran lazım. Taktığım da güçlü bir notebook çıkardığımda kullanışlı bir tablet olmalı
Bazılarınız tablet al kurtul diyecek. İyide yatağa uzandığım zaman benim bilgisayardaki dosyalarım dan kopmamam lazım. İşim gücüm yok aynı dosyaları bilgisayardan tablete mi aktaracağım. Zaten tabletin kapasitesi yetmez.
Ekranı söktüğüm zaman sanki hiç bir şey olamamış gibi bilgisayarı kullanmaya devam etmem lazım.
Şuan nasıl bir çok intel işlemcili (bazı modeller) notebooklar kablosuz götüntü aktarımını destekleyen LCD, Plazma tv lere başarılı bir şekilde HDMI a gerek kalmadan kablosuz olarak görüntü aktarabiliyor. Bu ekranı çıkan notebook da böyle bir şey olmalı, yani ekranın içinde herhangi ayrı bir yazılım olmamalı direk ana bilgisayarın görüntüsü kablosuz olarak üzerinde devam etmeli ve haliyle dokunmatik ekranlada birleşince dokunuşlarımıza tepki vermeli
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SliTheRiNN 7 yıl Virtual Reality
ilker_xxx

Daha 4 gün önce aşağıdaki başlıkta şunları söylemiştim.
forum.donanimhaber.com/...

Sanırım Smart PC Pro ile hayallerim gerçekleşiyor. Beni aşağıdaki angaryalardan kurtaracak bilgisayar bu olmalı, aferin lan Samsung, aferin lan Microsoft

4 gün önce tam tamına bunları demiştim.


Ya harbiden ekranı ana bilgisayardan çıkartıp özgürce kullanmak çok hoş olur. Masanın üstünde duran notebook umu alayım yatağın üstüne uzanayım da biraz takılıyım desem.

Şunlar başımdan geçiyor.

1-) Ethernet kablosunu çıkarıyorum.
2-) Elektrik kablosunu çıkarıyorum
3-) Mouse kablosunu çıkarıyorum.
4-) Tv kartının kablosunu çıkarıyorum.
5-) Harici harddiskin kablosunu çıkarıyorum.
6-) Yazıcının kablosunu çıkarıyorum.
7-) TV ye giden VGA kabloyu çıkarıyorum

ve inanın bu kablo sök tak işini hemen hemen her gün yapıyorum. Çünkü çok oturunca sırtım ağrıyor. Yatağa uzanıp kullanmak daha iyi oluyor.

Eğer böyle ekranı şak diye sökeceğim bir notebook piyasaya sürerlerse harika olur. Bunca kabloyu sök taktan kurtulurum.

Asus Transformer varda tablet kırması bir şey bana hakiki bilgisayardan sökülen bir ekran lazım. Taktığım da güçlü bir notebook çıkardığımda kullanışlı bir tablet olmalı

Bazılarınız tablet al kurtul diyecek. İyide yatağa uzandığım zaman benim bilgisayardaki dosyalarım dan kopmamam lazım. İşim gücüm yok aynı dosyaları bilgisayardan tablete mi aktaracağım. Zaten tabletin kapasitesi yetmez.

Ekranı söktüğüm zaman sanki hiç bir şey olamamış gibi bilgisayarı kullanmaya devam etmem lazım.

Şuan nasıl bir çok intel işlemcili (bazı modeller) notebooklar kablosuz götüntü aktarımını destekleyen LCD, Plazma tv lere başarılı bir şekilde HDMI a gerek kalmadan kablosuz olarak görüntü aktarabiliyor. Bu ekranı çıkan notebook da böyle bir şey olmalı, yani ekranın içinde herhangi ayrı bir yazılım olmamalı direk ana bilgisayarın görüntüsü kablosuz olarak üzerinde devam etmeli ve haliyle dokunmatik ekranlada birleşince dokunuşlarımıza tepki vermeli


Hocam boşver böyle boş beleş cihazları senin ilacın belli :)
hepsiburada.com/...
hepsiburada.com/...
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ethan 7 yıl Virtual Reality
ilker_xxx
Daha 4 gün önce aşağıdaki başlıkta şunları söylemiştim. forum.donanimhaber.com/...
Sanırım Smart PC Pro ile hayallerim gerçekleşiyor. Beni aşağıdaki angaryalardan kurtaracak bilgisayar bu olmalı, aferin lan Samsung, aferin lan Microsoft
4 gün önce tam tamına bunları demiştim.
Ya harbiden ekranı ana bilgisayardan çıkartıp özgürce kullanmak çok hoş olur. Masanın üstünde duran notebook umu alayım yatağın üstüne uzanayım da biraz takılıyım desem.
Şunlar başımdan geçiyor.
1-) Ethernet kablosunu çıkarıyorum.
2-) Elektrik kablosunu çıkarıyorum
3-) Mouse kablosunu çıkarıyorum.
4-) Tv kartının kablosunu çıkarıyorum.
5-) Harici harddiskin kablosunu çıkarıyorum.
6-) Yazıcının kablosunu çıkarıyorum.
7-) TV ye giden VGA kabloyu çıkarıyorum
ve inanın bu kablo sök tak işini hemen hemen her gün yapıyorum. Çünkü çok oturunca sırtım ağrıyor. Yatağa uzanıp kullanmak daha iyi oluyor.
Eğer böyle ekranı şak diye sökeceğim bir notebook piyasaya sürerlerse harika olur. Bunca kabloyu sök taktan kurtulurum.
Asus Transformer varda tablet kırması bir şey bana hakiki bilgisayardan sökülen bir ekran lazım. Taktığım da güçlü bir notebook çıkardığımda kullanışlı bir tablet olmalı
Bazılarınız tablet al kurtul diyecek. İyide yatağa uzandığım zaman benim bilgisayardaki dosyalarım dan kopmamam lazım. İşim gücüm yok aynı dosyaları bilgisayardan tablete mi aktaracağım. Zaten tabletin kapasitesi yetmez.
Ekranı söktüğüm zaman sanki hiç bir şey olamamış gibi bilgisayarı kullanmaya devam etmem lazım.
Şuan nasıl bir çok intel işlemcili (bazı modeller) notebooklar kablosuz götüntü aktarımını destekleyen LCD, Plazma tv lere başarılı bir şekilde HDMI a gerek kalmadan kablosuz olarak görüntü aktarabiliyor. Bu ekranı çıkan notebook da böyle bir şey olmalı, yani ekranın içinde herhangi ayrı bir yazılım olmamalı direk ana bilgisayarın görüntüsü kablosuz olarak üzerinde devam etmeli ve haliyle dokunmatik ekranlada birleşince dokunuşlarımıza tepki vermeli

O kablolarin cogu ekran kismina takilacak. Yoksa tablet kullanimi icin uygun olmaz
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nurettinaz 7 yıl
Windows 8 mükemmel olacak ve çok sağlam geliyor. Ancak samsung gibi ne yaptığını kendi ceo su bile bilmeyen bir firma ile altın gelse ve bedava olsa yine de alınmaz.
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MAXSTAR 7 yıl
yuh samsung oha tablette i5 i 0.o bence i5 koydunuz ama o tablet bi süre sonra elde tutulmaz sıcaklıkta olacak birde şuanda tablette i5 işlemciyi kullanacak bir program yokki :=
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Umutcan 7 yıl MAXSTAR
maxstar33

yuh samsung oha tablette i5 i 0.o bence i5 koydunuz ama o tablet bi süre sonra elde tutulmaz sıcaklıkta olacak birde şuanda tablette i5 işlemciyi kullanacak bir program yokki :=

Cihaz windows 8 kullandığı için windows yazılımları(dolayısıyla oyunları da) kullanılıyor, aslında tabletten ziyade yeni nesil bir notebook pc/tablet hibriti bu cihaz.
Önümüzdeki 2-3 seneyi bu tip cihazlar domine edecek bence, ultrabook ve türevlerinin ruhuna fatiha.
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teramit 7 yıl
dirokzan
artık lafa hacet kalmıyor adamlar tam anlamıyla mükemmel cihazlar ortaya koymuş durumda.donanım desen on numara yazılım desen on numara tabi fiyatlar uçuk olmazsa ne ala.tablet mi ,ultrabook mu,notebook mu ... galiba bunlardan birini alan hepsine sahip olmuş olacak.sihirli bir değnek olacaktı ki fiyatlandırma/vergi konularında biz de adam gibi bir hale gelecektik.resmen devletin halkını soyduğu bir ülkede yaşıyoruz.yazıktır,günahtır bizim insanımız da adam gibi faydalanmalı bunca teknolojiden,yeniliklerden ama nerdee kime söylüyorsunuz ki adamlar biryerlerine doldurmakla meşgul kimin umurunda pehh!!!!

kimse vergisini düzgün ödemediği için vedrgiler yüksek tutluyor, vergiler yüksek olduğu içinde kimse vergi ödemek istemiyor, işte ülkemizin kısır döngüsü
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SliTheRiNN 7 yıl
samsung un sonraki nesil ürünlerinde kullanacağı isimler belli oldu :)
dapi, airepx, enohpi, eno, oiav, erised,cra,...
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Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
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