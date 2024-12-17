TSMC, 2nm sürecini detaylandırdı: Intel ve Samsung için rekabet zorlu olacak

San Francisco’daki IEEE Uluslararası Elektronik Cihazlar Toplantısı’nda (IEDM) yapılan sunumda, TSMC’nin “nanosheet” transistörlere dayalı N2 teknolojisi ön plana çıktı. TSMC’nin 2nm (N2) teknolojisi, “gate-all-around” (GAA) olarak da bilinen nanosheet mimarisi ile şirketin ilk denemesini temsil ediyor.
Her alanda ciddi gelişme var
TSMC, geleneksel FinFET teknolojisinden nanosheet tabanlı N2’ye geçerek akım kontrolü üzerinde daha fazla hakimiyet sağlıyor. FinFET teknolojisinden farklı olarak, nanosheet transistörler, silikonun dar şeritler halinde yığılmasıyla oluşturuluyor. Bu tasarım, FinFET’e kıyasla çok daha hassas bir kontrol sağlıyor ve üreticilerin süreç parametrelerini kullanım senaryolarına göre özelleştirmelerine imkan tanıyor.
Fiyatlar artıyor
Bu gelişmelerin, özellikle Apple ve Nvidia gibi sektör devleri tarafından benimsenmesi bekleniyor. Yeni nesil 2nm teknolojisinin, önceki 3nm sürecine kıyasla önemli avantajlar sunduğu belirtiliyor. Ancak her teknolojik ilerlemede olduğu gibi bunların da bir maliyeti var. TSMC, N2 sürecine ait wafer, yani yonga plakası fiyatlarının yüzde 10’dan fazla bir artışla 25.000 ila 30.000 dolar arasında olacağını öngörüyor. 3nm süreçte bu rakam yaklaşık 20.000 dolar civarındaydı.
Yeni sürecin ilk üretim aşamalarında düşük verim oranları ve deneme üretimleri nedeniyle adaptasyonun yavaş olacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte, uzun vadede yüksek performans ve enerji verimliliği avantajlarının, bu maliyetleri dengeleyeceği düşünülüyor.
Yarış zorlu geçecek
Intel’in silisyum bazlı nanosheet mimarisinde şu an için bir tıkanma olmadığı belirtiliyor. Intel Foundry Başkan Yardımcısı Sanjay Natarajan, "Duvara toslamadık. Bu yapılabilir ve işte kanıtı,” diyerek, mevcut teknolojinin hala ilerleme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.
Samsung, Intel ve TSMC’nin 2025 yılında nanosheet teknolojisi ile üretime geçmeyi planladığı göz önüne alındığında, yarı iletken sektöründe yoğun bir rekabetin kapıda olduğu açık. TSMC’nin N2 teknolojisi, performans ve enerji verimliliği açısından sektörde çıtayı yükseltirken, Intel’in geleceğe yönelik çalışmaları, bu teknolojinin uzun vadeli potansiyelini ortaya koyuyor.Kaynakça https://wccftech.com/tsmc-details-its-high-end-2nm-process-revealing-performance-efficiency-improvements/ https://spectrum.ieee.org/tsmc-n2 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ovv fena atıştı, deliksiz soktu
paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...
Heykel var yer misin kanka?
bizimkiler tahareti tartışıyor