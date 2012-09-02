IFA 2012 : Sony'den Full HD 3D özellikli projeksiyon cihazı

Geçen yıl Full HD çözünürlüklü 3D projeksiyon cihazını piyasada gördüğümüz Sony, bu fuara da yeni bir Full HD 3D projeksiyon cihazını getirdi.





VPL-HW50ES modeli Sony'nin Home Cinema Projection programının üst sıralarında yer alıyor. 1700 ansilümen parlaklık, 100 000:1 kontrast oranı, entegre 3D verici, 21db maksimum gürültü çıkışı, daha geniş lensler şeklinde modelin özelliklerini saymak mümkün.





Sony, üründe yeni teknolojilere de yer vermeyi ihmal etmemiş. Orijinal içeriği aktarırken herhangi bir veri kaybını engelleyerek yüksek kalitede görüntü imkanı sunan Reality Creation, Bright Cinema ve TV Mode ile önceki modellere oranla yüzde 30 daha fazla parlaklık, Optimised Advanced Iris 3 dinamik kontrast algoritması, 3D görüntü kalitesini artıran 3D Crosstalk bunlardan bazıları.





VPL-HW50ES modeli siyah ve beyaz renk seçenekleriyle Ekim ayında Avrupa'da satışa sunulacak.