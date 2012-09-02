IFA 2012 : Sony'den Full HD 3D özellikli projeksiyon cihazı

Haber Editörü
Geçen yıl Full HD çözünürlüklü 3D projeksiyon cihazını piyasada gördüğümüz Sony, bu fuara da yeni bir Full HD 3D projeksiyon cihazını getirdi.
VPL-HW50ES modeli Sony'nin Home Cinema Projection programının üst sıralarında yer alıyor. 1700 ansilümen parlaklık, 100 000:1 kontrast oranı, entegre 3D verici, 21db maksimum gürültü çıkışı, daha geniş lensler şeklinde modelin özelliklerini saymak mümkün.
Sony, üründe yeni teknolojilere de yer vermeyi ihmal etmemiş. Orijinal içeriği aktarırken herhangi bir veri kaybını engelleyerek yüksek kalitede görüntü imkanı sunan Reality Creation, Bright Cinema ve TV Mode ile önceki modellere oranla yüzde 30 daha fazla parlaklık, Optimised Advanced Iris 3 dinamik kontrast algoritması, 3D görüntü kalitesini artıran 3D Crosstalk bunlardan bazıları.
VPL-HW50ES modeli siyah ve beyaz renk seçenekleriyle Ekim ayında Avrupa'da satışa sunulacak.
http://presscentre.sony.eu/content/detail.aspx?ReleaseID=7872&NewsAreaId=2 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Pek te ucuz değiller
elverişlilik kişiye göre değişmekle birlikte, projeksiyon olayı dünyada aldı yürüdü, tr de de artık yavaş yavaş tercih ediliyor...
şahsi fikirlerimi aktarayım...
TV'den eksiği yüksek kontrast gündüz izlemek için ışık gücü yetersiz kalıyor ama sorunu da 2014 e kalmaz çözecekler...
tabii ki bu arada 2,5 3 metre genişlikte ekranınız oluyor... sonuçta sinema salonuna gidince tv kalitesinde izlemiyorsunuz...
yani en büyük satın alınabilir tv 55" iken projeksiyon ile 110"-120" ekran alabilirsiniz...
Projeksiyon Dediğin Zaman
LG HW300G var... 30000 saat lamba ömürlü, HD, minik taşınabilir dev ekran...
Optoma ML500 var... 20000 saat lamba ömürlü, HD
LG PA70G var... 30000 saat lamba ömürlü, HD, 15000:1 kontrast
Optoma GT750XL var... 3D, HD, Kısa Mesafe
Epson TW6000 var, full hd 40000:1 kontrast
Epson TW9000 var, full hd 200000:1 kontrast
bunlarda seç beğen al... yüzlerce, binlerce insan projeksiyon kullanıyor evinde, ev sineması kuruyor...
Sony boyutlarına bakılırsa kaslı bir projeksiyon yapmış, geniş lenslere, gürültü çıkışına ve kontrast oranına bakıldığında bunları kaldırabilecek bir teknolojiden de bu beklenirdi. Göz büyültecek ve şaşırtacak bir fiyatı olmasını düşünüyor ve gayet doğal olduğunu düşünüyorum. Projeksiyon pazarı gerçekten kaliteli isimler ve cihazlarla dolu seçim listesi geniş buda bir avantaj alıcı için.
dev ayağa kalkıyor anlaşılan