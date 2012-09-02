IFA 2012 : TDK yeni kablosuz Boombox ve hoparlörlerini duyurdu

Life on Record sloganı altında premium seviyede ses ürünleri geliştirmeye başlayan TDK, seriye 4 yeni ürün daha ekledi.





Ürünlerden ilki TDK Life on Record Wireless Boombox. Entegre batarya ve yüksek kalitede ses seviyesiyle Boombox modeli her gittiğiniz yerde en iyi ses tecrübesini yaşatmayı planlıyor. Bluetooth 2.1 bağlantısı, 2.1 stereo ses, FM radyo, uzaktan kumanda, 3.5mm kulaklık girişi, taşıma kulpu, kulaklık çıkışı şeklinde özellikleri mevcut. Model 400$ karşılığında satışa sunulacak.





İkinci ürün TDK Life on Record Wireless Sound Cube. Küp şeklindeki ürün Bluetooth 2.1 bağlantısıyla cihazlarınıza bağlanıyor ve en iyi ses kalitesini sunmayı amaçlıyor. 2.1 stereo ses, değiştirilebilir sürücü konfigürasyonu, ayarlanabilir bass ve tiz, 3.5mm kulaklık girişi, uzaktan kumanda, USB cihaz şarj portu, taşıma kemeri şeklinde özellikleri mevcut. Ürün 300$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak.





Üçüncü ürün TDK Life on Record Wireless Weatherproof Speaker. Ürün toza ve suya dayanıklılığı ifade eden IP 64 sertifikasına sahip. Bu sayede hava koşulları ne olursa olsun müzik keyfiniz yarıda kesilmiyor. Bluetooth 2.1 bağlantısı, entegre batarya, entegre mikrofon, 3.5mm kulaklık girişi, 2.1 stereo ses, entegre arka stand gibi özelliklerle ürün 250$'dan alıcı bulacak.





Son ürün ise TDK Life on Record Wireless Charging Cube. Yatay bir tasarıma sahip ürünün plakası üzerine Qi uyumlu cihazınızı koyduğunuzda kablosuz olarak şarj edebiliyorsunuz. Bluetooth 2.1 bağlantısı, 2.1 ses sistemi, ayarlanabilir bass ve tiz, entegre batarya, 3.5mm kulaklık girişi, IPX3 dayanıklılık sertifikası şeklinde özellikleri olan ürün 400$ fiyat etiketine sahip olacak.