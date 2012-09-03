IFA 2012: Toshiba AT270 7.7" Tablet Değerlendirmesi

Haber Editörü
|02:04 ÇOK SEVİNDİ :D
|işte bunun gibi direk fuardan ürün değerlendirdiğinizde daha çok izlenesi oluyor.
|asus takliti
|Bu videomuzda Toshiba'nın Berlinde düzenlenen IFA fuarında tanıtılan 7.7" boyutundaki tabletini değerlendiriyoruz.
|avrupada kaç dolar olacak keşke onuda söyleseydiniz.
|ne bu kadar hacı, daha kameraların mp lerini bile sölemediniz!
|neden bu kadar aceleci davranıyorsunuz anlayamadım sanki videodan sonra ana haber bulteni baslayacakta sure kalmamıs gibi..
|Bırakın adamı işini yapmaya çalışıyor. Tamam acemi olduğu kamera karşısında duramadığı, durduğundada heyecan yaptığı ortada ama zamanla kendini geliştirecektir. Laf edenlerden bir taneniz kamera karşısına geçip bu kadar büyük bir topluluğa hitap edin bakalım bu kadar yapabilecekmisin?
|2.54 saniye müthiş bir inceleme
|cihazın kalitesine ve tasarımına diyecek bişey yok çok güzel ama toshiba ismi servis olarak benim için tam bir soru işareti özelikle toshiba akıllı telefon kullandıktan sonra kaliteye ve özelliklerine hayran,servis ve yedek parça olayına iflit oldum ki bu cihazın konnektörü farklı (pdmı olabilir) usb otg ve hdmı kablo bulmak işkence olur....
|foruma ne konu açılıyor nede yorum yapılıyo.bu meseaj silindi falan hatası veriyo. bilginize