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IFA 2012: Toshiba AT270 7.7" Tablet Değerlendirmesi

6 yıl
21,2b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda Toshiba'nın Berlinde düzenlenen IFA fuarında tanıtılan 7.7" boyutundaki tabletini değerlendiriyoruz.
 

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W.Sneijderr 6 yıl en beğenilen
02:04 ÇOK SEVİNDİ :D
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DH Misafiri 6 yıl
işte bunun gibi direk fuardan ürün değerlendirdiğinizde daha çok izlenesi oluyor.
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ensaronline 6 yıl
asus takliti
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uinqueped333 6 yıl
Bu videomuzda Toshiba'nın Berlinde düzenlenen IFA fuarında tanıtılan 7.7" boyutundaki tabletini değerlendiriyoruz.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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eXXeLanCCe 6 yıl
avrupada kaç dolar olacak keşke onuda söyleseydiniz.
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almila1299 6 yıl
ne bu kadar hacı, daha kameraların mp lerini bile sölemediniz!
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nedensiz07 6 yıl
neden bu kadar aceleci davranıyorsunuz anlayamadım sanki videodan sonra ana haber bulteni baslayacakta sure kalmamıs gibi..
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eco67 6 yıl
Bırakın adamı işini yapmaya çalışıyor. Tamam acemi olduğu kamera karşısında duramadığı, durduğundada heyecan yaptığı ortada ama zamanla kendini geliştirecektir. Laf edenlerden bir taneniz kamera karşısına geçip bu kadar büyük bir topluluğa hitap edin bakalım bu kadar yapabilecekmisin?
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demo11 6 yıl
2.54 saniye müthiş bir inceleme
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tekno_gus 6 yıl
cihazın kalitesine ve tasarımına diyecek bişey yok çok güzel ama toshiba ismi servis olarak benim için tam bir soru işareti özelikle toshiba akıllı telefon kullandıktan sonra kaliteye ve özelliklerine hayran,servis ve yedek parça olayına iflit oldum ki bu cihazın konnektörü farklı (pdmı olabilir) usb otg ve hdmı kablo bulmak işkence olur....
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DHBSC55 6 yıl
foruma ne konu açılıyor nede yorum yapılıyo.bu meseaj silindi falan hatası veriyo. bilginize
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