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IFA 2012 : Toshiba'dan kayar klavyeli U925t Ultrabook

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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4K çözünürlüklü TV modelini gördüğümüz Toshiba, Windows 8 işletim sistemli ürünler konusunda da iddialı. Firma IFA 2012 fuarında kayar klavyeli Ultrabook modelini tanıttı.

Satellite U925t modeli kayar klavyeye ve 12.5 inçlik dokunmatik Gorilla Glass ekrana sahip. Tablet/Ultrabook hibrid konseptine yeni bir örnek olan model 1.5kg ağırlık ve 20mm kalınlık sunuyor. Ivy Bridge tabanlı Core i5 işlemci, Intel HD 4000 grafik birimi, 128GB SSD, 3MP arka kamera, WiDi desteği, USB 3.0, HDMI, 3.5mm kulaklık girişi, arka aydınlatmalı klavye modelin bilinen özellikleri arasında.

Toshiba yeni modelinde Desktop Assist adında dosya ve içeriklere kolayca erişebileceğiniz bir yazılım da sunuyor. Toshiba Central, Book Place, Toshiba App Place gibi uygulamalar da Live Tile ekranında birer karoya sahip.

Model ile ilgili detaylı bilgiler ve fiyatlandırma, Windows 8 çıkış tarihine doğru belli olacak.

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swat882 6 yıl en beğenilen
toshiba kalitesi
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nurettinaz 6 yıl
Toshiba yenilikçi bir marka. İlk dizüstü bilgisayarı yapan firma olduklarını ve nicelerini öğrendiğimde buna karar vermem zor olmadı. Ancak her markanın yaptığı gibi ucuza sattığı giriş seviyesi ürünler olarak adlandıralabilecek ürünleri cidden kullanıcıları delirtme seviyesine getirebilirken üst düzey ürünleride ülkemiz için oldukça pahalı ve bu da bu markanın ülkemiz de hakkettiğinden daha az değer görüdüğünü göstermekte. Bu ürüne gelirsek bence on numara, beş yıldız ve inanılmaz güzel düşünüp uygulanmış bir ürün ve bence bu tasarım bir ilk!
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pamirrr 6 yıl
yahu arkadaş

hiç birisinin aklına gelmiyor mu

klavyesi dock şeklinde ayrılabilir, batarya desteği de sunacak, 12" , i5 son nesil işlemcili, win8

ben belki klavyeyi taşımak istemiyorum.ekstra ağırlık çünkü
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Recharged 6 yıl
Harika bir tasarım.Fiyatı ne olacak merak ediyorum.
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lazloo 6 yıl
Fiyatı markası yüzünden uçuşa geçer.
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DH Misafiri 6 yıl
Güzel ürün yapmış gene Toshiba çok beğendim. Fiyatı umarım uygun olurda alabiliriz. 4K TV yi de merak ettim
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greenk 6 yıl
Toshiba ve sony melezleri dışındakiler hoşuma gitmedi.
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E_Aydin35 6 yıl
Çok güçlü ve kaliteli bir ultrabook olmuş, ayrıca kayar klavye özelliği gerçekten çok büyük bir artı yerinde kullanıcaklar için.. :)
Ancak şimdilik fiyatı duymamak daha makbul olur..
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playmaker10 6 yıl
Ekranın dik konumda o şekilde önde durması hoş olmamış bence
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Stanislas Xavier 6 yıl
Sony nin modeli daha kullanışlı ve sağlam görünüyor bence..
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Evivva 6 yıl
Bütün hybrid Windows 8 cihazlar albeni diyor
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dayseeh 6 yıl
Tasarım çok başarılı
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Citizem 6 yıl
Çok çok iyi bir düşünce fiyatı 1000TL olursa alırım





Edit: Yanlış anlama
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VeZiLay 6 yıl Citizem
Citizem
Dokunmatik ekran olasaymış tadından yenmezmiş

12.5 inçlik dokunmatik Gorilla Glass ekrana sahip?
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