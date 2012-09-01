IFA 2012 : Toshiba'dan kayar klavyeli U925t Ultrabook

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4K çözünürlüklü TV modelini gördüğümüz Toshiba, Windows 8 işletim sistemli ürünler konusunda da iddialı. Firma IFA 2012 fuarında kayar klavyeli Ultrabook modelini tanıttı.Satellite U925t modeli kayar klavyeye ve 12.5 inçlik dokunmatik Gorilla Glass ekrana sahip. Tablet/Ultrabook hibrid konseptine yeni bir örnek olan model 1.5kg ağırlık ve 20mm kalınlık sunuyor. Ivy Bridge tabanlı Core i5 işlemci, Intel HD 4000 grafik birimi, 128GB SSD, 3MP arka kamera, WiDi desteği, USB 3.0, HDMI, 3.5mm kulaklık girişi, arka aydınlatmalı klavye modelin bilinen özellikleri arasında.Toshiba yeni modelinde Desktop Assist adında dosya ve içeriklere kolayca erişebileceğiniz bir yazılım da sunuyor. Toshiba Central, Book Place, Toshiba App Place gibi uygulamalar da Live Tile ekranında birer karoya sahip.Model ile ilgili detaylı bilgiler ve fiyatlandırma, Windows 8 çıkış tarihine doğru belli olacak.