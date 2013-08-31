IFA 2013: Archos da Full HD akıllı telefon trendine katılıyor





Genelde orta seviyeye yönelik tablet ve akıllı telefonları ile tanıdığımız Fransız Archos, IFA 2013 fuarı ile birlikte çıtasını biraz daha yükseltmeye hazırlanıyor. Fuar arefesinde bir duyuru yapan Archos, yeni tablet ve akıllı telefon serileri ile ilgili kısa bilgileri teknoloji kamuoyu ile paylaştı.





Tablet kanadında daha önce gündeme gelen GamePad 2 yer alıyor. 7 inçlik bir ekrana ve analog kontrollere sahip olacak model, Bluetooth ve WiFi bağlantıları sunacak. Archos 101xs2 ise 4 çekirdekli işlemci, 10.1 inçlik HD IPS ekran, ön kamera, manyetik ayrılabilir klavye şeklinde özellikler sunuyor.





Firma ChildPad adında çocuklara yönelik bir tablet serisine başlıyor. Bu serinin ilk modeli 101 ChildPad. Modeller tüm kontrolleri ebeveynlere veren ve çocuklara hitap edecek şekilde hazırlanmış bir arayüz ile kısıtlanmış Google Play erişimi sunacak. İşletim sistemi ise Android 4.2.





Yeni Archos Xenon serisine ait 3 tablet modeli ise HD ekran, 4 çekirdeğe kadar işlemci, Android 4.2 işletim sistemi, 3G bağlantısı ve uygun fiyat avantajı sunacak.





Firmanın akıllı telefon kategorisi ise fuarda Archos 50 Oxygen adlı Full HD IPS ekrana sahip yeni bir modele daha kavuşacak. 1.5GHz saat hızında 4 çekirdekli bir işlemciden güç alacak model 16GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, Android 4.2 işletim sistemi şeklinde özellikler sunacak. Tüm bu modellerin detayları ve demoları IFA 2013 fuarında sergilenecek.