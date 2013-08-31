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IFA 2013: Archos da Full HD akıllı telefon trendine katılıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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IFA 2013: Archos da Full HD akıllı telefon trendine katılıyor

Genelde orta seviyeye yönelik tablet ve akıllı telefonları ile tanıdığımız Fransız Archos, IFA 2013 fuarı ile birlikte çıtasını biraz daha yükseltmeye hazırlanıyor. Fuar arefesinde bir duyuru yapan Archos, yeni tablet ve akıllı telefon serileri ile ilgili kısa bilgileri teknoloji kamuoyu ile paylaştı.

Tablet kanadında daha önce gündeme gelen GamePad 2 yer alıyor. 7 inçlik bir ekrana ve analog kontrollere sahip olacak model, Bluetooth ve WiFi bağlantıları sunacak. Archos 101xs2 ise 4 çekirdekli işlemci, 10.1 inçlik HD IPS ekran, ön kamera, manyetik ayrılabilir klavye şeklinde özellikler sunuyor.

Firma ChildPad adında çocuklara yönelik bir tablet serisine başlıyor. Bu serinin ilk modeli 101 ChildPad. Modeller tüm kontrolleri ebeveynlere veren ve çocuklara hitap edecek şekilde hazırlanmış bir arayüz ile kısıtlanmış Google Play erişimi sunacak. İşletim sistemi ise Android 4.2.

Yeni Archos Xenon serisine ait 3 tablet modeli ise HD ekran, 4 çekirdeğe kadar işlemci, Android 4.2 işletim sistemi, 3G bağlantısı ve uygun fiyat avantajı sunacak.

Firmanın akıllı telefon kategorisi ise fuarda Archos 50 Oxygen adlı Full HD IPS ekrana sahip yeni bir modele daha kavuşacak. 1.5GHz saat hızında 4 çekirdekli bir işlemciden güç alacak model 16GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, Android 4.2 işletim sistemi şeklinde özellikler sunacak. Tüm bu modellerin detayları ve demoları IFA 2013 fuarında sergilenecek.

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okan_cehapelioglu 6 yıl
archos şu sacma fiyat politikasını değiştirsin önce
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JoeyBane 6 yıl
Archos neden büyük ekranlara kayıyor anlamış değilim. Koy sağlam bir ses çip, cihazları küçült de küçült.
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mpy 6 yıl
marka fransız olsa da ürünlerin hepsi çin. maalesef kalitede çin ürünleriyle dahi zor yarışan bir marka.
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depeche35 6 yıl
Fransız malı . Hmmmmm ! Pah " Ölü taklidi yapmalı...
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jay jay justified 6 yıl
Böyle trendi alıp, ta ortasına şeyapmak lazım. :) Teknoloji abazanlığı bu, trend değil. Nexus 5 720p'yi geçmesin, başka bir şey istemem. Bütün dünya 4K trendine katılsın hatta, umrumda olmaz.
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Vash The Stampede 6 yıl depeche35
depeche35
Fransız malı . Hmmmmm ! Pah " Ölü taklidi yapmalı...

kusura bakma da archos, piyasada çok kaliteli mp3 ve mp4 playerları olan bir firmadır.
çok büyük ihtimalle archos ismini ilk defa burda duydun ve hiçbir ürününü bilmediğin için sana kötü geliyor.
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