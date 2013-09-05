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IFA 2013 : Projeksiyon eklentili ve 6 inç ekranlı Alcatel One Touch Hero duyuruldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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IFA 2013 : Projeksiyon eklentili ve 6 inç ekranlı Alcatel One Touch Hero duyuruldu

Phablet dediğimiz 5 inç ve üzeri akıllı telefon pazarında Samsung, Sony, HTC, Nokia gibi firmaların rekabetini beklerken, Çin'li üreticilerin de devleri zorlayacak ürünlerle piyasaya çıktığına şahit oluyoruz.

Oppo'nun 5.9 inçlik N1 amiral gemi modelinden sonra Alcatel de 6 inçlik yeni bir akıllı telefon modelinin tanıtımını yaptı.

Alcatel One Touch adlı model 6 inç boyutunda Full HD çözünürlüğe sahip IPS ekran barındırıyor. Ekran stylus destekli ve arka kısımda bir ekran kalemi de mevcut. 

MT6589T olduğu tahmin edilen 1.5GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli yongaseti 2GB RAM ile desteklenmiş. 16GB depolama kapasitesi microSD kartlarla desteklenirken, arka kısımda 13MP çözünürlükte, ön kısımda ise 2MP çözünürlükte bir kameraya yer veriliyor. Sisteme 3400mAh gücündeki batarya enerji sağlıyor. 

Alcatel, modelini sunduğu aksesuarlarla ön plana çıkarmayı tercih etmiş. Bunlardan biri piko projeksiyon aksesuarı. 12 ansilümen parlaklık sağlayan projeksiyon aksesuarı 70 inçlik bir görüntü yansıtabiliyor. 

MagicFlip kılıfı cihaza pinler yoluyla tutturularak, bildirimlerin ön kısımdaki LED panelinden yansıtılmasını sağlıyor. E-Ink kılıf ise e-mürekkep ekranı sayesinde bildirim ve bazı bilgileri gözünüzü yormadan takip etmenize imkan tanıyor. Bunların yanında HTC Mini+ gibi telefona bağlanarak görüşmeleri aktarabilen bir Bluetooth el cihazı da mevcut. 

Ancak önceki modellerinin aksine Alcatel, yeni modelini yüksek bir seviyeden fiyatlandıracağını açıkladı. Model Ekim ayı sonunda satışa sunulacak. Global satış detayları ise bilinmiyor. 

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carman 6 yıl en beğenilen
ön tasarım olarak hoşuma gitti hatta note 3 ten daha fazla hoşuma gitti denebilir
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tugsataydin 5 yıl
Türk şirketiyse neden türkiyede hala bayilerde yok!
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DH Misafiri 6 yıl
gerçekten çok güzel bir telefon fiyatınıda verseler çok ii olacak
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depeche35 6 yıl
Arkadaş biri de desin ki türkiyede yakında satışa çıkacakmış
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gs09gs09 6 yıl
seyru
Kalem içine girmiyor heralde

sağ alt köşesine bakarsan girdiğini görüceksin :D
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suluuguru 6 yıl
Projeksiyonlu telefon; vertice VP10 diye bir şey vardı.
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azteca 6 yıl
Telefonu bekleyenler için :

Donanımhaber konusu açılmştır.

forum.donanimhaber.com/...
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aybey 6 yıl
elektronik mürekkepli kılıf ile projektörüne bittim.
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iboocum 6 yıl
ülkemizde de görebiliriz umarım note 3 e güzel alternatif
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Virtual Reality 6 yıl
O değil de, apple ne zaman, kalemi üzerine takılabilir, büyük ekranlı, telefonlara rakip bir model çıkaracak, mesela ismi Inote olabilir. IOS çok güzel bir işletim sistemi ama küçük ekran ve kalemsiz modellerle yazık ediliyor. Düşünsenize apple store da böyle bir kaleme, ne kadar çok kaliteli uygulama çıkar. Ama bu kalemlerin hakkını şuan Samsung dan başka veren yok. Apple, iphone kullanan iş adamlarını bir bir kalemli ve büyük ekranlı telefon üreticilerine kaptırıyor. İş dünyasında ki insanların işine gerçekten çok yarıyor.
Ben, apple böyle bir telefon çıkartana kadar IOS' a geçmeyi düşünmüyorum. Büyük ekranlı olacak ve kalemi üzerine takılabilecek
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The Neighbourhood 6 yıl
Çoğu telefon tasarım olarak birbirine biraz benzese bile bu farklı olmuş.
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rapperatom 6 yıl
seyru
Kalem içine girmiyor heralde

dik arkası dönük fotorafın sol alt köşesine bakınız :D
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