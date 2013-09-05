IFA 2013 : Projeksiyon eklentili ve 6 inç ekranlı Alcatel One Touch Hero duyuruldu





Phablet dediğimiz 5 inç ve üzeri akıllı telefon pazarında Samsung, Sony, HTC, Nokia gibi firmaların rekabetini beklerken, Çin'li üreticilerin de devleri zorlayacak ürünlerle piyasaya çıktığına şahit oluyoruz.





Oppo'nun 5.9 inçlik N1 amiral gemi modelinden sonra Alcatel de 6 inçlik yeni bir akıllı telefon modelinin tanıtımını yaptı.





Alcatel One Touch adlı model 6 inç boyutunda Full HD çözünürlüğe sahip IPS ekran barındırıyor. Ekran stylus destekli ve arka kısımda bir ekran kalemi de mevcut.





MT6589T olduğu tahmin edilen 1.5GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli yongaseti 2GB RAM ile desteklenmiş. 16GB depolama kapasitesi microSD kartlarla desteklenirken, arka kısımda 13MP çözünürlükte, ön kısımda ise 2MP çözünürlükte bir kameraya yer veriliyor. Sisteme 3400mAh gücündeki batarya enerji sağlıyor.





Alcatel, modelini sunduğu aksesuarlarla ön plana çıkarmayı tercih etmiş. Bunlardan biri piko projeksiyon aksesuarı. 12 ansilümen parlaklık sağlayan projeksiyon aksesuarı 70 inçlik bir görüntü yansıtabiliyor.





MagicFlip kılıfı cihaza pinler yoluyla tutturularak, bildirimlerin ön kısımdaki LED panelinden yansıtılmasını sağlıyor. E-Ink kılıf ise e-mürekkep ekranı sayesinde bildirim ve bazı bilgileri gözünüzü yormadan takip etmenize imkan tanıyor. Bunların yanında HTC Mini+ gibi telefona bağlanarak görüşmeleri aktarabilen bir Bluetooth el cihazı da mevcut.





Ancak önceki modellerinin aksine Alcatel, yeni modelini yüksek bir seviyeden fiyatlandıracağını açıkladı. Model Ekim ayı sonunda satışa sunulacak. Global satış detayları ise bilinmiyor.