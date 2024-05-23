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    Anlık Bildirim

    iOS 18 ile iPhone'lara gelecek yeni emojiler belli oldu

    Unicode 16.0 emoji listesi paylaşıldı. Unicode Consortium, Apple'ın iOS 18 ve diğer işletim sistemlerine eklemesi beklenen yeni emojileri gösterdi.              
    ios 18 iphone yeni emojiler Tam Boyutta Gör
    Unicode Consortium, muhtemelen 2024 sonlarında veya gelecek yılın başlarında iOS 18 sürümüne dahil edilecek yeni emojileri gösterdi. iOS, iPadOS, watchOS, macOS ve VisionOS’in yeni sürümlerinde kullanıcıların mesajlaşma uygulamalarında kullanabileceği yedi yeni emoji geliyor.

    iOS 18 yeni emojiler listesi

    Unicode 16.0 emoji listesinde öne çıkan ifadelerden biri, yorgunluğu temsil eden yüz emojisi. Hiç şüphesiz en çok kullanılan ifadelerden biri olacak. Diğer yeni emojiler arasında kürek, parmak izi, pancar ve daha fazlası yer alıyor. İşte Apple ve Google’ın yeni işletim sistemlerinde kullanacağı emojiler:

    • Göz altı torbaları olan yüz
    • Parmak izi
    • Yapraksız ağaç
    • Kök sebze
    • Arp
    • Kürek

    Yeni emojilerin (özellikle yorgunluğu temsil eden emoji, çorak ağaç ve kürek) çok ta iç açıcı olduğu söylenemez. Önemli bir nokta; yukarıdaki görseller temsili. Apple'ın tasarım ekibi muhtemelen ufak değişikliklerle iOS 18 ve diğer yeni işletim sistemlerine uyarlayacak. Ayrıca bu yeni emojilerin iOS 18 çıkışıyla değil, sonraki sürümlerinde eklenmesi bekleniyor. En son yeni emojiler iOS 17.4 güncellemesiyle gelmişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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