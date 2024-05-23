iOS 18 ile iPhone'lara gelecek yeni emojiler belli oldu

Tam Boyutta Gör Unicode Consortium, muhtemelen 2024 sonlarında veya gelecek yılın başlarında iOS 18 sürümüne dahil edilecek yeni emojileri gösterdi. iOS, iPadOS, watchOS, macOS ve VisionOS’in yeni sürümlerinde kullanıcıların mesajlaşma uygulamalarında kullanabileceği yedi yeni emoji geliyor.

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iOS 18 yeni emojiler listesi

Unicode 16.0 emoji listesinde öne çıkan ifadelerden biri, yorgunluğu temsil eden yüz emojisi. Hiç şüphesiz en çok kullanılan ifadelerden biri olacak. Diğer yeni emojiler arasında kürek, parmak izi, pancar ve daha fazlası yer alıyor. İşte Apple ve Google’ın yeni işletim sistemlerinde kullanacağı emojiler:

Göz altı torbaları olan yüz

Parmak izi

Yapraksız ağaç

Kök sebze

Arp

Kürek

Yeni emojilerin (özellikle yorgunluğu temsil eden emoji, çorak ağaç ve kürek) çok ta iç açıcı olduğu söylenemez. Önemli bir nokta; yukarıdaki görseller temsili. Apple'ın tasarım ekibi muhtemelen ufak değişikliklerle iOS 18 ve diğer yeni işletim sistemlerine uyarlayacak. Ayrıca bu yeni emojilerin iOS 18 çıkışıyla değil, sonraki sürümlerinde eklenmesi bekleniyor. En son yeni emojiler iOS 17.4 güncellemesiyle gelmişti.

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