iOS 18 ile iPhone'lara gelecek yeni emojiler belli oldu

iOS 18 yeni emojiler listesi
Unicode 16.0 emoji listesinde öne çıkan ifadelerden biri, yorgunluğu temsil eden yüz emojisi. Hiç şüphesiz en çok kullanılan ifadelerden biri olacak. Diğer yeni emojiler arasında kürek, parmak izi, pancar ve daha fazlası yer alıyor. İşte Apple ve Google’ın yeni işletim sistemlerinde kullanacağı emojiler:
- Göz altı torbaları olan yüz
- Parmak izi
- Yapraksız ağaç
- Kök sebze
- Arp
- Kürek
Yeni emojilerin (özellikle yorgunluğu temsil eden emoji, çorak ağaç ve kürek) çok ta iç açıcı olduğu söylenemez. Önemli bir nokta; yukarıdaki görseller temsili. Apple'ın tasarım ekibi muhtemelen ufak değişikliklerle iOS 18 ve diğer yeni işletim sistemlerine uyarlayacak. Ayrıca bu yeni emojilerin iOS 18 çıkışıyla değil, sonraki sürümlerinde eklenmesi bekleniyor. En son yeni emojiler iOS 17.4 güncellemesiyle gelmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.