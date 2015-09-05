IFA 2015 : Samsung'un dev tableti Galaxy View ortaya çıktı

Samsung'un bir süredir gündemi meşgul eden 18.4 inç boyutundaki dev tableti nihayet IFA 2015 fuarında boy gösterdi. Samsung'un yeni Gear S2 akıllı saatinin lansmanı bitiminde çok kısa bir sunum ile cihaza ait ilk görseller paylaşıldı.





Galaxy View adındaki bu yeni tablet daha çok eğitim kurumlarını ve profesyonelleri hedefliyor. Ancak Samsung eğlence konseptine de vurgu yapıyor. Bu bakımdan son kullanıcıyı da kapsama alanına alabilir. Yine de son kullanıcıya göre oldukça büyük bir tablet.





Sunumda cihaza ait herhangi bir donanım detayı açıklanmadı. Gelecek aydan itibaren yavaş yavaş Samsung ilk bilgileri teknoloji dünyasıyla paylaşmaya başlayacak. Yine de görsellerden bazı ayrıntıları fark edilebiliyor.





İlk olarak tabletin bir standa sahip olduğu görülüyor. Ancak bu kılıf mı yoksa entegre mi tam net değil. Böylece tableti söylendiği gibi bir eğlence merkezi olarak kullanmak mümkün. Bununla birlikte tablet klasik Samsung tasarım çizgilerini devam ettiriyor. Galaxy ismi nedeniyle muhtemelen cihaz Android işletim sistemi üzerinde çalışacak.





İddialara bakıldığında tabletin 18.4 inçlik LCD ekranında Full HD çözünürlük sunacağı belirtilirken 8 Cortex-A53 çekirdekli ve Mali-T720 grafik birimli Exynos 7580 yongasetinden gücünü alacak. 2GB RAM, 32GB artırılabilir kapasite özelliklerine sahip tablet daha çok orta seviyeye yakın bir çizgi izliyor. Tabletin ilk etapta Güney Kore'de piyasaya çıkacağı ifade ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-teases-the-Galaxy-View-probably-the-18.4-inch-Android-tablet-weve-been-hearing-about_id73383