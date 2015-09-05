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IFA 2015 : Samsung'un dev tableti Galaxy View ortaya çıktı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,4b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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IFA 2015 : Samsung'un dev tableti Galaxy View ortaya çıktı

Samsung'un bir süredir gündemi meşgul eden 18.4 inç boyutundaki dev tableti nihayet IFA 2015 fuarında boy gösterdi. Samsung'un yeni Gear S2 akıllı saatinin lansmanı bitiminde çok kısa bir sunum ile cihaza ait ilk görseller paylaşıldı.

Galaxy View adındaki bu yeni tablet daha çok eğitim kurumlarını ve profesyonelleri hedefliyor. Ancak Samsung eğlence konseptine de vurgu yapıyor. Bu bakımdan son kullanıcıyı da kapsama alanına alabilir. Yine de son kullanıcıya göre oldukça büyük bir tablet. 

Sunumda cihaza ait herhangi bir donanım detayı açıklanmadı. Gelecek aydan itibaren yavaş yavaş Samsung ilk bilgileri teknoloji dünyasıyla paylaşmaya başlayacak. Yine de görsellerden bazı ayrıntıları fark edilebiliyor. 

İlk olarak tabletin bir standa sahip olduğu görülüyor. Ancak bu kılıf mı yoksa entegre mi tam net değil. Böylece tableti söylendiği gibi bir eğlence merkezi olarak kullanmak mümkün. Bununla birlikte tablet klasik Samsung tasarım çizgilerini devam ettiriyor. Galaxy ismi nedeniyle muhtemelen cihaz Android işletim sistemi üzerinde çalışacak. 

İddialara bakıldığında tabletin 18.4 inçlik LCD ekranında Full HD çözünürlük sunacağı belirtilirken 8 Cortex-A53 çekirdekli ve Mali-T720 grafik birimli Exynos 7580 yongasetinden gücünü alacak. 2GB RAM, 32GB artırılabilir kapasite özelliklerine sahip tablet daha çok orta seviyeye yakın bir çizgi izliyor. Tabletin ilk etapta Güney Kore'de piyasaya çıkacağı ifade ediliyor.  
IFA 2015 : Samsung'un dev tableti Galaxy View ortaya çıktı
 

http://www.phonearena.com/news/Samsung-teases-the-Galaxy-View-probably-the-18.4-inch-Android-tablet-weve-been-hearing-about_id73383 Yorum Yaz
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umut_baris 4 yıl en beğenilen
2 GB ram, oldu iyi günler.
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selahattın ısık 4 yıl
Anasayfayı reklamla kaplamak yerine forumu itina ile elden geçirmeye çaba harcayın..Reklamlardan gına geldi...
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theyapici 4 yıl
dev ekran minik çözünürlük güxelmiş
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join 4 yıl
Anlamadığım nokta termal tasarımları daha iyi olmalarına rağmen neden el kadar telefonlara koca tabletlerden çok daha iyi donanım koyarlar. Tamam telefonlara doldurun donanımı güzel lafım yok. Ama neden tabletler hep geri kalıyor, daha az donanım sunuyorlar? Biri bunu anlayacağım şekilde açıklarsa mutlu olurum valla. Aynı donanımları koyun bari Vicdansızlar!
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*GameOver* 4 yıl
sanki 4gb ramli note 5 iş görüyor basacaklar eksiyi
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yokbeolumbe 4 yıl
Sadece ekranı büyük. Geçen sene çıkardıkları tab serisinde ram miktarı 1.5 ve 2 GB'tı. 1080p olması beni şaşırttı 10 inçlik tablete 1204 X 600 çözünürlük koymuş firma sonuçta.
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trkarapanda123asd 4 yıl
Ekrqn çözünürlüğü keşke artsaymış 18.4 inç ve 1080p
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kadirirdem 4 yıl
ramı az ve android yerine w 10 olaymış daha iyi olurmuş....
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smart1978 4 yıl
4K 5.5" lik telefonlara geldi bile 18.4" lik ekrana da bari 4K gelse idi.
18.4" te pikselleri sayarsınız yuh yani ...
Olmamış.
Super AMOLED PLUS ( RGB ) 4K ( UHD ) olarak çıkarmalıydı Samsung .
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selahattın ısık 4 yıl
Anasayfayı reklamla kaplamak yerine forumu itina ile elden geçirmeye çaba harcayın..Reklamlardan gına geldi...
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Sedat. 4 yıl
Müthiş bee... Tam da ihtiyacım olan bi ürün.. Daha 3 5 gün önce keşke monitör kadar büyük ekranlı bi tablet olsada pc başında değilde uzandığım yerden videoları filmleri izlesem diyordum.. Fiyatı çok uçuk olmazsa almayi planlıyorum.. Eğer bu haliyle uygun bi fiyatla çıkarsa piyasaya burda saçma sapan yorum atmaya programlı kekolarin bile salyaları akacak tablete..
1 Yanıt Yanıtla
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umut_baris 4 yıl Sedat.
Sedat.

Müthiş bee... Tam da ihtiyacım olan bi ürün.. Daha 3 5 gün önce keşke monitör kadar büyük ekranlı bi tablet olsada pc başında değilde uzandığım yerden videoları filmleri izlesem diyordum.. Fiyatı çok uçuk olmazsa almayi planlıyorum.. Eğer bu haliyle uygun bi fiyatla çıkarsa piyasaya burda saçma sapan yorum atmaya programlı kekolarin bile salyaları akacak tablete..

Uzandığında hep elinde mi tutacaksın? Koyacağın bir stand var mı?
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homebird 4 yıl
O ekrana 1080P olmamış. 2K olmalıydı.
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oray 4 yıl
2GB mı çöp en az 16GB ram lazım buna DDR5 :)
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Vinewood 4 yıl
3gb ram fetişi olanlar basacak şimdi burayı , sanki çok fark varmış gibi
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