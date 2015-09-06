IFA 2015 : Windows Insider programına katılım 7 milyona ulaştı

Windows 10 ile birlikte kullanıcı deneyimi konusunda da önemli adımlar atmak isteyen Microsoft, sürüm öncesinde başladığı beta programı Insider'ı devam ettirme kararı almıştı. Böylece güncellemeleri dağıtmadan önce kullanıcıların denemesine imkan verdi ve daha az hata oluşmasını sağladı.





IFA 2015 tüketici elektroniği fuarında bir duyuru yapan Microsoft, Windows Insider programının 7 milyon katılımcıya ulaştığını açıkladı. Kısa bir süre önce bu rakam 5 milyon civarındaydı. Kullanıcılar programa ilgi göstermeye devam ediyor.





Windows 10 işletim sistemi ilk 1 ay sonunda 75 milyon cihaza kurulmuş ve tarihin en hızlı benimsenen Windows sürümü olmuştu. Bunun 1.5 milyonunun Windows 10 Enterprise sürümüne ait olduğu da açıklandı.





Microsoft'un hedefi 2018 yılında 1 milyar Windows 10 cihazına ulaşmak. Ancak platformun gördüğü ilgi ve Windows 10 mobil sürümünün de yakında sahaya inecek olması bu rakama daha erken bir zamanda ulaşabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

http://microsoft-news.com/windows-insider-program-now-has-7-million-insiders/