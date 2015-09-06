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İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

IFA 2015 : Windows Insider programına katılım 7 milyona ulaştı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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IFA 2015 : Windows Insider programına katılım 7 milyona ulaştı

Windows 10 ile birlikte kullanıcı deneyimi konusunda da önemli adımlar atmak isteyen Microsoft, sürüm öncesinde başladığı beta programı Insider'ı devam ettirme kararı almıştı. Böylece güncellemeleri dağıtmadan önce kullanıcıların denemesine imkan verdi ve daha az hata oluşmasını sağladı.

IFA 2015 tüketici elektroniği fuarında bir duyuru yapan Microsoft, Windows Insider programının 7 milyon katılımcıya ulaştığını açıkladı. Kısa bir süre önce bu rakam 5 milyon civarındaydı. Kullanıcılar programa ilgi göstermeye devam ediyor. 

Windows 10 işletim sistemi ilk 1 ay sonunda 75 milyon cihaza kurulmuş ve tarihin en hızlı benimsenen Windows sürümü olmuştu. Bunun 1.5 milyonunun Windows 10 Enterprise sürümüne ait olduğu da açıklandı.

Microsoft'un hedefi 2018 yılında 1 milyar Windows 10 cihazına ulaşmak. Ancak platformun gördüğü ilgi ve Windows 10 mobil sürümünün de yakında sahaya inecek olması bu rakama daha erken bir zamanda ulaşabileceği ihtimalini güçlendiriyor.  

http://microsoft-news.com/windows-insider-program-now-has-7-million-insiders/ Yorum Yaz
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silver0021 4 yıl en beğenilen
Adamlar bu kez sahiden yapmış dediğimiz bir işletim sisteminin yağını insiderlardan yiyor tabi. Windows yükselişe geçti önümüzdeki aylarda şu metro arayüzünü telefonlardada kullanışlı hale getirebilmeleri ümidiyle....
Adamlar bu kez sahiden yapmış dediğimiz bir işletim sisteminin yağını insiderlardan yiyor tabi. Windows yükselişe geçti önümüzdeki aylarda şu metro arayüzünü te...
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criminalay 4 yıl
Benimsensin artık bu kadar kısa aralıklarla işletim sistem çıkmaz.
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V4LKyR 4 yıl
DLL is "not" the new OMG
PXE boot != (eşit değildir) girl punk band
BIOS is "not" a plant-based fuel
ASdkasjdkas çok iyi ya :)
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kadirirdem 4 yıl
gayet iyi olmuş benim bekledigim metro arayüzü kullanışlı hale gelirse gayet iyi yaparlar w 10 mobile geçmeme sorunım dahada azalıyor....
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silver0021 4 yıl en beğenilen
Adamlar bu kez sahiden yapmış dediğimiz bir işletim sisteminin yağını insiderlardan yiyor tabi. Windows yükselişe geçti önümüzdeki aylarda şu metro arayüzünü telefonlardada kullanışlı hale getirebilmeleri ümidiyle....
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