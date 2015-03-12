iFixit, yeni 13-inç Retina Apple Macbook Pro'nun içini açtı

Birçok elektronik ürünün oldukça kısa bir zaman dilimi içerisinde içini açarak tamir edilebilirlik durumu hakkında bilgi veren iFixit sitesi, bu sefer yeni 13-inç'lik Retina Macbook Pro modelini masaya yatırdı.

9 Mart tarihli Apple etkinliği kapsamında tanıtılan ve Türkiye satış fiyatı tercih edilen depolama birimine göre 4299 TL'den başlayan yeni 13-inç'lik Retina Macbook Pro, gücünü 2.7 ile 2.9GHz saat hızlarında çalışan Core i5 çift çekirdekli işlemci, 8GB LPDDR3 bellek ile Intel Iris 6100 grafik birimlerinden alıyor ve baskı hassasiyetine sahip Force Touch trackpad'le geliyor. iFixit ekibi tarafından 21 adımda açılarak 10 üzerinden 1 puan alan ve halefleri gibi tamirinin zor olduğu cihazlar arasına yerleşen dizüstü bilgisayar, pentalobe cıvatalar nedeniyle içeriye erişimin gerekesiz yere zor olması, RAM biriminin mantık kartı üzerine lehimlenmesi nedeniyle değiştirilemiyor olması, lityum iyon bataryanın yapıştırıcı kullanılarak kasaya sabitlenmesi ve Force Touch trackpad'in çıkartılmadan sökülmesinin imkansız olması ve Retina ekranın tek parça halinde gelmesi nedeniyle herhangi bir durumda komple değişim gerektirmesi gibi konularda olumsuz yorumlar aldı.





iFixit tarafından13-inçlik yeni Retina Apple MacBook Pro için hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz

https://www.ifixit.com/Teardown/MacBook+Pro+13-Inch+Retina+Display+Early+2015+Teardown/38300?utm_medium=email&utm_campaign=MacBook+Pro+13+Retina+Display+Early+2015+Teardown&utm_content=MacBook+Pro+13+Retina+Display+Early+2015+Teardown+CID_7303c21779eae22a7b8556e2e489855c&utm_source=CampaignMonitor&utm_term=MacBook%20Pro%2013%20Retina