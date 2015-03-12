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iFixit, yeni 13-inç Retina Apple Macbook Pro'nun içini açtı

4 yıl
4,4b
1
23
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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iFixit, yeni 13-inç Retina Apple Macbook Pro'nun içini açtı
 
Birçok elektronik ürünün oldukça kısa bir zaman dilimi içerisinde içini açarak tamir edilebilirlik durumu hakkında bilgi veren iFixit sitesi, bu sefer yeni 13-inç'lik Retina Macbook Pro modelini masaya yatırdı.
9 Mart tarihli Apple etkinliği kapsamında tanıtılan ve Türkiye satış fiyatı tercih edilen depolama birimine göre 4299 TL'den başlayan yeni 13-inç'lik Retina Macbook Pro, gücünü 2.7 ile 2.9GHz saat hızlarında çalışan Core i5 çift çekirdekli işlemci, 8GB LPDDR3 bellek ile Intel Iris 6100 grafik birimlerinden alıyor ve baskı hassasiyetine sahip Force Touch trackpad'le geliyor. iFixit ekibi tarafından 21 adımda açılarak 10 üzerinden 1 puan alan ve halefleri gibi tamirinin zor olduğu cihazlar arasına yerleşen dizüstü bilgisayar, pentalobe cıvatalar nedeniyle içeriye erişimin gerekesiz yere zor olması, RAM biriminin mantık kartı üzerine lehimlenmesi nedeniyle değiştirilemiyor olması, lityum iyon bataryanın yapıştırıcı kullanılarak kasaya sabitlenmesi ve Force Touch trackpad'in çıkartılmadan sökülmesinin imkansız olması ve Retina ekranın tek parça halinde gelmesi nedeniyle herhangi bir durumda komple değişim gerektirmesi gibi konularda olumsuz yorumlar aldı.

iFixit tarafından13-inçlik yeni Retina Apple MacBook Pro için hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz

MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 Teardown


https://www.ifixit.com/Teardown/MacBook+Pro+13-Inch+Retina+Display+Early+2015+Teardown/38300?utm_medium=email&utm_campaign=MacBook+Pro+13+Retina+Display+Early+2015+Teardown&utm_content=MacBook+Pro+13+Retina+Display+Early+2015+Teardown+CID_7303c21779eae22a7b8556e2e489855c&utm_source=CampaignMonitor&utm_term=MacBook%20Pro%2013%20Retina Yorum Yaz
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DubSteq 4 yıl en beğenilen Turkforce
Turkforce
http://www.donanimhaber.com/mac_imac_macbook_mac-mini/haberleri/Artik-resmi--Karsinizda-12-inclik-Retina-MacBook.htm

Yine beklendiği gibi 12 inçlik MacBook, Intel'in yeni nesil Core M yongasetini kullanıyor ve fansız bir yapı arzediyor.


3 gün önceki haberinizin metni yukarıda.
İşlemcinin hemen yanındaki fan değil mi ? Firmalar iyice insanlarla dalga geçer oldular. Daha geçenlerde HP şimdide Apple.
Fan denilen şeyin ismi değişti de bizim mi haberimiz yok. Yoksa yeni bir ürün kullanmaya başladılar yeni bir isim mi buldular..

gözler sorunlu herhalde. Fansız olan macbook . İfixit ise macbook PRO yu parçalamış. Koca harflerle yazdım görürsün inşallah.
Turkforcehttp://www.donanimhaber.com/mac_imac_macbook_mac-mini/haberleri/Artik-resmi--Karsinizda-12-inclik-Retina-MacBook.htm...
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ugur@ 4 yıl
cobanmahmut

Usb girişi bile olmayan cihazın bu değerlendirmeyi alması normal



bu allette 2 usb girişi ve 2 thunderbolt ve hdmi çıkış var
cobanmahmutUsb girişi bile olmayan cihazın bu değerlendirmeyi alması normalbu allette 2 usb girişi v...
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1 Avatar
fmetin94 4 yıl
bu ürünün kullanıcılarından birisiyim.128GB SSD ve 8GB ram ile geliyor benimkisi.2 adet USB3.0 portuna sahip bu cihazda mSATA portuna bağlı depolama birimi bulunuyor.750mb okuma hızı ve 360mb yazma hızına sahip bizzat kendim test ettim.RAM degisimi ihtiyacı olabileceğini zannetmiyorum cunku SSD'nin hizli olmasi RAM'in gelecekte yaratacağı eksikliği telafi edecektir.Ek olarak belirteyim HDMI portuna da sahip.bu cihazı alıyorsanız 256GB dan asagısını almayın 10 sene rahat kullanırsınız.Son olarak belirtmek isterim, bu cihazın tek fanı olmasina rağmen soğutması problemsiz ve günlük kullanımda FAN 1 defa bile ÇALIŞMIYOR arkadaşlar.
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bkaakco 4 yıl
Apple olunca normal.
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mafaky 4 yıl fmetin94
fmetin94

bu ürünün kullanıcılarından birisiyim.128GB SSD ve 8GB ram ile geliyor benimkisi.2 adet USB3.0 portuna sahip bu cihazda mSATA portuna bağlı depolama birimi bulunuyor.750mb okuma hızı ve 360mb yazma hızına sahip bizzat kendim test ettim.RAM degisimi ihtiyacı olabileceğini zannetmiyorum cunku SSD'nin hizli olmasi RAM'in gelecekte yaratacağı eksikliği telafi edecektir.Ek olarak belirteyim HDMI portuna da sahip.bu cihazı alıyorsanız 256GB dan asagısını almayın 10 sene rahat kullanırsınız.Son olarak belirtmek isterim, bu cihazın tek fanı olmasina rağmen soğutması problemsiz ve günlük kullanımda FAN 1 defa bile ÇALIŞMIYOR arkadaşlar.

9 Mart'ta lanse edilen ve Broadwell işlemcili olan bu 13" rMBP'lar (early 2015 diye tanımlanan...) Türkiye'ye geldi mi? Perşembe akşamı Zorlu Applestore'daydım ve gelen giden birşeyler yoktu henüz; ancak 2014 rMBP'lar (13" olanlar...) da 128GB'lık olanlar haricinde stoklarında tükenmişti...
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ugur@ 4 yıl fmetin94
fmetin94

750mb okuma hızı ve 360mb yazma hızına sahip bizzat kendim test ettim

Bende de aynı ürün var bende test etmek istiyorum hangi programı kullandınız acaba ?
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Guest-F8946C419 4 yıl
Bir anlamda MacBook ile deneme yapıyor, Apple. Fakat 2 adet usb c desteği vermiş olsa daha iyi olurdu ama adamların yapmaya çalıştığı Anladığım kadarıyla, kablosuz iletişim aracı denebilir.

Macbook Pro 13, ram değiştirilememesi iPhone 16-64-128 gb mantığı gibi oldukça yüksek kapasiteye almaya zorlayan ve düşük olanın ölü bir yatırım olacağı fikri ile ortak paydada birleştiğini düşünüyorum. Hani yekpare kasa anlayışı güzel olsa da bazı konularda sınırlaması nedeni ile bence müşteri için olumsuz bir netice olacaktır.

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ugur@ 4 yıl
cobanmahmut

Usb girişi bile olmayan cihazın bu değerlendirmeyi alması normal



bu allette 2 usb girişi ve 2 thunderbolt ve hdmi çıkış var
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Elsa 4 yıl
Demek ki Garantisiz macbook alinmamali
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Turkforce 4 yıl
http://www.donanimhaber.com/mac_imac_macbook_mac-mini/haberleri/Artik-resmi--Karsinizda-12-inclik-Retina-MacBook.htm

Yine beklendiği gibi 12 inçlik MacBook, Intel'in yeni nesil Core M yongasetini kullanıyor ve fansız bir yapı arzediyor.


3 gün önceki haberinizin metni yukarıda.
İşlemcinin hemen yanındaki fan değil mi ? Firmalar iyice insanlarla dalga geçer oldular. Daha geçenlerde HP şimdide Apple.
Fan denilen şeyin ismi değişti de bizim mi haberimiz yok. Yoksa yeni bir ürün kullanmaya başladılar yeni bir isim mi buldular..
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DubSteq 4 yıl Turkforce
Turkforce
http://www.donanimhaber.com/mac_imac_macbook_mac-mini/haberleri/Artik-resmi--Karsinizda-12-inclik-Retina-MacBook.htm

Yine beklendiği gibi 12 inçlik MacBook, Intel'in yeni nesil Core M yongasetini kullanıyor ve fansız bir yapı arzediyor.


3 gün önceki haberinizin metni yukarıda.
İşlemcinin hemen yanındaki fan değil mi ? Firmalar iyice insanlarla dalga geçer oldular. Daha geçenlerde HP şimdide Apple.
Fan denilen şeyin ismi değişti de bizim mi haberimiz yok. Yoksa yeni bir ürün kullanmaya başladılar yeni bir isim mi buldular..

gözler sorunlu herhalde. Fansız olan macbook . İfixit ise macbook PRO yu parçalamış. Koca harflerle yazdım görürsün inşallah.
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Ac1DBuRN 4 yıl
Nedense gözüme az parça göründü. Bu verilen puanlar bizden çok servisleri ilgilendiriyor. Ramini arttırayım, hdd değiştireyim düşüncesi olan insan ztn apple almaz
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cobanmahmut 4 yıl
Usb girişi bile olmayan cihazın bu değerlendirmeyi alması normal
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Guest423434424 4 yıl
Bunu alacak adam arıza halinde tamir için vereceği parayı dert etmez. 😃
10 üzerinden 1 düşünülmesi lazım.
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