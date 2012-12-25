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IHS Suppli : Tabletler, e-kitap okuyucuları tarihe gömebilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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E-Kitap Okuyucu
Ekrem71
Haber Editörü
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Tabletlerin son iki yıldır pazardaki hızlı yükselişi ilk etapta Netbook pazarını eritirken, analizlere göre diğer bir sektörü daha vurmak üzere.

Amazon, Barnes&Noble gibi devlerin geçen yıl toplamda 23 milyon satış gerçekleştirdikleri e-okuyucu pazarı, e-kitap satışlarını da tetiklemişti. Genelde e-okuyucu ve tablet ürünleri ayrı ayrı değerlendirilirken, artık tablet cihazlarında da ilişkili uygulamalarla kitap satın almak ve okumak mümkün. Kullanıcılar hem tablet hem de e-okuyucu taşımaktansa Kindle Fire gibi çözümlere yöneliyor.

IHS tarafından yapılan analize göre ise e-okuyucu pazarı bu yıl itibariyle gerileme dönemine girdi. Geçen yıla göre yüzde 36 azalan satışların bu yıl 14.9 milyon üniteye düşmesi bekleniyor. Gelecek yıl yüzde 27 daha düşecek olan e-okuyucu satışları ise 10.9 milyon ile sınırlı kalacak. 2016 yılında beklenen satış rakamı 7.1 milyon ünite.

Firma, e-okuyucu pazarının ani yükselişi ve ani düşüşünün tüketici elektroniği pazarında ender rastlanan bir durum olacağını dile getiriyor. Bunun en büyük sebebi de tek bir fonksiyon sunan e-okuyucular yerine kullanıcıların çok fonksiyonlu medya tabletlerine yönelmesi.

Tabletlere bakıldığında ise bu yıl 120 milyon satış beklenirken, 2016 yılında 340 milyon tablet satışının olacağı öngörülüyor.

E-okuyucu pazarının daralmasından en çok Amazon gibi içerikten ziyade cihazın kendisini satan firmalar etkilenecek. Firmaların e-okuyucu fiyatını belirli bir seviyede tutması için büyük çaba harcaması gerekecek.

Ancak madalyonun bir de öbür yüzü var. E-okuyucu üreticisi firmalar bu trendi önceden gördükleri için hemen hepsi tablet pazarına girmiş durumda ve tatmin edici satış grafiklerine sahip. Bu bakımdan pazarın daralması onları pek etkilemeyecek.

Bunun yanında Doğu Avrupa ve Rusya'da e-okuyucu satışlarının güçlü bir şekilde devam edeceği, Afrika ve Hindistan pazarlarında da yeni fırsatların doğacağı vurgulanıyor.

http://news.cnet.com/8301-1035_3-57558710-94/rip-e-book-readers-rise-of-tablets-drives-e-reader-drop/ Yorum Yaz
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sarikanarya567 6 yıl en beğenilen
Tabletler sonuçta lcd tabanlı arkadan aydınlatmalı ekranlar kullanıyorlar,pil konusunu bir yana bırakıyorum göz yoruyorlar,ebook larda bu sorun yok bunun dışında pil konusunda en iyi tablet 10 saat civarı pil kullanım ömrü sunuyor, ebooklar bunun çok çok çok daha fazla pil ömrü sunuyor.
Tabletler sonuçta lcd tabanlı arkadan aydınlatmalı ekranlar kullanıyorlar,pil konusunu bir yana bırakıyorum göz yoruyorlar,ebook larda bu sorun yok bunun dışınd...
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ShotgunPadre 6 yıl
bu durumun sorumlusu aslında e-ink i daha da geliştirmeyi reddeden firmalar. pearl'den sonra yıllarca hiçbir ilerleme sağlanmadı. oysa yüksek yenileme hızına sahip, 220+ppi ekranlı cihazlar çıkartsalar satışlarda gerileme olmazdı.
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napolyon94 6 yıl
saçmalık,ancak renki e ink li tabletler gelirse mümkün olabilir
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foz54 6 yıl
tablette parlakligi, kontransti ne kadar azaltsaniz bile goz yoruyor. kindle readerde gercek kagit ve murekkep gibi hic goz yormuyor kitap hastalari kolay kolay vazgecmez:)
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sarikanarya567 6 yıl en beğenilen
Tabletler sonuçta lcd tabanlı arkadan aydınlatmalı ekranlar kullanıyorlar,pil konusunu bir yana bırakıyorum göz yoruyorlar,ebook larda bu sorun yok bunun dışında pil konusunda en iyi tablet 10 saat civarı pil kullanım ömrü sunuyor, ebooklar bunun çok çok çok daha fazla pil ömrü sunuyor.
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