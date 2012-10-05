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IHS : Ultrabook sevkiyatları hayal kırıklığı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel'in öncülüğünde geçen yıl yeni bir dizüstü segmenti oluşturmak için başlayan Ultrabook konsepti, bugün Ivy Bridge işlemci desteğini de arkasına alarak donanımsal anlamda önemli gelişmeler katetti. Ancak henüz beklenen seviyeye inmeyen fiyatlar nedeniyle satışlarda hayal kırıklığı yaşanıyor.

Analiz firması IHS tarafından yapılan araştırmaya göre yüksek seyreden fiyatlar ve etkisiz kalan pazarlama stratejileri nedeniyle, Ultrabook sevkiyatları 2012 yılı beklentilerinin altında kaldı. 

Tahminlerini aşağı çeken IHS, daha önce 22 milyon olarak belirlediği yıl toplamındaki satış rakamını 10.3 milyon olarak revize etti. Tahminlerde yüzde 50'den fazla bir düşüş olduğu göze çarpıyor. Toplamdaki sevkiyatın neredeyse yarısı sadece 4. çeyrekteki satışlardan elde edilecek.

Bu yıl ki durgunluk gelecek yıl ki beklentileri de etkiledi. 2013 yılı için beklenen 61 milyonluk sevkiyat, şimdi 44 milyona inmiş durumda. Ancak yine de yıl bazında yüzde 300'den fazla bir artış yaşanacak. 2016 yılı için ise 95 milyon ünite Ultrabook sevkiyatı öngörülüyor.

IHS analiz uzmanı Craig Stice, PC endüstrisinin Ultrabook modellerini yaygın kullanıma sokmak için gerekli etkiyi yapmakta başarısız olduğunu ve diğer faktörler de eklenince, Ultrabook satışlarının beklenenin altında kaldığını belirtti. 

Satışların artması için donanımsal olarak yüksek özellikler sunan modellerin 600$ seviyesine inmesi şart. Bu takdirde Ultrabook modelleri gelecek yıl akıllı telefon ve tablet modelleriyle başabaş bir mücadele sergileyebilir. Aksi durumda 2013 yılı da hayal kırıklığı olabilir.

Düşüşü etkileyen diğer bir faktör ise Intel'in Ultrabook kapsamını kesin çizgilerle belirlemiş olması. Daha önce Ultrabook olarak ölçümlere giren pek çok model artık ultrathin sınıfında yer alıyor.

Bununla birlikte gerek gelecek yıl ki Haswell mimarisi, gerek GPS, jiroskop, dokunmatik ekran gibi özelliklerin Ultrabook'larda yer bulmaya başlaması, segmentin yükselişe geçmesini sağlayabilir.


http://www.digitimes.com/news/a20121002PR201.html Yorum Yaz
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ForceBeWithYou 7 yıl en beğenilen
Üzerinde SSD var diye kazık fiyatlara satarsanız olacağı budur.
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MxFxOx 6 yıl
ultra book normal dizüstüler daha kötü donanıma sahip ayrıca hafif değil incelik o kadar önemli değil en fazla 1kg olmalı
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khaos 7 yıl
2 kg ağrlığında oldukça kalın cihazları ultrabook diye birde üstüne kazık fiyatlarla yutturmaya çalışırlarsa bu kadar sattıklarınada dua etsinler
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Tony 7 yıl
Fiyatını indirmeden satamazlar.
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abdulmusavvir 7 yıl
Eksik kalmasın bu BD-Yazıcı 47$, amazon.com/...
Bu da 240 GB SSD 139$, amazon.com/...
Daha ucuza var demeyin ben de biliyorum var, bunlar şu an bulduğum linkler.
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abdulmusavvir 7 yıl
Dokunmatikli, en az 240 GB SSD'li, BD-Yazıcılı makul fiyatlı Ultrabook gören oldu mu? Yesinler kasasını, altınla kaplasınlar, kuyumcu da hanımlar takı niyetine baksınlar.
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Statistik 7 yıl
Ultra multra hikaye, normal laptopu hafif ve saglam yapin ki insanlar tercih etsin
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CWaRRioR 7 yıl
Aseudra
Ultrabook alacağım yere netbook alırım daha iyi.

Atom n270 deneyimimden sonra bir daha netbooklara bakmaya korkuyorum. Hayatımda gördüğüm en yetersiz işlemci. Belki de türünün ilk örneklerinden olduğu için bu kadar kötüydü, bilmiyorum. Sonuç olarak Atom konusunda ciddi bir ön yargı oluşturdu bende ve dediğim gibi netbooklara uzaktan bakıyorum artık :)
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Guest-F8946C419 7 yıl
Macbook air varken ultrabookların katedmesi gereken yol çok..

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Aseudra 7 yıl CWaRRioR
CWaRRioR

Aseudra

Ultrabook alacağım yere netbook alırım daha iyi.


Atom n270 deneyimimden sonra bir daha netbooklara bakmaya korkuyorum. Hayatımda gördüğüm en yetersiz işlemci. Belki de türünün ilk örneklerinden olduğu için bu kadar kötüydü, bilmiyorum. Sonuç olarak Atom konusunda ciddi bir ön yargı oluşturdu bende ve dediğim gibi netbooklara uzaktan bakıyorum artık :)

Hocam bende Asus 1215N var.Gayet memnunum.Biraz araştırın isterseniz fakat benim kullandığım Rusya'dan geldi diğerlerinden farklı biraz.
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sertacarslan 7 yıl
Müşteriyi kaz gibi gören hiçbir firma yüksek satış rakamları beklemesin. Apple hariç.
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Rubisco 7 yıl
V4LKyR
Ultrabookların kasaları çok yüksek maliyetli. Gerçekten de metal oymacılığıyla üretlien yekpare kasalar, zorlu bir üretim sürecinden (process, proses) geçiyor ve hal-i vakti ile yüksek maliyetli oluyor. Ekranları da unutmamak gerek. Üzerine bir de SSD eklenince... Fakat diğer taraftan bakıldığında Ultrabooklar gerçekten de çok hızlı ve bir o kadar da kompakt cihazlar. Bu arada güzel haber, SSD fiyatları düşüşte.Bu segment APPLE tekelinde olmamalı, bu yüzden Intele DH adına teşekkürlerimizi bir borç biliriz.

Intel'in üreticiye, ordan kıs, burdan indirim yap, şurdan ucuzlatmaya çalış derken, aslan payını kendisi alırken, fiyattan gıdım kısmaması da ayrı bi etken.
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Aseudra 7 yıl
Ultrabook alacağım yere netbook alırım daha iyi.
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V4LKyR 7 yıl
Ultrabook'ların kasaları çok yüksek maliyetli. Gerçekten de metal oymacılığıyla üretlien yekpare kasalar, zorlu bir üretim sürecinden (process, proses) geçiyor ve hal-i vakti ile yüksek maliyetli oluyor. Ekranları da unutmamak gerek. Üzerine bir de SSD eklenince... Fakat diğer taraftan bakıldığında Ultrabook'lar gerçekten de çok hızlı ve bir o kadar da kompakt cihazlar. Bu arada güzel haber, SSD fiyatları düşüşte.
Bu segment APPLE tekelinde olmamalı, bu yüzden Intel'e DH adına teşekkürlerimizi bir borç biliriz.
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aspirin_00 7 yıl
ultrabooklar ekran genişliği 15.6 olsaydı satışlar tahmin ettikleri gibi giderdi.
netbooklarla yarışmayı tercih eder gibi 13 14 inç ekranlar ürettiler.
notebooklara rekabet edecekken farklı platformu tercih ettiler
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