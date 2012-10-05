IHS : Ultrabook sevkiyatları hayal kırıklığı

Intel'in öncülüğünde geçen yıl yeni bir dizüstü segmenti oluşturmak için başlayan Ultrabook konsepti, bugün Ivy Bridge işlemci desteğini de arkasına alarak donanımsal anlamda önemli gelişmeler katetti. Ancak henüz beklenen seviyeye inmeyen fiyatlar nedeniyle satışlarda hayal kırıklığı yaşanıyor.





Analiz firması IHS tarafından yapılan araştırmaya göre yüksek seyreden fiyatlar ve etkisiz kalan pazarlama stratejileri nedeniyle, Ultrabook sevkiyatları 2012 yılı beklentilerinin altında kaldı.





Tahminlerini aşağı çeken IHS, daha önce 22 milyon olarak belirlediği yıl toplamındaki satış rakamını 10.3 milyon olarak revize etti. Tahminlerde yüzde 50'den fazla bir düşüş olduğu göze çarpıyor. Toplamdaki sevkiyatın neredeyse yarısı sadece 4. çeyrekteki satışlardan elde edilecek.





Bu yıl ki durgunluk gelecek yıl ki beklentileri de etkiledi. 2013 yılı için beklenen 61 milyonluk sevkiyat, şimdi 44 milyona inmiş durumda. Ancak yine de yıl bazında yüzde 300'den fazla bir artış yaşanacak. 2016 yılı için ise 95 milyon ünite Ultrabook sevkiyatı öngörülüyor.





IHS analiz uzmanı Craig Stice, PC endüstrisinin Ultrabook modellerini yaygın kullanıma sokmak için gerekli etkiyi yapmakta başarısız olduğunu ve diğer faktörler de eklenince, Ultrabook satışlarının beklenenin altında kaldığını belirtti.





Satışların artması için donanımsal olarak yüksek özellikler sunan modellerin 600$ seviyesine inmesi şart. Bu takdirde Ultrabook modelleri gelecek yıl akıllı telefon ve tablet modelleriyle başabaş bir mücadele sergileyebilir. Aksi durumda 2013 yılı da hayal kırıklığı olabilir.





Düşüşü etkileyen diğer bir faktör ise Intel'in Ultrabook kapsamını kesin çizgilerle belirlemiş olması. Daha önce Ultrabook olarak ölçümlere giren pek çok model artık ultrathin sınıfında yer alıyor.





Bununla birlikte gerek gelecek yıl ki Haswell mimarisi, gerek GPS, jiroskop, dokunmatik ekran gibi özelliklerin Ultrabook'larda yer bulmaya başlaması, segmentin yükselişe geçmesini sağlayabilir.



