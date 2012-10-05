IHS : Ultrabook sevkiyatları hayal kırıklığı

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Intel'in öncülüğünde geçen yıl yeni bir dizüstü segmenti oluşturmak için başlayan Ultrabook konsepti, bugün Ivy Bridge işlemci desteğini de arkasına alarak donanımsal anlamda önemli gelişmeler katetti. Ancak henüz beklenen seviyeye inmeyen fiyatlar nedeniyle satışlarda hayal kırıklığı yaşanıyor.
Analiz firması IHS tarafından yapılan araştırmaya göre yüksek seyreden fiyatlar ve etkisiz kalan pazarlama stratejileri nedeniyle, Ultrabook sevkiyatları 2012 yılı beklentilerinin altında kaldı.
Tahminlerini aşağı çeken IHS, daha önce 22 milyon olarak belirlediği yıl toplamındaki satış rakamını 10.3 milyon olarak revize etti. Tahminlerde yüzde 50'den fazla bir düşüş olduğu göze çarpıyor. Toplamdaki sevkiyatın neredeyse yarısı sadece 4. çeyrekteki satışlardan elde edilecek.
Bu yıl ki durgunluk gelecek yıl ki beklentileri de etkiledi. 2013 yılı için beklenen 61 milyonluk sevkiyat, şimdi 44 milyona inmiş durumda. Ancak yine de yıl bazında yüzde 300'den fazla bir artış yaşanacak. 2016 yılı için ise 95 milyon ünite Ultrabook sevkiyatı öngörülüyor.
IHS analiz uzmanı Craig Stice, PC endüstrisinin Ultrabook modellerini yaygın kullanıma sokmak için gerekli etkiyi yapmakta başarısız olduğunu ve diğer faktörler de eklenince, Ultrabook satışlarının beklenenin altında kaldığını belirtti.
Satışların artması için donanımsal olarak yüksek özellikler sunan modellerin 600$ seviyesine inmesi şart. Bu takdirde Ultrabook modelleri gelecek yıl akıllı telefon ve tablet modelleriyle başabaş bir mücadele sergileyebilir. Aksi durumda 2013 yılı da hayal kırıklığı olabilir.
Düşüşü etkileyen diğer bir faktör ise Intel'in Ultrabook kapsamını kesin çizgilerle belirlemiş olması. Daha önce Ultrabook olarak ölçümlere giren pek çok model artık ultrathin sınıfında yer alıyor.
Bununla birlikte gerek gelecek yıl ki Haswell mimarisi, gerek GPS, jiroskop, dokunmatik ekran gibi özelliklerin Ultrabook'larda yer bulmaya başlaması, segmentin yükselişe geçmesini sağlayabilir.
http://www.digitimes.com/news/a20121002PR201.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu da 240 GB SSD 139$, amazon.com/...
Daha ucuza var demeyin ben de biliyorum var, bunlar şu an bulduğum linkler.
Atom n270 deneyimimden sonra bir daha netbooklara bakmaya korkuyorum. Hayatımda gördüğüm en yetersiz işlemci. Belki de türünün ilk örneklerinden olduğu için bu kadar kötüydü, bilmiyorum. Sonuç olarak Atom konusunda ciddi bir ön yargı oluşturdu bende ve dediğim gibi netbooklara uzaktan bakıyorum artık :)
Hocam bende Asus 1215N var.Gayet memnunum.Biraz araştırın isterseniz fakat benim kullandığım Rusya'dan geldi diğerlerinden farklı biraz.
Intel'in üreticiye, ordan kıs, burdan indirim yap, şurdan ucuzlatmaya çalış derken, aslan payını kendisi alırken, fiyattan gıdım kısmaması da ayrı bi etken.
Bu segment APPLE tekelinde olmamalı, bu yüzden Intel'e DH adına teşekkürlerimizi bir borç biliriz.
netbooklarla yarışmayı tercih eder gibi 13 14 inç ekranlar ürettiler.
notebooklara rekabet edecekken farklı platformu tercih ettiler
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